Klávesnice se solárním panelem. Novinka od Logitechu vydrží až 10 let bez dobíjení

Klávesnice Logitech Signature Slim Solar Plus zvládne 10 let bez výměny baterií a navíc přidává AI tlačítko pro asistenta Copilot.
Logitech oživuje solární klávesnici
Solární panely jako doplňkový zdroj energie jsou pořád spíše ojedinělé, ale výrobci elektroniky pro ně často umí nalézt zajímavé využití. Například světoznámý výrobce Logitech před dlouhými 15 lety představil první klávesnici se solárními panely, model K750 Solar.
Ta se dočkala i nástupce v podobě modelu K760, nicméně se tento typ pohonu v rámci klávesnic nijak zvlášť nerozšířil. Na trhu jich ale pochopitelně několik je a například model Powerton SolarSlim se dá sehnat i v Česku a ani není moc drahý (stojí okolo 900 korun).
Nyní se chce do segmentu klávesnic se solárním panelem vrátit Logitech, který ho před více než dekádou založil. V přípravě je nová klávesnice pojmenovaná Signature Slim Solar Plus a mělo by se jednat o již existující model Signature Slim K950 doplněný o solární panel.
Výdrž až 10 let na jedno nabití
Design a vlastně i rozložení kláves této novinky je zcela shodný, jako u výše zmíněného modelu Signature Slim K950 a jedinou změnou je přítomnost solárního panelu v horní části. Kvůli němu má klávesnice o něco větší hloubku, ale o nějak zásadní rozdíl se nejedná (134,8 mm proti 142,9 mm).
Konstrukce klávesnice je vyrobena tak, aby zvládla i náročný kancelářský provoz a měla by vydržet až 10 milionů stisků kláves. Jedná se o plnohodnotný model, tudíž obsahuje i numerický blok a nebudou scházet ani programovatelné klávesy, či možnost připojení k až trojici zařízení.
Připojení je bezdrátové, přes Bluetooth a solární panely zde slouží ne přímo k pohonu, ale k prodloužení výdrže. Klávesnici budou pohánět dvě AAA baterie a díky solárnímu panelu by měla výdrž na baterie čítat až 10 let, přičemž aktuální model bez soláru vydrží zhruba 3 roky.
Cena a dostupnost
Na závěr ještě zmíníme AI tlačítko, které poslouží pro přímý přístup k AI asistentovi Copilot od Microsoftu. Kromě Windows bude klávesnice kompatibilní i s Linuxem, Androidem, MacOS i s ChromeOS a do prodeje by měla dorazit brzy. Její cena bude zhruba 130 euro (3 190 korun).