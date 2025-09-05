Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely

Do světa mobilů nejspíš brzy zamíří nové Vivo X300 Ultra, které bude mít jako první 200 Mpx na dvou snímačích a třetí pak s 50 Mpx.
Nový král fotomobilů?
Vlajkové telefony Vivo z řady X-series patří dlouhodobě mezi nejlepší fotomobily na trhu a nejinak tomu bude i s nadcházející generací. Vivo představí modely v rámci řady X300 již brzy, pravděpodobně v říjnu, nicméně na vrcholné provedení si budeme muset počkat.
Nejvýše postaveným modelem nové generace vlajek od Viva bude opět model s označením Ultra, který ale dorazí až později, pravděpodobně ve druhé čtvrtině příštího roku. Vivo X300 Ultra naváže na předchozí generace X100 Ultra a X200 Ultra.
Jak to tak vypadá, máme se na co těšit a čínský výrobce opět posune laťku v segmentu mobilních fotografií. I novinka samozřejmě ponese cejch společnosti Zeiss, se kterou Vivo dlouhodobě spolupracuje a nabídne opravdu nekompromisní fotoaparát.
Fotoaparát s náloží megapixelů
Původní Vivo X100 Ultra z roku 2024 se stalo prvním telefonem na světě, který nabídl periskopický teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx. A jedno prvenství si s největší pravděpodobností připíše i model X300 Ultra, a to opět v oblasti fotoaparátu.
I tento model dostane teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, který doplní hlavní fotoaparát se stejným počtem megapixelů, což znamená, že Vivo X300 Ultra nabídne hned dva fotoaparáty s takto vysokým rozlišením. Mělo by se stát prvním telefonem na světě s touto kombinací.
Celkově se tedy můžeme těšit na fotoaparát s rozlišením 200 + 200 + 50 Mpx, přičemž poslední zmíněný bude ultra-širokoúhlá jednotka. Teleobjektiv použije nový senzor od Samsungu ISOCELL HPB s plochou 1/1,4″, která bude speciálně upraven pro potřeby tohoto telefonu.
Kdy nové Vivo X300 Ultra dorazí?
Přesné datum premiéry této očekávané novinky je prozatím neznámé, ale Vivo představuje modely Ultra většinou až v průběhu roku, tradičně v jeho druhé čtvrtině. To znamená, že by model X300 Ultra mohl dorazit někdy v dubnu nebo květnu 2025. Vypadá to, že se máme na co těšit.