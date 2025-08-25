Vysoké rozlišení za málo peněz. Nová chytrá kamera od Xiaomi bude hit

Xiaomi rozšířilo nabídku bezpečnostních kamer o model Smart Camera 4 Dual Camera Edition. Má dva senzory, 3K rozlišení a stojí jen něco přes 1 000 Kč.
Xiaomi se trefilo do černého
Xiaomi dlouhodobě sází na zařízení, která kombinují dobrý výkon s nízkou cenou. Nová Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition do tohoto směru přesně zapadá. Oproti předchozí verzi totiž přidává druhý 5Mpx senzor, a tím pádem i detailnější obraz.
Rozlišení se posunulo na 3K, takže záznamy působí ostřeji a přehledněji než u starších modelů. Hodí se to hlavně v situacích, kdy potřebujete rozpoznat detaily tváře, registrační značku nebo jiné drobnosti, které u levnějších kamer snadno zaniknou.
A teď k ceně: v Číně se novinka prodává za 299 jüanů, tedy zhruba 1 050 Kč. Za podobné peníze dnes většinou dostanete jen základní Full HD kamery, tady ale uživatel získá vyšší kvalitu obrazu a přitom nepřeplatí.
Důležitý člen chytré domácnosti
Kamera samozřejmě funguje v rámci ekosystému Xiaomi Home, takže ji můžete snadno připojit k dalším chytrým zařízením. Instalace i ovládání je jednoduché, takže jde o řešení i pro lidi, kteří s chytrou domácností teprve začínají.
Zda a kdy se Smart Camera 4 Dual Camera Edition dostane do Evropy, zatím není jasné. Pokud ale dorazí i k nám, může se stát zajímavou volbou pro každého, kdo hledá dostupnou kameru s vyšší kvalitou obrazu než nabízí levné základy.
Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition – specifikace
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
