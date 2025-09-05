Logo Mobilizujeme.cz

Nový mobil od Huawei složíte nadvakrát, nic podobného jinde nenajdete

Ondřej Koníček
Huawei Mate XTs | foto: Huawei
Huawei Mate XTs | foto: Huawei

Huawei Mate XTs je již druhá generace unikátního skládacího telefonu, na který konkurence stále nemá odpověď.

Huawei navyšuje svůj náskok

I když na čínský Huawei tvrdě dopadly sankce ze strany USA, které znamenaly, že se firma víceméně stáhla do Číny, pořád patří mezi technologickou špičku. A to nyní dokazuje svou novou skládačkou Mate XTs, která je teprve druhou trojnásobnou skládačkou na trhu.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Tu první, model Mate XT, představil pochopitelně také Huawei, takže zatímco žádná jiná značka tento typ telefonu nenabízí, čínský gigant se pochlubil již jeho druhou generací. Nečekejte ale nějaké dramatické změny, novinka se točí spíše okolo decentní modernizace původního modelu.

Design zůstal prakticky beze změn a model XTs se od původní verze liší vlastně jen novými barvami. K původnímu černému a červenému kabátku přibyl bílý a velmi líbivý fialový odstín. Záda jsou oděna do umělé kůže a rámeček je hliníkový.

Konstrukce je postavena okolo dvojice pantů, které umožňují rozdělení ohebného displeje na tři stejné segmenty a ta žádnou změno neprošla. Hmotnost 298 gramů se nezměnila, a to platí také o tloušťce, která je 12,8 mm v zavřeném stavu. Kompletně rozložený telefon je tenký 3,6 mm.

Huawei Mate XTs | foto: Huawei
Huawei Mate XTs | foto: Huawei

Vyšší výkon a lepší fotoaparát

Displej zůstal také stejný, což znamená, že se uvnitř konstrukce nachází obrovský ohebný panel s úhlopříčkou 10,2 palce. Při kompletním složení se změní na venkovní displej s úhlopříčkou 6,4 palce, a když jsou rozloženy jen 2/3 konstrukce, displej má velikost 7,9 palce.

Mate XTs je tedy něco jako tři telefony v sobě, přičemž v plném rozložení se velikostně blíží spíše tabletům. Osazený panel nabízí 3K rozlišení, obnovovací frekvenci 90 Hz v kombinaci s LTPO technologií a pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 1440 Hz.

Jednou z hlavních novinek je osazení výkonnějším procesorem v podobě čipsetu Kirin 9020, který nahradil původní model Kirin 9010. Ten doplňuje operační paměť 16 GB RAM a až 1 TB k uložení dat. Novinku je pak i podpora dotykového pera, což se na tak velkém displeji bude hodit.

Další změna se udála u fotoaparátu. Na pozici ultra-širokoúhlé jednotky byl nahrazen původní senzor s rozlišením 12 Mpx za nový, s rozlišením 40 Mpx. Trojnásobná sestava má rozlišení 50 + 12 + 40 Mpx a čelní fotoaparát disponuje rozlišením 8 Mpx.

Baterie, nabíjení, cena a dostupnost

Na závěr ještě v rychlosti zmíním baterii a vše okolo ní. Osazený akumulátor disponuje kapacitou 5600 mAh a drátové nabíjení pak nabízí výkon 66 W. Bezdrátové zvládá velmi solidních 50 W a telefon je vybavený reverzním drátovým (5 W), i bezdrátovým (7,5 W) dobíjením.

Huawei Mate XTs se v Číně již začíná prodávat, nicméně o globální dostupnosti prozatím nepadlo ani slovo. Je ale možné, že se tohoto unikátního modelu dočkáme i v Česku, protože předchůdce se u nás také nakonec ukázal. Cena novinky začíná na 17 999 jüanech (63 800 korun).

Zdroj: Huawei

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení
Ondřej Koníček

Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení

Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely
Ondřej Koníček

Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely

Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit
Tomáš Rajnoch

Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč
PR článek

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč

Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje
Ondřej Koníček

Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje

Lidl má skvělého pomocníka do domácnosti za 105 Kč. Ale pospěšte si
Ondřej Koníček

Lidl má skvělého pomocníka do domácnosti za 105 Kč. Ale pospěšte si

Samsung Galaxy S25 FE je tu. Telefon vypadá krásně a má skvělý mix výbavy
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S25 FE je tu. Telefon vypadá krásně a má skvělý mix výbavy

Přenosné reproduktory od Samsungu vypadají jako obří kufr na kolečkách
Ondřej Koníček

Přenosné reproduktory od Samsungu vypadají jako obří kufr na kolečkách

Xiaomi 16 Ultra by mohlo mít unikátní prvek. Spolupráce s Leicou se prohlubuje
Ondřej Koníček

Xiaomi 16 Ultra by mohlo mít unikátní prvek. Spolupráce s Leicou se prohlubuje