Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením

Streamovací platforma Apple TV+ si na víkend přichystala pořádnou pecku. V hollywoodském filmu hrají Leonardo DiCaprio či Robert De Niro.
Na tenhle film potřebujete celý večer
Streamovací platforma Apple TV+ nabízí spoustu skvělého obsahu a nyní do nabídky přidává povedený hit Zabijáci rozkvetlého měsíce. Jde o snímek z roku 2023, o který se postaral legendární režisér Martin Scorsese.
Film Zabijáci rozkvetlého měsíce sklidil úspěch u kritiků, ale i u běžných uživatelů. Získal například 10 nominací na cenu Oscara a 7 nominací na Zlatý glób. Čeští diváci snímek ohodnotili skvělými 77 % na portále ČSFD.
Pokud vás film zaujal, tak si na něj rozhodně vyhraďte celý večer. Jde o 206 minut dlouhý snímek a na Apple TV+ je dostupný v anglickém jazyce. Český dabing bohužel chybí, avšak přítomnost hlásí alespoň české titulky.
Tragický příběh bohatého kmene Osedžů
Snímek Zabijáci rozkvetlého měsíce sleduje indiánský kmen Osedžů, jenž patřil ve 20. letech minulého století k celosvětově nejbohatším komunitám. Na jejich pozemcích se totiž objevila ropa a Osedžové měli profit z každého barelu.
Díky tomu si Osedžové mohli dovolit prakticky cokoliv, včetně bělošského služebnictva. Zároveň však měli obrovskou smůlu. Tuto komunitu pronásledovala záhadná úmrtí, která tehdy nikdo neřešil.
Zisky z ropy se tudíž přesouvaly do jiných rukou. Tato úmrtí však začala být natolik podezřelá, že je začala vyšetřovat nově vzniklá FBI. Hlavní hrdinkou je poté Mollie Burkhardové, která patří mezi majitele ropy a díky své inteligenci se jí daří nešťastným momentům vyhýbat.
Najednou ale Mollie potká válečného veterána Ernesta, jehož strýc patří k nejvlivnějším lidem v zemi. Mezi Mollie a Ernestem sice přeskočí jiskra, avšak Mollie si není jistá, jestli jsou sympatie pravé nebo chce Ernest jen získat pohádkové bohatství.
Film plný hvězd
Hitovka Zabijáci rozkvetlého měsíce nabízí tedy poutavý příběh, jenž je inspirován skutečnými událostmi. Režisérovi se navíc povedlo do hlavních rolí obsadit ty největší hvězdy Hollywoodu.
Postavu Ernesta Burkharta ztvárňuje Leonardo DiCaprio. Ženskou hlavní postavu Millie Burkhardovou si zahrála Lily Gladstone. Ve snímku se dále objevuje Robert De Niro, John Lithgow nebo Brendan Fraser.
Velká očekávání a zklamáni v kinech
Od tohoto snímku se očekávalo mnohé. A není se čemu divit, jde o vůbec nejnákladnější film s hodnocením R (do 17 let vyžadován dospělý doprovod). Snímek měl rozpočet 200 milionů dolarů (cca 4,6 miliard korun).
Přesto v kinech film neuspěl, a nakonec skončil ve ztrátě zhruba 40 milionů dolarů (cca 921 milionů korun). Tato čísla by vás ovšem od zhlédnutí neměla odradit a na stream je film jako dělaný.