Boom tabletů: Apple prodal 12,7 milionu iPadů, Amazon roste o 205 %

Lídrem trhu zůstává americký Apple, který ve druhém čtvrtletí držel 33% podíl s 12,7 milionu prodaných tabletů, což je meziročně o 2,4 % více. Nejprodávanějším modelem je základní iPad (2025) s 11” displejem, čipem A16 a cenou od 9 990 Kč.
Na druhé příčce je Samsung s podílem 18,7 % a 7,2 milionu prodaných kusů. Prodeje mu meziročně stouply o 4,2 %, přičemž nejvíce se mu daří v Latinské Americe, Evropě a na Středním východě.
Obě značky potvrzují, že poptávka po tabletech roste, a konkurence mezi nimi se drží na vysoké úrovni, zejména díky široké nabídce modelů a silnému postavení na globálních trzích.
Do top pětky se vešlo i Xiaomi
I další pozice v prodejích jsou opravdu zajímavé. Pomyslnou bronzovou medaili si odnáší Lenovo, které zaznamenalo velký úspěch na čínském trhu s modely Y700 a Xiaoxin Pad Pro. Lenovo aktuálně představuje 8,2 % trhu a meziročně vzrostl jeho prodej o 25 %.
Největším skokanem je ale Amazon, jehož prodeje porostly o neuvěřitelných 205 %. Značce se daří díky tabletům z produktové řady Fire a ve druhém kvartále roku prodala zhruba 3,1 milionů kusů.
Nejlepší pětici poté uzavírá Xiaomi. Asijský gigant porostl o krásných 42 % a momentálně představuje 7,4 % trhu. Xiaomi se podařilo prodal 2,8 milionu tabletů a mezi nejpopulárnější modely se řadí Xiaomi Pad 7 a Redmi Pad SE.