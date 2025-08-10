Logo Mobilizujeme.cz

Boom tabletů: Apple prodal 12,7 milionu iPadů, Amazon roste o 205 %

Tomáš Rajnoch
Prodeje tabletů | foto: Consumer Reports
Prodej tabletů ve 2. čtvrtletí 2025 stoupl o 13 %. Apple vede s 33 % trhu, Samsung je druhý a Amazon překvapil růstem prodejů o 205 %.

Tablety jsou opět žádaným artiklem

Tablety si prošly vzestupy i pády – od období obrovské obliby až po chvíle, kdy se zdálo, že trh pomalu zaniká. Nyní ale zažívají renesanci a zájem o ně opět výrazně roste.

Podle analytiků se ve druhém čtvrtletí 2025 prodalo o 13 % více tabletů než v prvním. Od dubna do června tak výrobci dodali zhruba 38,3 milionu kusů, což potvrzuje sílící poptávku.

Růst táhne hlavně obměna starších zařízení a také čínský dotační program, který pomohl prodeje ještě víc nakopnout. Výhled pro další měsíce je proto velmi optimistický.

Trhu vévodí Apple | foto: macrumors
Čtěte také: Recenze Samsung Galaxy Tab S10+ – Král Android tabletů s novým procesorem

Apple je neochvějnou jedničkou

Lídrem trhu zůstává americký Apple, který ve druhém čtvrtletí držel 33% podíl s 12,7 milionu prodaných tabletů, což je meziročně o 2,4 % více. Nejprodávanějším modelem je základní iPad (2025) s 11” displejem, čipem A16 a cenou od 9 990 Kč.

Na druhé příčce je Samsung s podílem 18,7 % a 7,2 milionu prodaných kusů. Prodeje mu meziročně stouply o 4,2 %, přičemž nejvíce se mu daří v Latinské Americe, Evropě a na Středním východě.

Obě značky potvrzují, že poptávka po tabletech roste, a konkurence mezi nimi se drží na vysoké úrovni, zejména díky široké nabídce modelů a silnému postavení na globálních trzích.

Do top pětky se vešlo i Xiaomi

I další pozice v prodejích jsou opravdu zajímavé. Pomyslnou bronzovou medaili si odnáší Lenovo, které zaznamenalo velký úspěch na čínském trhu s modely Y700 a Xiaoxin Pad Pro. Lenovo aktuálně představuje 8,2 % trhu a meziročně vzrostl jeho prodej o 25 %.

Největším skokanem je ale Amazon, jehož prodeje porostly o neuvěřitelných 205 %. Značce se daří díky tabletům z produktové řady Fire a ve druhém kvartále roku prodala zhruba 3,1 milionů kusů.

Nejlepší pětici poté uzavírá Xiaomi. Asijský gigant porostl o krásných 42 % a momentálně představuje 7,4 % trhu. Xiaomi se podařilo prodal 2,8 milionu tabletů a mezi nejpopulárnější modely se řadí Xiaomi Pad 7 a Redmi Pad SE.

zdroj: IDC

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

