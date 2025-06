Recenze náramku Whoop 5.0 – Průvodce dlouhověkostí

Whoop 5.0 je bezpochyby jeden z nejpokročilejších náramků pro sledování zdraví či aktivity. Je určen pro pokročilé uživatele, kteří se nespokojí s kompromisy.

Náramek, který vás naučí žít lépe

Chytré náramky, fitness trackery, nositelnosti všeho druhu… Ztrácíte v tom přehled? Nedivíme se. Trh je přehlcen produkty, které na první pohled slibují revoluci v každodenním fungování, ale ve výsledku končí v šuplíku po pár týdnech používání.

Pak je tady ale Whoop, kategorie sama o sobě. Zařízení, které se tváří skromně, ale míří proklatě vysoko. Jeho pátá generace má ambici zcela přepsat pravidla hry v oblasti sledování zdraví, regenerace a dlouhověkosti.

Sliby se mají plnit

Na začátku mé zkušenosti s Whoopem stálo nepříjemné překvapení. Po objednání zařízení 4.0 a zaplacení ročního předplatného, které slibovalo bezplatné upgrady všech budoucích generací, přišlo oznámení nové verze 5.0 (a zároveň zmizení této klíčové výhody z oficiálních materiálů).

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

Whoop odmítl lidem poslat nové zařízení a tím porušil slib, čímž naštval nemalou skupinu uživatelů. Ti se však velmi rychle ozvali na sociálních sítích a Whoopu nezbývalo nic jiného než vzít své rozhodnutí zpět. Bezplatný upgrade jsem tedy nakonec obdržel a mohl začít nejnovější generaci testovat.

Kompaktnější tělo, radikálně větší výdrž

Whoop 5.0 je na první pohled téměř k nerozeznání od předchozí generace. Je to stále elegantní a nenápadný náramek bez displeje. Při bližším zkoumání ale zjistíte, že je o něco menší (konkrétně o 7 %), a především že nabídne výdrž, kvůli které jsem o verzi 5.0 tolik stál.

Zatímco čtyřka zvládla zhruba čtyři až pět dní provozu, novinka překvapí až čtrnácti dny na jediné nabití. A není to žádný marketingový kec, jde o skutečnou hodnotu i v případě, že si denně monitorujete jeden či dva sporty.

Nevýhodou je, že nové tělo není kompatibilní s pásky, které jste si pořídili pro Whoop 4.0.

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb



Bez displeje, bez rušení

Co dělá Whoop unikátním, je jeho nenápadnost. Nemá obrazovku, nepípá, neupozorňuje na notifikace a přesto sbírá obrovské množství dat o vašem těle. Místo toho, aby vám ukazoval, co jste udělali, vás nenásilně vede k tomu, co byste měli udělat.

A právě tím se liší od většiny chytrých hodinek a prstenů na trhu. Whoop sleduje čtyři základní pilíře spánku. Délku oproti potřebné hodnotě, konzistenci, efektivitu a míru stresu během noci. Výsledné skóre pak přesně ukáže, jak kvalitně jste se vyspali.

Pokud spánek vnímáte jako základ, Whoop vám poskytne nástroje, jak ho postupně vylepšit. Nejen že zobrazí detailní grafy a doporučení, ale také se učí z vašich návyků a jemně vás navádí správným směrem.

V aplikaci je navíc zabudovaný AI kouč postavený na ChatGPT, který vám kdykoliv pomůže data interpretovat a přeloží je do konkrétních kroků.

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

Regenerace bez hádanek

Druhým klíčovým pilířem Whoopu je tzv. Recovery, tedy jak dobře vaše tělo zregenerovalo během noci. Opět zde hrají roli čtyři metriky: HRV, klidová tepová frekvence, dechová frekvence a již zmíněná kvalita spánku.

Výsledné skóre (0–100 %) vám srozumitelně sdělí, zda máte tělo připravené na zátěž, nebo je čas si dát den volna.

