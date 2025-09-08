Logo Mobilizujeme.cz

Klávesnice se solárním panelem. Novinka od Logitechu vydrží až 10 let bez dobíjení

Ondřej Koníček
Logitech Signature Slim Solar Plus | foto: Winfuture
Logitech Signature Slim Solar Plus | foto: Winfuture

Klávesnice Logitech Signature Slim Solar Plus zvládne 10 let bez výměny baterií a navíc přidává AI tlačítko pro asistenta Copilot.

Logitech oživuje solární klávesnici

Solární panely jako doplňkový zdroj energie jsou pořád spíše ojedinělé, ale výrobci elektroniky pro ně často umí nalézt zajímavé využití. Například světoznámý výrobce Logitech před dlouhými 15 lety představil první klávesnici se solárními panely, model K750 Solar.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Ta se dočkala i nástupce v podobě modelu K760, nicméně se tento typ pohonu v rámci klávesnic nijak zvlášť nerozšířil. Na trhu jich ale pochopitelně několik je a například model Powerton SolarSlim se dá sehnat i v Česku a ani není moc drahý (stojí okolo 900 korun).

Nyní se chce do segmentu klávesnic se solárním panelem vrátit Logitech, který ho před více než dekádou založil. V přípravě je nová klávesnice pojmenovaná Signature Slim Solar Plus a mělo by se jednat o již existující model Signature Slim K950 doplněný o solární panel.

Logitech Signature Slim Solar Plus | foto: Winfuture
Logitech Signature Slim Solar Plus | foto: Winfuture

Výdrž až 10 let na jedno nabití

Design a vlastně i rozložení kláves této novinky je zcela shodný, jako u výše zmíněného modelu Signature Slim K950 a jedinou změnou je přítomnost solárního panelu v horní části. Kvůli němu má klávesnice o něco větší hloubku, ale o nějak zásadní rozdíl se nejedná (134,8 mm proti 142,9 mm).

Konstrukce klávesnice je vyrobena tak, aby zvládla i náročný kancelářský provoz a měla by vydržet až 10 milionů stisků kláves. Jedná se o plnohodnotný model, tudíž obsahuje i numerický blok a nebudou scházet ani programovatelné klávesy, či možnost připojení k až trojici zařízení.

Připojení je bezdrátové, přes Bluetooth a solární panely zde slouží ne přímo k pohonu, ale k prodloužení výdrže. Klávesnici budou pohánět dvě AAA baterie a díky solárnímu panelu by měla výdrž na baterie čítat až 10 let, přičemž aktuální model bez soláru vydrží zhruba 3 roky.

Cena a dostupnost

Na závěr ještě zmíníme AI tlačítko, které poslouží pro přímý přístup k AI asistentovi Copilot od Microsoftu. Kromě Windows bude klávesnice kompatibilní i s Linuxem, Androidem, MacOS i s ChromeOS a do prodeje by měla dorazit brzy. Její cena bude zhruba 130 euro (3 190 korun).

Zdroj: Winfuture

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Jaké baterie nabídnou nové iPhony 17? Žádné překvapení se nekoná
Ondřej Koníček

Jaké baterie nabídnou nové iPhony 17? Žádné překvapení se nekoná

Xiaomi se chystá vydat systém HyperOS 3, jenže tyto telefony se jej nedočkají
Ondřej Koníček

Xiaomi se chystá vydat systém HyperOS 3, jenže tyto telefony se jej nedočkají

Novinky na Oneplay: Vybral jsem 8 z nich, které vás budou bavit (26. díl)
Tomáš Rajnoch

Novinky na Oneplay: Vybral jsem 8 z nich, které vás budou bavit (26. díl)

Apple čelí žalobě kvůli tréninku AI na nelegálních datech
Tomáš Rajnoch

Apple čelí žalobě kvůli tréninku AI na nelegálních datech

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (87. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (87. díl)

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (192. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (192. díl)

Samsung provokuje. Galaxy S26 Edge má mít design podobný iPhonům 17
Tomáš Rajnoch

Samsung provokuje. Galaxy S26 Edge má mít design podobný iPhonům 17

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace
Tomáš Rajnoch

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace
Ondřej Koníček

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace