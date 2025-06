Nakupujete na Temu? Podcenění této maličkosti vás může přijít pěkně draho

Levné nákupy na Temu lákají, ale stačí přehlédnout drobný detail a můžete přijít o víc než jen pár korun. Poradíme, jak se chránit.

Temu je lákadlo, které se může prodražit

Čínské online tržiště Temu zaplavilo v posledních letech (nejenom) tuzemský internet a je doslova na každém rohu. Různí čínští výrobci na této platformě nabízí své produkty za až absurdně nízké ceny, čemuž ostatně odpovídá jak kvalita, tak to, že zboží někdy zkrátka ani vůbec nedostanete.

A není to jenom Temu, podobných tržišť se v internetovém prostoru vyskytuje víc a všechny se snaží utáhnout zákazníka na ceny. Ani když vámi objednané zboží z Temu, či jiného tržiště, obdržíte a dostanete to, co jste si objednali, nemáte vyhráno. Ve vzduchu totiž pořád visí riziko podvodu.

Příběhů o tom, jak si tito pochybní prodejci potají stahují z účtů zákazníků menší částky i po uskutečnění obchodu, takže si toho postižený kolikrát ani nevšimne, je plný internet. Stát se může klidně i to, že zákazník přijde jednorázově o větší částku a dovolat se spravedlnosti bývá problém.

Těmto společnostem je totiž jedno, co prodávají a produktem je vlastně zákazník. Když dáme mimo potenciální možnost přímé krádeže peněz, tak přes mobilní aplikace sbírající jejich provozovatelé obrovské množství uživatelských dat a varuje před nimi i Česká obchodní inspekce.

Aplikace Temu | foto: Jesse Hollington / síť X

Jak nakupovat a zároveň být v bezpečí?

Pokud vás tyto problémy od nákupu na potenciálně velmi nebezpečných čínských tržištích neodradí, proveďte svůj nákup chytře a tak, aby vás nemohl nikdo okrást. Tou nejhorší možnou věcí totiž je zaplatit na těchto platformách svou primární kartou od hlavního účtu.

Toho se opravdu za každou cenu vyvarujte, protože to může klidně vést ke kompletnímu vyluxování vašeho konta. Jestli ale přece jen chcete něco na Temu nakoupit, udělejte to přes jednorázovou kartu, se kterou žádné nebezpečí nehrozí.

Když máte například v plánu nakoupit zboží za 500 korun (tedy asi dva plné lodní kontejnery), na vytvořenou virtuální kartu si pošlete přesně tu částku, kterou chcete utratit. Po zaplacení objednávky se karta automaticky smaže a tím pádem není způsob, jak by vás mohl kdokoliv okrást.

Kartu, která již neexistuje, totiž není možné žádným způsobem dále zneužít. Vy si tedy nakoupíte a budete v bezpečí. Ideální platformou na jednorázové karty je určitě Revolut, nicméně tuto čím dál populárnější službu nabízí už i většina českých bankovních institucí.

Zdroj: Roman Macháč / Facebook