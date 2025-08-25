Logo Mobilizujeme.cz

Vysoké rozlišení za málo peněz. Nová chytrá kamera od Xiaomi bude hit

Luboš Srb
Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition | foto: Xiaomi
Xiaomi rozšířilo nabídku bezpečnostních kamer o model Smart Camera 4 Dual Camera Edition. Má dva senzory, 3K rozlišení a stojí jen něco přes 1 000 Kč.

Xiaomi se trefilo do černého

Xiaomi dlouhodobě sází na zařízení, která kombinují dobrý výkon s nízkou cenou. Nová Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition do tohoto směru přesně zapadá. Oproti předchozí verzi totiž přidává druhý 5Mpx senzor, a tím pádem i detailnější obraz.

Rozlišení se posunulo na 3K, takže záznamy působí ostřeji a přehledněji než u starších modelů. Hodí se to hlavně v situacích, kdy potřebujete rozpoznat detaily tváře, registrační značku nebo jiné drobnosti, které u levnějších kamer snadno zaniknou.

A teď k ceně: v Číně se novinka prodává za 299 jüanů, tedy zhruba 1 050 Kč. Za podobné peníze dnes většinou dostanete jen základní Full HD kamery, tady ale uživatel získá vyšší kvalitu obrazu a přitom nepřeplatí.

Přehled funkcí chytré kamery Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition | foto: Xiaomi
Důležitý člen chytré domácnosti

Kamera samozřejmě funguje v rámci ekosystému Xiaomi Home, takže ji můžete snadno připojit k dalším chytrým zařízením. Instalace i ovládání je jednoduché, takže jde o řešení i pro lidi, kteří s chytrou domácností teprve začínají.

Zda a kdy se Smart Camera 4 Dual Camera Edition dostane do Evropy, zatím není jasné. Pokud ale dorazí i k nám, může se stát zajímavou volbou pro každého, kdo hledá dostupnou kameru s vyšší kvalitou obrazu než nabízí levné základy.

Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition – specifikace

  • Senzory: 2× 5 Mpx
  • Rozlišení 2960 × 1666 (3K)
  • Zorný úhel PTZ: 360° horizontálně, 152° vertikálně
  • Noční vidění s infra LED 940 nm (dosah 10 m)
  • AI detekce člověka a zvířete
  • Čip s výkonem 1 TOPS (lokální zpracování)
  • Wi-Fi 6 (dvoupásmové připojení)
  • Obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)
  • Podpora microSD až 256 GB

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

