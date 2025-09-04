Nové Google Pixely 10 mají problém. Uživatelé hlásí nepoužitelné displeje

Google Pixel 10 má vážné potíže s displejem. Barevné pruhy dělají telefon nepoužitelným a čeká se, zda přijde oprava, nebo výměna kusů.
Google si opět vytáhl černého Petra
Občasné problémy se nevyhýbají žádným telefonům, Pixely od Googlu nevyjímaje. Rozsáhlými neduhy různého typu vynikala hlavně řada Pixel 6, která si opravdu v tomto směru vytáhla černého Petra. Další generace byly v oblasti všemožných závad lepší a lepší, ale ne bez chyb.
Nejnovější Pixely 10 se prozatím ve zcela ideálním světle neuvedly. Jsou v prodeji sotva pár dnů a první uživatelé začínají reportovat závažné problémy s displejem. Stížnosti se začínají hromadit na platformě Reddit a rozhodně se jedná o velmi nepříjemnou záležitost.
Postižení uživatelé uvádí, že se na displeji čas od času objeví pouze barevné pruhy, přes které není nic vidět a telefon je tedy nepoužitelný. Tyto pruhy mohou být červené, zelené, nebo modré a vypadá to, že problém tíží jak základní Pixel 10, tak vyšší Pixel 10 Pro.
Co nepoužitelný displej způsobuje?
Tato chyba se vyskytuje zcela náhodně a stejně náhodně se také chová. Někdy se objeví a při prvním zamknutí a opětovném odemknutí telefonu zmizí. Někdy to ale trvá déle a uživatelé musí opětovně uzamykat a odemykat telefon.
Není úplně jasné, zda se jedná o softwarový či hardwarový problém, nicméně Google určitě doufá, stejně jako všichni postižení uživatelé, že je to záležitost softwaru. V tomto případě by mohly být ve hře například špatné ovladače ke grafické části procesoru, což lze snadno vyřešit aktualizací.
Pokud by se ale jednalo o hardwarovou záležitost, byl by to mnohem větší problém. Postižené telefony řady Pixel 10 by musely na výměnu zasažené komponenty, a to pochopitelně na náklady Googlu. V tomto případě by mohlo jít o závadu displeje, ale i základní desky, nebo grafického čipu.
Google mlčí
Google se prozatím k celé situaci nijak nevyjádřil, ale pokud u nového Pixelu 10 tyto problémy evidujete také, máte dvě možnosti. Buď počkat, až bude vydáno nějaké oficiální vyjádření s instrukcemi, co dělat, nebo telefon preventivně vyměnit v rámci záruční doby.