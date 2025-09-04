Logo Mobilizujeme.cz

Samsung Galaxy S25 FE je tu. Telefon vypadá krásně a má skvělý mix výbavy

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy S25 FE, zezadu | foto: Roman Macháč
Samsung rozšiřuje oblíbenou vlajkovou řadu S25 o cenově nejdostupnější model. Nový Galaxy S25 FE vás vyjde na nejméně 18 799 korun.

Telefon prošel odtučňovací kůrou

Samsung představil očekávanou odlehčenou vlajku v podobě modelu Galaxy S25 FE. Novinka vsází na tenčí a lehčí konstrukci, velmi dobrou výbavu a pokročilý fotoaparát s teleobjektivem. Začneme ale jako pokaždé designem.

Ten je postavený okolo klasického prvku telefonů Samsung v podobě do šasi jednotlivě vložených objektivů. Rámeček je vyrobený z hliníku, z vylepšené slitiny Armor Aluminium a displej chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus+. Zvýšená odolnost pochopitelně neschází.

Telefon se opírá o krytí IP68, tedy nejvyšší odolnost vůči prachu a druhou nejvyšší vůči vodě. Konstrukce je tenká pouze 7,4 mm, což je o 8 % méně než v případě předchůdce Galaxy S24 FE a s hmotností 190 gramů je o sympatických 11 % lehčí (Galaxy S24 FE váží 213 gramů).

Samsung Galaxy S25 FE, zepředu | foto: Roman Macháč
Špičkový displej a trojnásobný fotoaparát

Na čelní straně novinky Galaxy S25 FE se nachází 6,7palcový AMOLED displej s FullHD+ rozlišením, maximálním jasem až 1900 nitů a dynamickou frekvencí o nejvyšší hodnotě 120 Hz. Displej se může pochlubit velmi tenkými rámečky a integrovanou čtečkou otisků prstů.

Pohon tohoto modelu obstarává procesor Exynos 2400 a Samsung si dal hodně záležet na chlazení. Odpařovací komora je o 10 % větší než v případě modelu S24 FE a tekutý, tepelně vodivý materiál Liquid Thermal Interface zase zaručuje výrazně efektivnější chlazení.

Operační paměť nového Galaxy S25 FE má kapacitu 8 GB RAM a k uložení dat je přichystáno úložiště o velikosti 128, 256, nebo 512 GB. Trojnásobný fotoaparát má rozlišení 50 + 8 + 12 Mpx, zvládá 3× optické přiblížení, disponuje optickou stabilizací a nabízí technologii Pro Visual Engine.

Samsung Galaxy S25 FE, fotoaparát | foto: Roman Macháč
Pokročilý software vás nenechá na holičkách

Nový Samsung Galaxy S25 FE nabízí v rámci fotoaparátu opravdu pokročilé funkce, jako jsou například Okamžité zpomalení (zpomalení videa jedním dotykem), generativní úpravy, nebo mazání zvuku. Fotoaparát také umožňuje sdílení obrazovky v reálném čase, tedy funkci Vision AI.

Systém je samozřejmě vybaven praktickými widgety Now Bar a Now Brief a spolehnout se můžete i na nadstandardní podporu. Samsung této novince přislíbil 7 let systémových aktualizací a stejné množství let bezpečnostních záplat. Bezpečnosti tedy bylo učiněno zadost.

Samsung Galaxy S25 FE v ruce | foto: Roman Macháč
Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S25 FE vstupuje do prodeje 4. září 2025, a to ve čtyřech barvách – tmavě modré, světle modré, černé a bílé. Základní cena byla stanovena na 18 799 korun a k dispozici je jak bonus za výkup starého telefonu (až 3 500 korun), tak odměna za recenzi (sluchátka Galaxy Buds 3 FE).

Ceny všech variant telefonu Samsung Galaxy S25 FE:

  • 8 + 128 GB – 18 799 Kč
  • 8 + 256 GB – 20 399 Kč
  • 8 + 512 GB – 23 399 Kč

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

