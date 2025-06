Neomezený tarif za nejnižší cenu: Skvělou nabídku můžete mít už napořád

Tarif Vodafone Red Basic Lite pořídíte za pouhých 329 Kč měsíčně. Neomezené volání, SMS a letní bonus 90 GB dat je skvělou nabídkou, kterou si nenechte utéct.

Neomezený tarif se teď vyplatí

Léto je v plném proudu a to znamená hlavně cestování, dovolené, výlety a podobné radovánky. S nimi se pojí i vyšší spotřeba mobilních data a telefonních služeb obecně. Voláme, plánujeme, sdílíme své zážitky a jsme v kontaktu s přáteli.

K tomu je samozřejmě potřeba mít nějaký solidní tarif a jeden z těch nejpopulárnějších je nyní v akci u operátora Vodafone. Tarif Red Basic Lite nabízí měsíční objem dat ve výši 3 GB, ale díky speciálnímu bonusu bude přes prázdniny takřka neomezený.

Až do konce prázdnin (od 19. června do 31. srpna) si totiž můžete 3× aktivovat data ve výši 30 GB na 31 dnů. To už je opravdu pořádná porce, která by měla bez problémů stačit i náročnějším uživatelům a tarif se tak stává datově skoro neomezený. A má i další výhody.

Holčička s telefonem v ruce | foto: Vodafone

Populární tarif od Vodafone opět zlevňuje

Standardní cena tohoto paušálu je 567 korun a ještě před nedávnem byl v akci za 397 korun. To už ale neplatí a Vodafone ho opět zlevňuje, tentokrát na sympatických 329 korun. To z něj aktuálně dělá jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu.

Kromě základních 3 GB dat a možnosti až trojnásobného dobití 30 GB na 31 dnů nabízí paušál Red Basic Lite také neomezené volání a SMS zprávy do všech sítí. V ceně je pak pochopitelně také roaming v rámci EU a dobrou zprávou je, že tarif vám za tuto akční cenu zůstane napořád.

Paušál je k dispozici zcela bez závazků, takže ho můžete kdykoliv bez postihu vypovědět a pořídit si ho můžou jak noví, tak stávající zákazníci operátora. V tomto případě ale počítejte s tím, že si budete muset pořídit nové telefonní číslo.

Kde tento tarif sehnat?

Neomezený tarif Vodafone Red Basic Lite za 329 korun měsíčně je k dispozici na oficiálním webu operátora a mějte na paměti, že ho seženete jen online. V kamenné prodejně na něj nenarazíte. Kromě standardní SIM karty je pak k dispozici také formou virtuální eSIM.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz