Recenze Samsung Galaxy S24 FE – Když chcete dobrý mobil, ale ne za moc peněz

Samsung Galaxy S24 FE je odlehčenou verzí prémiového modelu, jak už s názvu vyplývá. Za méně peněz dostanete slabší výbavu. Bude vám to stačit?

Samsung na to jde chytře

Galaxy S Fan Edition vždy cílila na uživatele, kteří chtějí kvalitu vlajkových modelů, ale akceptují kompromisy pro nižší cenu. Pohybuje se mezi nejvyšší Galaxy A a základním Galaxy S, čímž jim konkuruje. Nový Galaxy S24 FE sice nedosahuje výkonu S24 Ultra, ale i s pár ústupky si drží solidní pozici na trhu.

Design není ničím novým pod sluncem

Galaxy S24 FE svým vzhledem silně připomíná nejen modely Galaxy S24+, ale i starší řady jako Galaxy S23 a další telefony řady Galaxy A. Samsung zachoval svůj ikonický design, který si fanoušci oblíbili, a proto se tento vzhled objevuje již několik generací. Stejně jako ostatní modely nabízí čisté a minimalistické provedení, které uživatelé oceňují.

Samsung Galaxy S24 FE zepředu | foto: Roman Macháč

Samsung Galaxy S24 FE, spodní strana | foto: Roman Macháč Samsung Galaxy S24 FE, horní strana | foto: Roman Macháč



Samsung Galaxy S24 FE, pravý bok | foto: Roman Macháč

Telefon je dostupný ve čtyřech barvách: grafitové, mátové, žluté a modré, kterou jsme měli během testu k dispozici my. Barvy jsou však mírně tlumené, což může oslovit ty, kteří preferují decentnější vzhled. Galaxy S24 FE je vybaven odolným sklem Gorilla Glass Victus Plus na přední i zadní straně, což je odlišné od standardního Galaxy S24, který používá Victus 2. Od řady Galaxy S24, která využívá matné zadní panely, má S24 FE lesklý povrch, což někteří uživatelé mohou preferovat. Lesklý povrch ale zároveň znamená, že zadní strana je magnetem na otisky prstů.

Co se týče zabezpečení, S24 FE používá optický snímač otisků prstů, který je rychlý a spolehlivý. Na rozdíl od vlajkových modelů Galaxy S24, které používají ultrazvukový snímač, bychom preferovali, aby i verze FE disponovala stejnou technologií.

Samsung Galaxy S24 FE fotoaparát | foto: Roman Macháč

Design zadní strany je však velmi povedený – tři samostatně vystupující kamery s kovovými kroužky a zapuštěným LED bleskem vytvářejí čistý, minimalistický vzhled. Vystupující fotoaparáty na druhou stranu způsobují, že telefon na stole nikdy nebude ležet stabilně, ale vždy se bude viklat. Jako první bychom proto doporučily, investovat do kvalitního pouzdra, které tomu zabrání.

Hlavní rozdíly v designu mezi Galaxy S24 FE a standardním Galaxy S24 však nejsou pouze v barvách, použitém skle a také v hmotnosti a tloušťce. S hmotností 213 g je S24 FE těžší než běžný Galaxy S24, který váží 167 g. I když nejde o nejlehčí telefon na trhu, jeho váha je dobře vyvážená a telefon se pohodlně drží i pro uživatele s většíma rukama. Celkově je S24 FE dobrá volba pro ty, kteří hledají telefon střední velikosti.

Displej boduje i na sluníčku

Celkově větší rozměry souvisí i s větší úhlopříčkou displeje. Ta mezigeneračně narostla o 0,3 palce na 6,4“. Výrobce slibuje, že se proti předchozí generaci zúžili i rámečky kolem displeje. Na vlajkové modely to nicméně stále nestačí a právě širší rámečky, zvláště ten spodní, jsou jednou ze známek, že Galaxy S24 FE je jejich levnější alternativou.

Pokud jde o použitou technologii, jedná se o Dynamic AMOLED 2X s rozlišením 1080 x 2340 pixelů (FHD+). Potěší přitom obnovovací frekvence až 120 Hz a špičkový jas 1900 nitů, což je o 450 nitů více než u předchozí generace. To společně s technologií Vision Booster zajišťuje nadprůměrnou čitelnost i na přímém slunci. Celkově nabízí displej krásně syté barvy a k jeho kvalitě jsme neměli žádné výhrady.

