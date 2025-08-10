Disney+ vydává novinky: Vetřelec, Griffinovi, či dokument s Hemsworthem (2. díl)

Vybíráme největší pecky, které Disney+ přidává do nabídky. Těšte se na seriál s Vetřelcem, nové díly Griffinovi, či pokračování dokumentu Tělo nezná hranic.
Streamovací platforma Disney+ se ve světě, ale i u nás v Česku, řadí mezi největší služby svého druhu. Platforma je domovem velkých značek jako je Marvel nebo Star Wars, přičemž nabízí i spoustu dalších zajímavých titulů.
Svou nabídku navíc Disney+ neustále rozšiřuje a na skvělé novinky se mohou platící sledující těšit i tentokrát. Co se tedy na Disney+ objeví v následujících dnech a co by vám nemělo uniknout?
Vetřelec: Země (2025)
Na Disney+ míří ambiciózní seriál Vetřelec: Země, jenž nabídne šest epizod a k dispozici je i český dabing. Příběh seriálu začíná v momentě, kdy na Zemi ztroskotá neznámá mimozemská vesmírná loď.
Když se velitelka Wendy a nesourodá parta vojáků vydá na průzkum, najdou něco nebezpečného. Něco, co chce touží po jejich krvi a před ničím se nezastaví.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Bullet/Bullet (2025)
Sledující Disney+ se mohou těšit i na nové díly populárního anime seriálu Bullet/Bullet. Hlavní hrdinkou je dívka Gear, která po pádu civilizace pracuje ve vetešnictví. Zde pracuje společně Qu-O213 a Bílým medvědem a snaží se získat zpět ztracené věci. Jednou však přijmou zakázku a musí ukrást záhadný předmět. Nejsou však jediní, kdo se předmět snaží získat.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Griffinovi (2025)
Nové díly nabídne také populární animovaný seriál Griffinovi, jenž běží na obrazovkách již několik dlouhých let. V nových dílech se opět vrátíme za oblíbenou rodinou sestavenou z otce Petera, matky Lois, synů Chriss a Stewie, dcery Meg a mluvícího psa Briana. Jde o nesourodou partičku, která zažívá ty nejbizarnější situace.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Keeping Up with Kardashians (2016)
Keeping Up with Kardashians je americká reality show sledující populární rodinu Kardashians. Na Disney+ nyní přibude rovnou 9. i 10. série. V nových dílech se opět vydáme za slavnou Kim Kardashian a její rodinou. Budeme svědky dramat, smíchu ale i momentů, kdy se rodina podpoří v těžkých časech.
Datum premiéry: 14.8. 2025
Neporazitelní: Kansas City Chiefs (2025)
Pokud máte rádi sportovní dokumentární seriály, šestidílná novinka Neporazitelní: Kansas City Chiefs vás bude rozhodně bavit. V jednotlivých epizodách se podíváme za americkým fotbalovým týmem Kansas City Chiefs, který se pokusí vyhrát Super Bowl.
Divákům bude nabídnut pohled do kabiny nebo může se těšit na exkluzivní rozhovory s hráči. V dokumentárním seriálu se ale objeví i osobnosti Kansas City Chiefs, jež pomohly v minulosti vytvořit tuto sportovní dynastii.
Datum premiéry: 15.8. 2025
Tělo nezná hranic: Žijte lepší život (2025)
V dokumentárním seriálu Tělo nezná hranic: Žijte lepší život vystupuje jako hlavní protagonista hollywoodský herec Chris Hemsworth, jenž se pokusí odhalit, jak žít lepší život. V jednotlivých dílech se tedy vydá na místa a naučí se schopnostem, jež mohou zkvalitnit život.
Pro posílení mozku se například naučí hrát na bicí, vyleze na 180 metrovou ledovou stěnu aby odhalil přínos narušení komfortní zóny a také se vydá na brutální trénink bolesti v Jižní Korei.
Datum premiéry: 15.8. 2025
