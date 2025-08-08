Logo Mobilizujeme.cz

HBO Max si posvítí na sdíleče hesel. Kolik zaplatíte za extra člena účtu?

Ondřej Koníček
HBO Max na telefonu | foto: Bloomberg

Nejdřív Netflix a Disney+ teď i HBO Max. Sdílení hesel mezi uživateli má skončit, za extra člena se bude připlácet 7,99 dolarů. Zatím jen v USA.

HBO Max zpřísňuje sdílení hesel

Stejně jako ostatní hlavní streamovací platformy na trhu, tedy Netflix a Disney+, i HBO zasahuje proti oblíbenému sdílení hesel. Do boje proti němu vykročila tato populární služba prozatím jen v USA, ale velmi pravděpodobně se tato iniciativa brzy rozšíří i na ostatní světové trhy.

Pokud chtějí uživatelé v USA přidat ke svému tarifu další účet nad rámec, správně by si měli připlatit za extra člena. Jedná se o běžnou praxi, kterou provozuje Netflix i Disney+, přičemž Netflix nabízí člena navíc za poplatek také v Česku (vychází na 79 korun měsíčně).

V rámci HBO Max stojí další člen navíc 7,99 dolaru (170 korun). Populární streamovací platforma má nyní v plánu zpřísnit zásahy proti sdílení hesel, za čímž samozřejmě stojí snaha o to, aby byli uživatelé postupně dotlačeni k přidání dalšího člena za poplatek.

HBO Max nabízí plno seriálů a filmů | foto: Warner Bros

Čtěte také: Streamovací platforma Max se znovu přejmenuje. Vrací se k názvu HBO Max

Upozornění, které vás donutí jednat

Až doposud byly výzvy na to, aby uživatelé nesdíleli heslo a přidali si člena navíc, spíše menší a jednalo se o zprávy, které bylo možné vypnout. Od září ale budou mnohem výraznější, a to tak, že by měly přimět uživatele ke kýženému přidání placeného člena navíc.

Fakem je to, že přidání extra člena za poplatek je v rámci HBO Max prozatím dobrovolné. K jednomu účtu lze přidat navíc jednoho člena, který dostane vlastní heslo i profil. HBO používá k určení toho, zda je heslo sdíleno mezi další uživatele, údaje o účtu, IP adresách a ID zařízení.

Když přišel s omezením sdílením zhruba před rokem a něco Netflix, očekávalo se, že tím ztratí spoustu uživatelů. Stal se ale pravý opak a tento nepopulární krok mu paradoxně počty předplatitelů navýšil. Není tedy s podivem, že ho podnikají i ostatní streamovací platformy.

HBO se vrací do hry

Před nedávnem se vedení Warner Bros. Discovery rozhodlo pro změnu jména, a ze služby Max, která před lety začínala jako HBO Max a později se přejmenovala, se stalo opět HBO Max. To se ukázalo jako velmi dobrý krok a od této změny narostl počet předplatitelů služby o 3,4 milionu.

HBO Max se tedy vrací do hry a navýšit počty předplatitelů by mělo také výraznější prosazování přidání extra člena za poplatek. Dá se předpokládat, že provozovatelé budou chtít tuto iniciativu co možná nejdříve přinést i na ostatní trhy, včetně toho českého.

Zdroj: The Verge

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

