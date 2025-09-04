Lidl má skvělého pomocníka do domácnosti za 105 Kč. Ale pospěšte si

Lidl výrazně zlevnil vysavače a my jsme našli jeden šikovný za pár korun. Jde o skvělou koupi, kterou byste si neměli nechat ujít.
Skvělý pomocník do domácnosti
Praktických pomocníků do domácnosti není nikdy dost a vysavače patří mezi ty úplně nejzákladnější. Existuje jich nespočet typů, od klasiky, přes tyčové, až po robotické. Kromě vysavačů na podlahy se pak dají sehnat i ruční vysavače, které poslouží například k úklidu drobků.
Ne vždy se vám totiž chce vytahovat velký vysavač, který se stejně na úklid například jídelního stolu úplně nehodí. Právě to je ideální situace pro kompaktní ruční vysavač, který je ihned po ruce a hodí se k těmto případům více. Jeden povedený prodává také Lidl-shop.
Jedná se o model STM 1.5 C1 od společnosti Silvercrest a jeho hlavní devízou jsou samozřejmě kompaktní rozměry. Ty čítají 82 × 82 × 64 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 132 gramů, takže vysavač nejenom padne výborně do ruky, je také příjemně lehký.
Mini vysavač s bateriovým pohonem
Konstrukce tohoto vysavače je zcela plastová a jeho obsluha příkladně jednoduchá. Obsahuje vlastně pouze jedno tlačítko v horní části, pomocí kterého se zapíná a vypíná. Ve spodní části jsou umístěny kartáče a uprostřed šasi se nachází uvolňovací tlačítko.
S jeho pomocí odejmete z vysavače horní kryt a odhalíte tak prostor, kam se vkládají baterie. Pohon tohoto pomocníka obstarávají dvě tradiční AA baterie, takže žádné nabíjení pomocí kabelu a adaptéru se nekoná. Když budete mít pocit, že výkonu ubývá, vyměníte baterie a je hotovo.
Nádoba na drobky a nečistoty se nachází ve spodní části konstrukce a její objem čítá 0,025 litru. Není to mnoho, ale pro potřeby občasného vysání drobků ze stolů, pracovních desek a podobných povrchů, to bohatě stačí. Nádoba je plastová a dobře se tedy čistí.
Cena a dostupnost
Tento praktický a kompaktní vysavač sežnete v Lidl-shopu a k dispozici je ve dvou barvách – béžové a černé. Vychází na sympatických 149,90 korun a dnes, tedy 4. září 2025, jsou v Lidl-shopu všechny vysavače se slevou 30 %. S kódem „Vysavace30“ vás tento pomocník vyjde na 105 korun.