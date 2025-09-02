Logo Mobilizujeme.cz

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu

Ondřej Koníček
Sdílíte YouTube Premium mimo domácnost? Google zpřísňuje pravidla a může vám výhody zrušit, pokud neprokážete svou adresu.

Konec ultralevného YouTube Premium?

YouTube Premium je jedním z nejlepších předplatných v rámci všech streamovacích platforem. Nejenom, že vypíná otravné reklamy ve videích, ale má i spousty dalších výhod, jako je možnost stahování, nebo například přehrávání obsahu při vypnuté obrazovce.

Jedná se zkrátka o předplatné, které dává smysl. V Česku vychází základní YouTube Premium předplatné na 209 korun měsíčně, nicméně k dispozici je i varianta Rodina, která je zdaleka nejvýhodnější. Stojí 389 korun za měsíc, ale celkově ji může využívat až 6 členů, takže ve finále vychází na 65 korun za člena.

Toto předplatné má několik podmínek – všichni členové musí být starší než 13 let, mít Google účet a žít ve stejné domácnosti, jako správce. Tento poslední aspekt Google sice kontroluje na pravidelné bázi (1× za měsíc), ale z jeho porušení nikdy nevyvozoval žádný postih. Až doteď.

YouTube Premium na mobilu | foto: Android Police
YouTube Premium na mobilu | foto: Android Police

Google zpřísňuje kontroly YouTube Premium

Někteří uživatelé, kteří jsou přihlášeni na tarifu Rodina a nebydlí ve stejné domácnosti, jako správce, začali dostávat emaily od Googlu s varováním. Vyhledávací gigant po nich požaduje prokázání jejich adresy, a pokud tak neučiní, odebere jim přístup k výhodám předplatného.

Pokud svou polohu neprokážou, do 14 dnů budou přepnuti na tradiční YouTube účet a výhody předplatného Premium jim budou odepřeny. Zůstanou sice ve stejné rodinné skupině, ale do videí se jim vrátí reklamy, nebudou moct stahovat a podobně.

Google zřejmě zaregistroval, že mu tímto „kanálem“ uniká spousta potenciálních předplatitelů, nicméně je otázkou, zda tito dotčení uživatelé přejdou na klasické předplatné, nebo zůstanou u bezplatné verze. Faktem ale je, že jakmile si na YouTube Premium zvyknete, odchází se těžko.

Uspěje Google podobně jako Netflix?

Jednou z prvních společností, která začala proti podobnému sdílení účtů mimo domácnost zasahovat, byl Netflix. Tomu tento krok vyšel a vedl k výraznému nárůstu uživatelů. Čas ukáže, jestli podobně uspěje také Google, nebo mu naopak počet předplatitelů klesne.

Zdroj: Android Police

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

