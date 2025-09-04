Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč

Prodej právě odstartoval! Příchod novinek od Samsungu opět dokazuje, že špičková technologie nemusí být jen v nejdražších modelech. Právě představený Galaxy S25 FE přináší vlajkový výkon za dostupnou cenu, zatímco nový Galaxy Tab S11 Ultra potom cílí na ty nejnáročnější uživatele.
Letošní podzimní novinky mají rozhodně co nabídnout. Ještě lákavější je jejich cena, kterou si teď můžete srazit až o neuvěřitelných 8 000 Kč.
Ještě dokonalejší
Galaxy S25 FE od svých sourozenců z řady S25 klasicky převzal jen to nejlepší, díky čemuž se může pyšnit špičkovým výkonem, vlajkovým foťákem nebo třeba dlouhou softwarovou podporou. Z klasické Galaxy S25 si vzal inspiraci i co se týče designu.
Mimo to novinka přináší výrazné vylepšení i oproti svému loňskému předchůdci. Nový čip Exynos 2400 zajišťuje vyšší výkon, zatímco displej je lépe čitelný na přímém slunci. Přední kamera byla vylepšena na 12 MP, baterie narostla na 4900 mAh a podporuje rychlejší 45W nabíjení. Celkově je telefon oproti svému předchůdci lehčí, tenčí a prémiovější. Navíc zvládá i chytré funkce Galaxy AI, které jsou dostupné v češtině.
Galaxy S25 FE přichází s Androidem 16 a prostředím One UI 8, přičemž Samsung slibuje až sedm let softwarové podpory. A právě teď můžete využít výkupního bonusu ve výši 3 500 Kč a cenu snížit na pouhých 15 290 Kč.
Tablety levněji až o x tisíc
Samsung letos také rozšiřuje svou řadu prémiových tabletů o dvojici modelů Galaxy Tab S11 a Tab S11 Ultra. Zatímco základní Tab S11 nabízí kompaktní 11″ AMOLED displej, solidní výkon a lehké tělo vhodné pro každodenní práci i zábavu, Tab S11 Ultra míří mnohem výš. A to s obřím 14,6″ displejem, baterií přes 11 000 mAh a výbavou, která bez problémů konkuruje notebookům.
Oba modely běží na Androidu 16, podporují S Pen a mají hliníkové tělo. Rozdíly mezi nimi jsou ale výrazné nejen v rozměrech, ale i v ceně, výkonu a cílové skupině.
I u tabletů můžete využít výkupního bonusu, který dosahuje výše až 8 000 Kč, čímž se u Tab S11 Ultra dostanete na cenu pouhých 25 490 Kč.
Ušetříte až 8 000 Kč
V Mobil Pohotovosti na vás s novinkami čeká i několik dalších bonusů. Pokud si například zakoupíte jednu z novinek, získáte 50% slevu na vybrané produkty od Samsungu. Dále stačí napsat krátkou recenzi a ke Galaxy S25 FE získáte sluchátka Buds 3 FE jako dárek a k tabletům pouzdro s klávesnicí. Počet dárků za recenzi je ale omezený, takže se vyplatí neotálet.