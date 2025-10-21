Nejlepší mobil roku 2026? Má mít přelomový displej a 200Mpx fotoaparát

Nový Galaxy S26 Ultra má být nejpropracovanější Samsung vůbec. Jeden z nejzajímavějších telefonů dorazí začátkem roku 2026.
Jihokorejci se opět vyznamenají
Samsung byl měl počátkem roku 2026, pravděpodobně hned v lednu, představit svou novou vlajkovou řadu Galaxy S26. Na jejím vrcholu bude stát model Ultra, který má představovat to nejlepší, co populární jihokorejský výrobce pro celou sezónu nabídne.
I když je Samsung, co se výrazných inovací týče, spíše konzervativní firma a již nyní se mluví, že novinek bude spíše méně, model Galaxy S26 Ultra bude i tak velmi silným hráčem. Několika vylepšeních se přece jen dočkáme a ty udělají z tohoto telefonu silného soupeře.
Nebude chtít ohromit na první pohled rekordními čísly, například na poli baterie, ale dobře mířená modernizace do míst, které dávají smysl, postaví tento telefon do centra dění. Příští Ultra může být jedna z nejlepších verzí vůbec a také jeden z nejlepších telefonů s Androidem celého roku.
Čím nadchne Samsung Galaxy S26 Ultra?
Unikátní displej, jediný svého druhu
Galaxy S26 Ultra nabídne špičkový displej, o tom není sporu. Opět bude mít o něco vyšší jas (3000 nitů), ale o něm to úplně nebude. Samsung by měl použít novou generaci s označením M14, která využívá aktualizované organické sloučeniny pro červené, zelené a modré světlo.
Díky tomu bude efektivnější a panel nabídne také novou technologii Color-on-Encapsulation (CoE). Ta umí snížit světelné ztráty mezi vrstvami, díky čemuž může mít displej tenčí konstrukci. Samozřejmě pak nebude scházet ani antireflexní sklo Gorilla Armor.
Zcela unikátním prvkem by se měla stát technologie Flex Magic Pixel. Ta by měla umět upravovat pozorovací úhly, aby byl obsah hůře viditelný z boku a bylo tak dosaženo ještě lepší úrovně soukromí. To je přesně ta možná malá, ale užitečná inovace, která Samsung odliší od konkurence.
Vylepšený hlavní fotoaparát
V oblasti fotoaparátu se nečekají žádné zásadní změny a dočkáme se takřka identické sestavy, jako u aktuálního modelu Galaxy S25 Ultra. Na pozici hlavního fotoaparátu, který bude mít opět rozlišení 200 Mpx, se ale přece jen očekává zajímavá modernizace.
Měli bychom se dočkat buď většího čipu od Sony s plochou 1/1,1″, nebo objektivu s širší clonou (f/1,4). Obojí by zlepšilo výkon v horších světelných podmínkách a také vylepšilo přirozenou hloubku ostrosti. Opět se jedná o modernizaci, která dává smysl.
Vyšší výkon při úspornějším provozu
Zajímavou inovací bude také procesor Snapdragon 8 Gen 5 For Galaxy. Ten nabídne výrazně vyšší výkon než původní Snapdragon 8 Elite a zároveň vsadí na nový profil řízení spotřeby v režii AI, který by měl znamenat efektivnější provoz a nižší nároky na energii.
Lepší výdrži by měla pomoct i operační paměť typu LPDDR5X, jenž by měla být asi o 20 % efektivnější než paměť u současného modelu. Celkově by měl být provoz nového telefonu Galaxy S26 Ultra výrazně efektivnější, takže výdrž by měla být lepší i přes standardně velkou baterii.
Tenčí šasi a návrat modulu fotoaparátu
Konstrukce nového modelu Ultra se v zásadě nijak nezmění, ale měli bychom se dočkat o 0,4 mm tenčího šasi. To by znamenalo tloušťku jen 7,8 mm, což by byla v segmentu vrcholných vlajek jedna z nejlepších, možná i ta úplně nejlepší, hodnota.
Samsung by měl navíc zachovat vestavěné pero S Pen, což je samozřejmě skvělá zpráva. Co se týče designu, tak s novou generací se do hry vrátí modul fotoaparátu. Ze zad tedy již nebudou trčet přímo samostatné objektivy, které byly magnetem na všechny nečistoty v kapse.
Nabíjení a magnety
Navýšení rychlosti nabíjení asi nebude prvkem, kterým by Galaxy S26 Ultra přemohl konkurenci. Vylepšení z výkonu 45 W na 60 W pořád není nic, co by vynikalo a konkurenční vlajky nabízí klidně i jednou tak vysoký výkon. Pořád je to ale lepší než nic.
Mnohem zajímavější novinkou by měly být magnety integrované do zad, tedy plná podpora standardu Qi2. Tu nově nabízí telefony Pixel 10 od Googlu, nicméně ostatní konkurenční vlajky ze světa Androidu tímto prvkem nedisponují.
A to ani ty nejnovější, jako Xiaomi 17 Pro Max, Oppo Find X9 Pro, nebo Vivo X300 Pro. Tohle by mohla být opravdu zásadní výhoda, která otevírá dveře zcela novému typu příslušenství. Je vidět, že Samsung se snaží přijít s inovacemi, které dávají opravdu smysl a to je rozhodně dobře.
Leden, nebo březen?
Samsung by měl představit novou řadu Galaxy S26 v lednu či únoru, jak velí zaběhlá tradice od do řady Galaxy S21. Nově se ale spekuluje o tom, že se těchto novinek dočkáme až v březnu, a to kvůli problémům s vývojem a designem. Uvidíme, jak se celá situace nakonec vyvine.