Samsung Galaxy S24 FE displej | foto: Roman Macháč

Osvědčené One UI s Androidem 14 v pozadí

Samsung Galaxy S24 FE přichází na trh s operačním systémem Android 14 a nadstavbou OneUI 6.1. Vzhledem k tomu, že už máme Android 15, je trochu škoda, že nedostal rovnou nejnovější verzi operačního systému. Samsung má nicméně letos s One UI 7, které je na něm postavené, zpoždění a odbude si proto svou premiéru až na konci příštího roku s Galaxy S25. Vzhledem tomu, že Samsung slibuje u Galaxy S24 FE stejně jako u ostatních modelů řady Galaxy S sedmiletou softwarovou podporu, nemusí nás to zas tak mrzet.

One UI 6.1 bylo představeno s řadou Galaxy S24 a model S24 FE získá všechny funkce, které tato uživatelská nadstavba od Samsungu nabízí. Nejedná se pouze o funkce Galaxy AI, ale i DeX, který vám po připojení telefonu k externímu telefonu nabídne rozhraní podobné stolnímu počítači.

Samsung Galaxy S24 FE displej | foto: Roman Macháč

Obecně pak uživatelská nadstavba od Samsungu nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní podobné iOS. Čistý design s velkými ikonami a přehlednou navigací usnadňuje každodenní používání. Vytkli bychom mu pouze trochu nepřehledné nastavení, ve kterém jsou některé pokročilé funkce docela utopené. Tuto nevýhodu však částečně maže dobře fungující fulltextové vyhledávání. Pouze musíte vědět, co hledáte.

Při testování Galaxy S24 FE bylo příjemné vidět, že telefon není přeplněn nevyžádanými aplikacemi tzv. bloatwarem, jak je tomu zvykem u čínských značek. Naleznete zde skutečně jen základ od Googlu a Samsungu. Další aplikace si doinstalujete podle svých potřeb, což je zcela jistě lepší přístup než při zprovozňování telefonu strávit dlouhé minuty odstraňováním balastu.

Galaxy AI všude nepodporuje češtinu

Stejně jako další modely řada Galaxy S i Galaxy S24 FE obsahuje funkce umělé inteligence Galaxy AI. Jakkoli Samsung patří mezi výrobce s nejkomplexnější integrací umělé inteligence do mobilních telefonů. Českého uživatele na rozdíl například od Xiaomi bohužel čeká omezený zážitek z důvodů jazykové bariéry.

Zdaleka ne všechny funkce podporují češtinu, což zamrzí nejen v případě překladů v reálném čase, ale zejména u odpovědí na zprávy. Telefon sice i tak umí přečíst obsah SMS a navrhnout relevantní odpověď, ale bohužel ne v češtině. Zrovna toto je přitom funkce, kterou by většina uživatelů využila dennodenně.

Samsung Galaxy S24 FE nastavení | foto: Roman Macháč

Na druhou stranu řada AI funkcí bezproblémově pracuje i s češtinou. Můžete si například nechat přepsat záznam pořízený pomocí záznamníku. Velice praktická je i možnost vytvořit shrnutí poznámek. Od umělé inteligence si však můžete nechat i pomoci s odpovědí na email. Stačí když nahodíte základní myšlenku nebo pár bodů. Nicméně žádná generativní AI není ještě dokonalá a proto se vyplatí nespoléhat se na ní slepě, ale výsledek ještě editovat.

Hodně silná je Galaxy AI při fotografování a následné editaci obrázků. Už dříve uměly telefony Samsung jednoduše odstranit z fotografií nechtěné předměty, ale s AI je výsledek ještě kvalitnější a přirozenější. Spoustu zábavy pak užijete i s převáděním portrétů do různých kreslených stylů nebo s generováním obrázků na základě jednoduchého náčtrtku.

Zapomenout bychom neměli na funkci Circle to Search, za kterou sice stojí Google, ale poprvé se objevila na Samsungu. Po podržení prstu na spodní liště je možné vyhledat cokoli, co je zobrazeno na displeji. Funguje to i s otevřeným fotoaparátem, kdy tak můžete jednoduše vyhledat vše, na co telefon namíříte.

Samsung Galaxy S24 FE fotoaparát | foto: Roman Macháč

Proti letošním vlajkám jen lehce menší výkon

Jedním z rozdílů mezi Galaxy S24 FE a Galaxy S24 je i v použitém procesoru, ačkoli tyto rozdíly jsou menší než by se mohlo zdá. Procesor Exynos 2400e v Galaxy S24 FE je takřka identický s Exynosem 2400 v Galaxy S24.

