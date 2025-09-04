Logo Mobilizujeme.cz

Lidl má skvělého pomocníka do domácnosti za 105 Kč. Ale pospěšte si

Ondřej Koníček
Stolní mini vysavač z Lidlu | foto: Lidl
Stolní mini vysavač z Lidlu | foto: Lidl

Lidl výrazně zlevnil vysavače a my jsme našli jeden šikovný za pár korun. Jde o skvělou koupi, kterou byste si neměli nechat ujít.

Skvělý pomocník do domácnosti

Praktických pomocníků do domácnosti není nikdy dost a vysavače patří mezi ty úplně nejzákladnější. Existuje jich nespočet typů, od klasiky, přes tyčové, až po robotické. Kromě vysavačů na podlahy se pak dají sehnat i ruční vysavače, které poslouží například k úklidu drobků.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Ne vždy se vám totiž chce vytahovat velký vysavač, který se stejně na úklid například jídelního stolu úplně nehodí. Právě to je ideální situace pro kompaktní ruční vysavač, který je ihned po ruce a hodí se k těmto případům více. Jeden povedený prodává také Lidl-shop.

Jedná se o model STM 1.5 C1 od společnosti Silvercrest a jeho hlavní devízou jsou samozřejmě kompaktní rozměry. Ty čítají 82 × 82 × 64 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 132 gramů, takže vysavač nejenom padne výborně do ruky, je také příjemně lehký.

Stolní mini vysavač z Lidlu | foto: Lidl
Stolní mini vysavač z Lidlu | foto: Lidl

Mini vysavač s bateriovým pohonem

Konstrukce tohoto vysavače je zcela plastová a jeho obsluha příkladně jednoduchá. Obsahuje vlastně pouze jedno tlačítko v horní části, pomocí kterého se zapíná a vypíná. Ve spodní části jsou umístěny kartáče a uprostřed šasi se nachází uvolňovací tlačítko.

S jeho pomocí odejmete z vysavače horní kryt a odhalíte tak prostor, kam se vkládají baterie. Pohon tohoto pomocníka obstarávají dvě tradiční AA baterie, takže žádné nabíjení pomocí kabelu a adaptéru se nekoná. Když budete mít pocit, že výkonu ubývá, vyměníte baterie a je hotovo.

Nádoba na drobky a nečistoty se nachází ve spodní části konstrukce a její objem čítá 0,025 litru. Není to mnoho, ale pro potřeby občasného vysání drobků ze stolů, pracovních desek a podobných povrchů, to bohatě stačí. Nádoba je plastová a dobře se tedy čistí.

Cena a dostupnost

Tento praktický a kompaktní vysavač sežnete v Lidl-shopu a k dispozici je ve dvou barvách – béžové a černé. Vychází na sympatických 149,90 korun a dnes, tedy 4. září 2025, jsou v Lidl-shopu všechny vysavače se slevou 30 %. S kódem „Vysavace30“ vás tento pomocník vyjde na 105 korun.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč
PR článek

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč

Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje
Ondřej Koníček

Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje

Samsung Galaxy S25 FE je tu. Telefon vypadá krásně a má skvělý mix výbavy
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S25 FE je tu. Telefon vypadá krásně a má skvělý mix výbavy

Přenosné reproduktory od Samsungu vypadají jako obří kufr na kolečkách
Ondřej Koníček

Přenosné reproduktory od Samsungu vypadají jako obří kufr na kolečkách

Xiaomi 16 Ultra by mohlo mít unikátní prvek. Spolupráce s Leicou se prohlubuje
Ondřej Koníček

Xiaomi 16 Ultra by mohlo mít unikátní prvek. Spolupráce s Leicou se prohlubuje

Máte Android? Google vydal důležitou bezpečnostní aktualizaci, stahujte
Tomáš Rajnoch

Máte Android? Google vydal důležitou bezpečnostní aktualizaci, stahujte

Technologie v koupelně: Jak digitální nástroje zefektivňují každodenní rutinu
PR článek

Technologie v koupelně: Jak digitální nástroje zefektivňují každodenní rutinu

Nejlepší hodinky na světě? Garmin Fénix 8 Pro s MicroLED displejem stojí 49 tisíc
Ondřej Koníček

Nejlepší hodinky na světě? Garmin Fénix 8 Pro s MicroLED displejem stojí 49 tisíc

Google u soudu uspěl, Chrome prodávat nemusí. Dostal ale několik podmínek
Ondřej Koníček

Google u soudu uspěl, Chrome prodávat nemusí. Dostal ale několik podmínek