Nový mobil od Huawei složíte nadvakrát, nic podobného jinde nenajdete

Huawei Mate XTs je již druhá generace unikátního skládacího telefonu, na který konkurence stále nemá odpověď.
Huawei navyšuje svůj náskok
I když na čínský Huawei tvrdě dopadly sankce ze strany USA, které znamenaly, že se firma víceméně stáhla do Číny, pořád patří mezi technologickou špičku. A to nyní dokazuje svou novou skládačkou Mate XTs, která je teprve druhou trojnásobnou skládačkou na trhu.
Tu první, model Mate XT, představil pochopitelně také Huawei, takže zatímco žádná jiná značka tento typ telefonu nenabízí, čínský gigant se pochlubil již jeho druhou generací. Nečekejte ale nějaké dramatické změny, novinka se točí spíše okolo decentní modernizace původního modelu.
Design zůstal prakticky beze změn a model XTs se od původní verze liší vlastně jen novými barvami. K původnímu černému a červenému kabátku přibyl bílý a velmi líbivý fialový odstín. Záda jsou oděna do umělé kůže a rámeček je hliníkový.
Konstrukce je postavena okolo dvojice pantů, které umožňují rozdělení ohebného displeje na tři stejné segmenty a ta žádnou změno neprošla. Hmotnost 298 gramů se nezměnila, a to platí také o tloušťce, která je 12,8 mm v zavřeném stavu. Kompletně rozložený telefon je tenký 3,6 mm.
Vyšší výkon a lepší fotoaparát
Displej zůstal také stejný, což znamená, že se uvnitř konstrukce nachází obrovský ohebný panel s úhlopříčkou 10,2 palce. Při kompletním složení se změní na venkovní displej s úhlopříčkou 6,4 palce, a když jsou rozloženy jen 2/3 konstrukce, displej má velikost 7,9 palce.
Mate XTs je tedy něco jako tři telefony v sobě, přičemž v plném rozložení se velikostně blíží spíše tabletům. Osazený panel nabízí 3K rozlišení, obnovovací frekvenci 90 Hz v kombinaci s LTPO technologií a pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 1440 Hz.
Jednou z hlavních novinek je osazení výkonnějším procesorem v podobě čipsetu Kirin 9020, který nahradil původní model Kirin 9010. Ten doplňuje operační paměť 16 GB RAM a až 1 TB k uložení dat. Novinku je pak i podpora dotykového pera, což se na tak velkém displeji bude hodit.
Další změna se udála u fotoaparátu. Na pozici ultra-širokoúhlé jednotky byl nahrazen původní senzor s rozlišením 12 Mpx za nový, s rozlišením 40 Mpx. Trojnásobná sestava má rozlišení 50 + 12 + 40 Mpx a čelní fotoaparát disponuje rozlišením 8 Mpx.
Baterie, nabíjení, cena a dostupnost
Na závěr ještě v rychlosti zmíním baterii a vše okolo ní. Osazený akumulátor disponuje kapacitou 5600 mAh a drátové nabíjení pak nabízí výkon 66 W. Bezdrátové zvládá velmi solidních 50 W a telefon je vybavený reverzním drátovým (5 W), i bezdrátovým (7,5 W) dobíjením.
Huawei Mate XTs se v Číně již začíná prodávat, nicméně o globální dostupnosti prozatím nepadlo ani slovo. Je ale možné, že se tohoto unikátního modelu dočkáme i v Česku, protože předchůdce se u nás také nakonec ukázal. Cena novinky začíná na 17 999 jüanech (63 800 korun).