Oba čipy jsou postaveny na 4nm technologii s 10jádrovým procesorem. Procesor obsahuje jedno jádro Cortex-X4, pět jader A720 a dvě jádra A520, přičemž X4 má v případě Exynos 2400e o něco nižší takt (3,1 GHz oproti 3,2 GHz). Grafický procesor Xclipse 940, založený na architektuře AMD RDNA 3, zůstává stejný a nabízí vysoký výkon. S Galaxy S24 má Galaxy S24 FE společnou i velikost RAM, která je 8 GB RAM.

V benchmarku AnTuTu 10 se s 1 523 508 body zařadil Galaxy S24 FE těsně pod Galaxy S24+, který dosáhl 1 774 819 body. I přes lehce přiškrcený výkon má telefon má subjektivně skutečně výkonu na rozdávání. Bez problému na něm na maximální detaily rozběháte i náročné aplikace a hry. Při běžném používání nepoznáte žádné omezení.

Přesto má ale lehké podtaktování Exynosu 2400e svůj smysl. Malý úbytek výkonu je vykompenzovaný lepší energetické účinností. To z něj dělá vhodnější volbu pro všechny uživatelé, kteří spíše než maximální výkon bez kompromisů preferují delší výdrž.

Samsung Galaxy S24 FE zezadu | foto: Roman Macháč

Dva dny bez problémů

Samsung Galaxy S24 FE nabízí skvělou výdrž baterie, zejména vzhledem k jeho příznivé ceně. Při intenzivním používání, jako je streamování hudby, sledování videí ve vysokém rozlišení, hraní her nebo využívání AI, telefon s přehledem vydržel více než jeden celý den na jedno nabití. Při mírně intenzivním používání se v pohodě dostanete na dva dny. To je dostatečné pro většinu uživatelů.

Jedním z důvodů výborné výdrže je větší baterie. Samsung Galaxy S24 FE má kapacitu 4700 mAh, což je o 700 mAh více než u standardního Galaxy S24. Současně je to o 200 mAh méně než u většího Galaxy S24 Plus.

Přes kabel telefon nabijete s výkonem až 24 W. To sice není nejvíc na trhu, ale stále jde o solidní výkon. S dostatečně výkonnou nabíječkou nabijete telefon z 0 na 100 % za méně než hodinu a půl. Stejně jako ostatní modely řady Galaxy S podporuje Galaxy S24 FE i bezdrátové nabíjení a můžete z něj nabíjet i další zařízení. Tuto možnost však Samsung nijak nepropaguje a je trochu skrytá v nastavení. Pokud o ní uživatel předem neví, může být pro něj hůře dostupná.

Samsung Galaxy S24 FE fotoaparát | foto: Roman Macháč

Klasická sestava tří zadních fotoaparátů

Trojitý systém fotoaparátů na zadní straně Galaxy S24 FE vypadá na první pohled podobně jako u modelu S23 FE, ale Samsung letos provedl několik změn v hardwaru. Tyto úpravy zajišťují lepší kvalitu snímků a přináší drobná vylepšení oproti předchozím modelům.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx a používá senzor Samsung ISOCELL GN3, který najdeme i u modelů Galaxy S22, S23 a S24. Objektiv s clonou f/1.8 podporuje optickou stabilizaci obrazu (OIS) a fázovou detekci (PDAF), což zajišťuje ostré a stabilní snímky. Teleobjektiv s rozlišením 8 MP dostal nový senzor Omnivision OV08A10. Nabízí trojnásobný optický zoom se stabilizací obrazu a fázovou detekcí.

Naopak vše při starém zůstalo u širokoúhlého fotoaparátu, s fyzickým rozlišením 13 Mpx. Obraz je nicméně oříznutý na 12 Mpx, což zajišťuje kvalitní snímky v širokém záběru s pevným ohniskem. Pro pořizování selfie a videohovory máte k dispozici 10Mpx fotoaparát s clonou f/2.4.

