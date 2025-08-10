Logo Mobilizujeme.cz

Disney+ vydává novinky: Vetřelec, Griffinovi, či dokument s Hemsworthem (2. díl)

Tomáš Rajnoch
Služba Disney+ | foto: Unsplash
Služba Disney+ | foto: Unsplash

Vybíráme největší pecky, které Disney+ přidává do nabídky. Těšte se na seriál s Vetřelcem, nové díly Griffinovi, či pokračování dokumentu Tělo nezná hranic.

Nejlepší novinky na Disney+

Streamovací platforma Disney+ se ve světě, ale i u nás v Česku, řadí mezi největší služby svého druhu. Platforma je domovem velkých značek jako je Marvel nebo Star Wars, přičemž nabízí i spoustu dalších zajímavých titulů.

Svou nabídku navíc Disney+ neustále rozšiřuje a na skvělé novinky se mohou platící sledující těšit i tentokrát. Co se tedy na Disney+ objeví v následujících dnech a co by vám nemělo uniknout?

Vetřelec: Země (2025)

Na Disney+ míří ambiciózní seriál Vetřelec: Země, jenž nabídne šest epizod a k dispozici je i český dabing. Příběh seriálu začíná v momentě, kdy na Zemi ztroskotá neznámá mimozemská vesmírná loď.

Když se velitelka Wendy a nesourodá parta vojáků vydá na průzkum, najdou něco nebezpečného. Něco, co chce touží po jejich krvi a před ničím se nezastaví.

  • Datum premiéry: 13.8. 2025

Bullet/Bullet (2025)

Sledující Disney+ se mohou těšit i na nové díly populárního anime seriálu Bullet/Bullet. Hlavní hrdinkou je dívka Gear, která po pádu civilizace pracuje ve vetešnictví. Zde pracuje společně Qu-O213 a Bílým medvědem a snaží se získat zpět ztracené věci. Jednou však přijmou zakázku a musí ukrást záhadný předmět. Nejsou však jediní, kdo se předmět snaží získat.

  • Datum premiéry: 13.8. 2025

Griffinovi (2025)

Nové díly nabídne také populární animovaný seriál Griffinovi, jenž běží na obrazovkách již několik dlouhých let. V nových dílech se opět vrátíme za oblíbenou rodinou sestavenou z otce Petera, matky Lois, synů Chriss a Stewie, dcery Meg a mluvícího psa Briana. Jde o nesourodou partičku, která zažívá ty nejbizarnější situace.

  • Datum premiéry: 13.8. 2025

Keeping Up with Kardashians (2016)

Keeping Up with Kardashians je americká reality show sledující populární rodinu Kardashians. Na Disney+ nyní přibude rovnou 9. i 10. série. V nových dílech se opět vydáme za slavnou Kim Kardashian a její rodinou. Budeme svědky dramat, smíchu ale i momentů, kdy se rodina podpoří v těžkých časech.

  • Datum premiéry: 14.8. 2025

Neporazitelní: Kansas City Chiefs (2025)

Pokud máte rádi sportovní dokumentární seriály, šestidílná novinka Neporazitelní: Kansas City Chiefs vás bude rozhodně bavit. V jednotlivých epizodách se podíváme za americkým fotbalovým týmem Kansas City Chiefs, který se pokusí vyhrát Super Bowl.

Divákům bude nabídnut pohled do kabiny nebo může se těšit na exkluzivní rozhovory s hráči. V dokumentárním seriálu se ale objeví i osobnosti Kansas City Chiefs, jež pomohly v minulosti vytvořit tuto sportovní dynastii.

  • Datum premiéry: 15.8. 2025

Tělo nezná hranic: Žijte lepší život (2025)

V dokumentárním seriálu Tělo nezná hranic: Žijte lepší život vystupuje jako hlavní protagonista hollywoodský herec Chris Hemsworth, jenž se pokusí odhalit, jak žít lepší život. V jednotlivých dílech se tedy vydá na místa a naučí se schopnostem, jež mohou zkvalitnit život.

Pro posílení mozku se například naučí hrát na bicí, vyleze na 180 metrovou ledovou stěnu aby odhalil přínos narušení komfortní zóny a také se vydá na brutální trénink bolesti v Jižní Korei.

  • Datum premiéry: 15.8. 2025

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Disney+.

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

