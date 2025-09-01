iPhone 17 nebude mít slot na fyzickou SIM kartu. Apple přejde na eSIM

Přechod na eSIM je nevyhnutelný. iPhone 17 má přijít bez fyzické SIM karty i v Evropě a Česko nebude výjimkou.
Češi se dočkají toho, co již znají Američané
Představení nových iPhonů 17 se již blíží a dočkáme se jich již příští týden. Jedna z nejnovějších zpráv hovoří o tom, že Apple chystá rozšířit věc, kterou jako první přinesl v rámci řady iPhone 14. Tím je eliminace slotu na fyzikou SIM kartu a spolehnutí se výhradně na eSIM.
V Česku a vlastně i jinde po světě jsou iPhony vybaveny jak klasických, fyzickým SIM slotem, tak podporou eSIM. V Americe je tomu ale jinak a zde se telefony s nakousnutým jablíčkem ve znaku opírají výhradně jen a pouze o virtuální SIM kartou, a to již od roku 2022.
A jak naznačují nejnovější úniky, eliminace fyzického slotu se s novou generací iPhone 17 možná rozšíří i za hranice Ameriky. Konkrétněji bychom se měli dočkat jeho vyjmutí a nahrazení technologií eSIM v Evropě a pravděpodobně i jinde po světě.
Přijdeme o fyzickou SIM i v Česku?
Nejnovější informace hovoří o tom, že Apple svolal velké školení týkající se eSIM pro zaměstnance kamenných prodejen a autorizovaných prodejců, které se týká všech států v rámci EU. Je tedy velmi reálné, že nové iPhony 17 budou postrádat slot na fyzickou SIM kartu i na českém trhu.
Toto školení musí zaměstnanci absolvovat do 5. září 2025, což jsou jen 4 dny před oficiální premiérou a je velmi pravděpodobné, že se toto školení dostane i mimo EU. Apple zřejmě aplikuje eliminaci fyzického SIM slotu na většinu světových trhů, ale pravděpodobně se najdou výjimky.
Mluví se o tom, že například v Číně zůstane fyzický slot na SIMku zachován. Na eliminaci tohoto prvku není nic překvapivého a dalo se očekávat, že s ním Apple přijde dřív nebo později i pro jiné země. V Americe s tím nejsou žádné problémy a úplně nedává smysl SIM slot udržovat i jinde.
Nové iPhony 17 jsou za rohem
Očekávané iPhony 17, ale i další novinky od Applu, budou oficiálně představeny 9. září 2025 a přenos odstartuje v 19:00 našeho času. Pokud nemáte možnost být přímo na místě konání akce, tedy v Apple Parku, v kalifornském Cupertinu, formou streamu bude ke shlédnutí přímo na webu Applu.