Primární snímač: 50 Mpx Samsung ISOCELL S5KGN3, f/1.8, 24mm, 1/1.57″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS

Ultra-širokoúhlý objektiv: 13 Mpx Samsung S5K3L6, f/2.2, 13mm, 1/3″, 1.12µm

Teleobjektiv: 8 Mpx OmniVision OV08A10, f/2.4, 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS

Selfie fotoaparát: 10 Mpx Samsung S5K3J1, f/2.4, 25mm, 1/3″, 1.22µm

Samsung Galaxy S24 FE fotoaparát | foto: Roman Macháč

Hlavní fotoaparát Galaxy S24 FE je osvědčená kvalita, která poskytuje detailní a přirozené snímky. Snímač s rozlišením 50 Mpx používá Quad-Bayer filtr a standardně pořizuje snímky o rozlišení 12 MP. Můžete však přepnout na plné rozlišení 50 MP pro čistější fotky s větším množstvím detailů, ale za cenu větších souborů.

I při dobrých světelných podmínek se v detailech na některých površích objevuje mírný šum, výsledky jsou celkově velmi přirozené, včetně barev, které mají mírně živější odstíny typické pro Samsung, ale jsou věrné realitě. Dynamický rozsah by mohl být širší, ale i tak je dostatečný, stejně jako kontrast. Fotografie lidí vypadají přirozeně, s dobře vykreslenou texturou pokožky a pěkně rozostřeným pozadím v režimu portrétu. Dostatečně ostré a plné detailů jsou díky povedenému nočnímu režimu i snímky pořizované při nedostatku světla.

Teleobjektiv nabízí 3x optický zoom. Trochu zde chybí mezistupeň v podobě dvojnásobného zvětšení. Pokud jde o obrazovou kvalitu výsledkem jsou detailní snímky s minimálním šumem. Barevnost pak odpovídá hlavnímu fotoaparátu. Zajímavostí ke, že fotografie jsou uloženy v rozlišení 12 Mpx, což znamená, že jsou z 8 Mpx senzoru interpolovány. Subjektivně nejslabším z této trojice se zdá ultraširoký fotoaparát, kterému bychom vytkli zejména menší zkreslení v rozích nebo slabší detaily. Barevnost snímků je pak obdobná jako u zbývajících dvou.

Přední selfie kameře by slušel autofokus, ale i s pevným ostřením produkuje velice slušné snímky s širokým dynamickým rozsahem. Obličeje jsou ostré, barvy a tóny pleti vypadají přirozeně. Navíc je možné vybrat mezi dvěma šířemi záběru, což se hodí při focení skupinových selfie nebo když chcete obsáhnout širší okolí.

Focení s mobilem Samsung Galaxy S24 FE | foto: Roman Macháč

Pokud jde o video, Galaxy S24 FE nabízí 8K při 30 snímcích za sekundu, zatímco předchozí generace Galaxy S23 FE zvládala při stejném rozlišení pouze 24 snímků za sekundu. Díky novějšímu čipsetu a lepšímu obrazovému procesoru můžete natáčet 4K při 120 snímcích za vteřinu, což je přece jen praktičtější volba. Videa z hlavní kamery jsou ostrá s vynikajícími detaily, živými barvami, minimálním šumem a kvalitním zvukem.

Stabilizace obrazu funguje až do rozlišení 4K. Pro náročnější podmínky je k dispozici režim Super Steady, který využívá místo hlavního ultraširokou kameru a podporuje QHD rozlišení. Videonahrávky jsou standardně ukládány ve formátu HEVC/h.265 pro úsporu místa, ale je možné přepnout na AVC/h.264 pro lepší kompatibilitu při přehrávání.

Celkově se dá říct, že kvalitou svých fotoaparátů je Galaxy S24 FE na úrovni vlajkových modelů z minulých let, což je u tohoto telefonu pozitivní.

Samsung Galaxy S24 FE fotoaparát | foto: Roman Macháč

Závěr recenze Samsung Galaxy S24 FE

Aktuálně vyjde telefon Samsung Galaxy S24 FE ve verzi se 128GB úložištěm v oficiálním e-shopu Samsungu na 15 990 korun, což je přesně o 4000 korun méně než u Galaxy S24. Za podstatně nižší cenu přitom dostanete nejen telefon s dobrým dílenským zpracováním, i když se starším designem. Podstatné však je, že jeho výkon není o tolik nižší a plně postačuje pro potřeby většiny uživatelů. Na rozdíl od řady Galaxy A pak nechybí kompletní nabídka umělé inteligence Galaxy AI.

Z tohoto pohledu se jedná o praktický, povedený a skvěle funkční telefon s dobrým poměrem výkon/cena. Ocení ho přitom nejen uživatelé, kteří s řadou Galaxy S teprve začínají.

Hodnocení

Kvalitní zpracování Výdrž baterie Galaxy AI poměr cena/výkon

Samsung Galaxy S24 FE: specifikace