Sportovní zátěž

Whoop nepřikládá takovou váhu kaloriím, jejichž přesnost je u většiny zařízení stejně diskutabilní. Místo toho sleduje čas strávený v jednotlivých zónách tepové frekvence a podle vašeho stavu navrhne optimální denní zátěž.

A hlavní je, že vás aplikace motivuje v posouvání svých hranic. Navíc doporučí, kdy zpomalit a kdy naopak přidat.

Každý trénink snadno spustíte na dvě kliknutí přes aplikaci a jakmile splníte doporučenou dávku zátěže, Whoop vás sám upozorní.

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

Věk těla, tempo stárnutí a další bonusy

Jednou z funkcí, která nás zaujala nejvíce, je Whoop Age – tedy biologický věk těla. Pomocí dat o spánku, regeneraci a aktivitě vám zařízení ukáže, jak „staří“ ve skutečnosti jste.

A když vás to zajímá více do hloubky, sleduje také tempo stárnutí: pokud zpomalíte například na 0,5×, biologicky zestárnete za rok pouze o půl roku. Přehledné, srozumitelné, a hlavně motivující.

Aplikace dále nabízí sledování VO2 Max, saturace kyslíkem, teploty těla či v případě žen i menstruačního cyklu. Praktický je i inteligentní budík, který vás probudí ve správnou chvíli.

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

Kolik stojí Whoop 5.0?

Whoop nabízí tři úrovně členství, které se liší nejen cenou, ale také dostupnými funkcemi. Základní variantou je Whoop One, která zahrnuje zařízení s výdrží baterie až 14 dní, základní nabíječku a černý CoreKnit pásek.

Tato varianta poskytuje přístup k základním funkcím, jako je sledování spánku, regenerace a zátěže, stejně jako personalizované koučování a odhady VO2 Max. Roční předplatné stojí 199 eur (přibližně 4 900 Kč).

Dále je k dispozici členství Whoop Peak, které kromě všeho, co nabízí varianta One, zahrnuje také pokročilé funkce, jako je sledování biologického věku (Healthspan), tempo stárnutí (Pace of Aging), monitorování stresu a zdravotní monitor s upozorněními.

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

V balení najdete zařízení Whoop 5.0, bezdrátovou nabíječku PowerPack a odolný SuperKnit pásek. Roční předplatné této varianty činí 239 eur (přibližně 5 900 Kč).

Whoop Life je nejvyšší úroveň členství, která poskytuje nejpokročilejší zdravotní a výkonnostní informace. Kromě všech funkcí varianty Peak nabízí vylepšené zařízení Whoop MG s možností EKG, detekcí fibrilace síní a denními odhady krevního tlaku.

Součástí balení je také bezdrátová nabíječka PowerPack a luxusní SuperKnit Luxe pásek. Roční předplatné této varianty stojí 359 eur (přibližně 8 900 Kč).

Všechny varianty členství zahrnují doživotní záruku na zařízení a nepřetržitou zákaznickou podporu. Navíc je k dispozici měsíční zkušební období zdarma, během kterého si můžete službu vyzkoušet bez závazků. Stačí si zařízení objednat skrze tento odkaz.

Whoop 5.0 | foto: Luboš Srb

Pro koho je Whoop určen?

Whoop 5.0 není mainstreamový produkt. Nenabízí barevný displej, neukazuje notifikace a nepřehraje oblíbený playlist během ranního běhu. Náramek si totiž neklade za cíl být jen dalším „zábavným gadgetem“. Míří na uživatele, kteří berou své zdraví a sportovní výkonnost vážně.

Whoop ocení ti, kteří chtějí zlepšit kvalitu spánku, pochopit, jak na ně působí stres, trénink, denní režim či výživa, a zároveň mají chuť jít za rámec běžných čísel.

Jeho přínos se neprojeví po dvou dnech používání. Ale po dvou týdnech začnete chápat souvislosti a po dvou měsících už nebudete chtít měnit. Je pro sportovce, biohackery, manažery… ale i pro ty, kdo se snaží předejít civilizačním onemocněním a stárnout chytře.

