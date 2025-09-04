Logo Mobilizujeme.cz

Přenosné reproduktory od Samsungu vypadají jako obří kufr na kolečkách

Ondřej Koníček
Samsung Sound Tower ST50F | foto: Samsung
Samsung Sound Tower ST50F | foto: Samsung

Samsung představil nové obří reproduktory Sound Tower ST50F a ST40F s RGB osvětlením, výkonem až 240 W a výdrží až 18 hodin na baterii.

Samsung rozšiřuje nabídku reproduktorů

Samsung se může pochlubit opravdu širokým portfoliem zahrnujícím všemožné typy elektroniky, včetně přenosných reproduktorů. Těch nabízí opravdu velké množství a nyní jihokorejský výrobce představil dvě opravdu masivní novinky, které patří mezi největší reproduktory na trhu.

Tyto dva nové modely s označením Sound Tower ST50F a ST40F se mohou pochlubit nejenom skvělou výbavou a pořádným výkonem, ale i povedeným designem. Tomu dominuje výrazné RGB osvětlení, díky kterým jsou oba reproduktory jako stvořeny pro pořádné večírky a párty.

Větší model ST50F je vybavený teleskopickým madlem v kombinaci s kolečky, bez kterých by byla manipulace s ním velmi obtížná. Menší ST40F pak disponuje také madlem, ale kolečka již nemá. Konstrukce obou reproduktorů se může pochlubit krytím IPX4.

Samsung Sound Tower ST50F | foto: Samsung
Samsung Sound Tower ST50F | foto: Samsung

Domácní diskotéka snadno a rychle

RGB systém s označením Party Lights+ nabízí 5 přednastavených režimů, má 6 světelných zdrojů a samozřejmě umí blikat a svítit do rytmu přehrávané hudby. Pět světelných zón vytváří 360stupňový efekt a celý tento světelný systém je možné snadno ovládat přes mobilní aplikaci.

K telefonu se reproduktory připojují přes Bluetooth a pomocí platformu Auracast Group Play lze spojit více reproduktorů v jeden zvukový systém. Oba reproduktory disponují pořádným výkonem a větší model nabízí kombinaci dvou 165mm basových a dvou 25mm výškových reproduktorů.

Výkon tohoto modelu čítá 240 wattů a menší verze, která disponuje konstrukcí s dvojicí 133mm basových a 20mm výškových reproduktorů, má výkon 160 wattů. Výdrž na baterii je pak také slušná a čítá 18 hodin (ST50F), respektive 12 hodin u ST40F. Akumulátor je vyměnitelný.

Cena a dostupnost

Tyto nové reproduktory se již dostaly do prodeje a míří také do Česka. Doporučená maloobchodní cena modelu ST50F činí 11 990 korun a u verze ST40F pak 8 990 korun.

Zdroj: Samsung

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

