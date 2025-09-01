Logo Mobilizujeme.cz

iPhone 17 nebude mít slot na fyzickou SIM kartu. Apple přejde na eSIM

Ondřej Koníček
eSIM karta zabudovaná do telefonu
eSIM karta zabudovaná do telefonu

Přechod na eSIM je nevyhnutelný. iPhone 17 má přijít bez fyzické SIM karty i v Evropě a Česko nebude výjimkou.

Češi se dočkají toho, co již znají Američané

Představení nových iPhonů 17 se již blíží a dočkáme se jich již příští týden. Jedna z nejnovějších zpráv hovoří o tom, že Apple chystá rozšířit věc, kterou jako první přinesl v rámci řady iPhone 14. Tím je eliminace slotu na fyzikou SIM kartu a spolehnutí se výhradně na eSIM.

V Česku a vlastně i jinde po světě jsou iPhony vybaveny jak klasických, fyzickým SIM slotem, tak podporou eSIM. V Americe je tomu ale jinak a zde se telefony s nakousnutým jablíčkem ve znaku opírají výhradně jen a pouze o virtuální SIM kartou, a to již od roku 2022.

A jak naznačují nejnovější úniky, eliminace fyzického slotu se s novou generací iPhone 17 možná rozšíří i za hranice Ameriky. Konkrétněji bychom se měli dočkat jeho vyjmutí a nahrazení technologií eSIM v Evropě a pravděpodobně i jinde po světě.

Malý a velký iPhone | foto: Apple
Malý a velký iPhone | foto: Apple

Přijdeme o fyzickou SIM i v Česku?

Nejnovější informace hovoří o tom, že Apple svolal velké školení týkající se eSIM pro zaměstnance kamenných prodejen a autorizovaných prodejců, které se týká všech států v rámci EU. Je tedy velmi reálné, že nové iPhony 17 budou postrádat slot na fyzickou SIM kartu i na českém trhu.

Toto školení musí zaměstnanci absolvovat do 5. září 2025, což jsou jen 4 dny před oficiální premiérou a je velmi pravděpodobné, že se toto školení dostane i mimo EU. Apple zřejmě aplikuje eliminaci fyzického SIM slotu na většinu světových trhů, ale pravděpodobně se najdou výjimky.

Mluví se o tom, že například v Číně zůstane fyzický slot na SIMku zachován. Na eliminaci tohoto prvku není nic překvapivého a dalo se očekávat, že s ním Apple přijde dřív nebo později i pro jiné země. V Americe s tím nejsou žádné problémy a úplně nedává smysl SIM slot udržovat i jinde.

Nové iPhony 17 jsou za rohem

Očekávané iPhony 17, ale i další novinky od Applu, budou oficiálně představeny 9. září 2025 a přenos odstartuje v 19:00 našeho času. Pokud nemáte možnost být přímo na místě konání akce, tedy v Apple Parku, v kalifornském Cupertinu, formou streamu bude ke shlédnutí přímo na webu Applu.

Zdroj: MacRumors

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)
Tomáš Rajnoch

Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)

Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)

Fialový pruh na chodníku prý zamezí krádežím telefonů. Jak má tohle zafungovat?
Ondřej Koníček

Fialový pruh na chodníku prý zamezí krádežím telefonů. Jak má tohle zafungovat?

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet
Ondřej Koníček

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet

Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)

LEGO komunita žasne. Fanoušek postavil legendární počítač Apple iMac G3
Ondřej Koníček

LEGO komunita žasne. Fanoušek postavil legendární počítač Apple iMac G3

Tyto 2 naprosto převratné technologie zamíří do mobilních telefonů
Ondřej Koníček

Tyto 2 naprosto převratné technologie zamíří do mobilních telefonů

Ceny padly na minimum. Doplňky pro MacBook a iPad teď koupíte za pár stovek
PR článek

Ceny padly na minimum. Doplňky pro MacBook a iPad teď koupíte za pár stovek