Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení

Ondřej Koníček
Zpátky do školy s Vodafonem | foto: Vodafone
Zpátky do školy s Vodafonem | foto: Vodafone

Vodafone myslí na malé školáky i větší studenty. V akci Zpátky do školy nabízí výhodné tarify, mobily se slevou i chytré lokátory za 1 Kč.

Zpátky do školy s Vodafonem

Operátor Vodafone rozjel zkraje září svou akci Zpátky do školy, v jejímž rámci nabízí slevy na tarify, předplacené karty, ale i hardware. Děti školou povinné potřebují nejenom školní vybavení, ale často i kvalitní mobilní služby, protože je třeba být s nimi po konci vyučování ve spojení.

Nová nabídka v rámci akci Zpátky do školy, kterou Vodafone pořádá pravitelně, je plná zajímavých slev a vybere si opravdu každý, od malých školáků, až po mladé studenty do 26 let. Začneme novou předplacenou kartou Dětská karta, která je navržena speciálně pro rodiny s malými dětmi.

Karta vyniká skvělým poměrem cena / výkon a obsahuje předaktivovaný balíček služeb, který je aktivní na šest měsíců, a to bez jakýchkoliv dalších poplatků. Jednorázová cena této karty čítá 399 korun a za to rodič dostane 2,5 GB dat a neomezené volání v síti Vodafone každý měsíc.

Tato cena platí na půl roku, takže měsíčně vychází karta na 67 korun. Po šesti měsících se balíček, pokud je na kartě dostatečný kredit, automaticky obnoví za 149 Kč měsíčně. Dobitá částka se pak automaticky strhne z bankovního účtu zákazníka dle zvolené frekvence.

Zpátky do školy s Vodafonem | foto: Vodafone
Zpátky do školy s Vodafonem | foto: Vodafone

Speciální tarify a slevy na telefony

Vodafone v rámci akce Zpátky do školy rozšířil nabídku dětského tarifu, a to na dvě varianty s daty o objemu 3 GB nebo 5 GB na měsíc. Tarif s nižšími daty stojí 324 korun měsíčně a za více dat zaplatí rodiče 375 korun. Oba tarify mají neomezené volání, SMSky a slevu až 2 500 korun.

Telefony, na které lze uplatit slevu 2 500 korun

  • TCL 501 – sleva 1 500 korun (výsledná cena 77 korun)
  • Samsung Galaxy A16 5G – sleva 2 500 korun (výsledná cena 3 177 korun)
  • Xiami Redmi 13C 5G – sleva 2 000 korun (výsledná cena 1 477 korun)

Pro studenty a mladé do 26 let jsou pak určeny neomezené tarify #jetovtobě. Ty nabízí vše bez omezení, tedy jak volání a SMSky, tak data a startují na ceně 486 korun měsíčně. K neomezeným tarifům lze navíc získat slevy na telefony až do výše 8 000 korun.

Tarify #jetovtobě

  • Neomezený Basic+ (4 Mbps): 486 korun
  • Neomezený Super+ (20 Mbps): 549 korun (akční cena s kartou ISIC do konce září)
  • Neomezený Premium 5G: 850 korun

Lokátory za korunu

Zajímavým bonusem v rámci akce Zpátky do školy je možnost zisku chytrého lokátoru za symbolickou korunu. Ten může zákazník získat při pořízení nového telefonního čísla nebo přechodu k Vodafonu a v nabídce jsou rovnou dva modely.

Kromě AirTagu od Applu je k dispozici také lokátor Galaxy SmartTag 2 pro telefony Samsung a rozhodně se jedná o příslušenství, které se bude hodit. Ideální bude hlavně pro dítko, které je neustále někde v pohybu a často se mu stane, že někde něco zapomene (batoh, peněženku, klíče).

Tyto zvýhodněné lokátory jsou k dispozici pro dětské tarify a také pro tarify #jetovtobě. Akce na tento chytrý přívěsek za symbolickou jednu korunu platí jen do vyprodání zásob, takže si v případě zájmu raději pospěšte.

Zdroj: Vodafone

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

