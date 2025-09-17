Dnešní televize mají životnost 5-6 let, největší problém spočítá v podpoře

Myslíte si, jak koupíte moderní chytrou televizi a máte na 10 let vystaráno? Dnešní elektronika není stavěná na delší životnost, takže vám odejde mnohem dříve.
Televizory udělaly pořádný skok vpřed
Ploché televizory prošly za poslední dvě dekády dramatickým vývojem a nyní jsou dostupnější než kdy dřív. Kvalitní 4K modely jsou k dispozici za méně než 10 tisíc korun a samozřejmě platí, že dnes jsou již takřka všechny televizory chytré, tedy že je na ně možné instalovat aplikace.
Jenže jak je na tom životnost? I ta byla v posledních letech výrazně zlepšena. Dříve hojně rozšířené televizory na bázi plazmového panelu se sice vyznačovaly výbornou kvalitou obrazu, ale také častým vypalováním a byly proto postupně nahrazeny jinými technologiemi.
Vypalování není u současných televizorů na pořadu dne, nicméně i u starších LCD televizorů lze tento jev po nějakých 10 letech provozu čas od času pozorovat. I ty nejmodernější modely ale samozřejmě mají určitou životnost a záleží také na tom, jak se k nim chováte.
Jaká je životnost moderních televizí?
Průměrná životnost moderního LCD televizoru, což je aktuálně stále nejrozšířenější technologie v segmentu, je zhruba 60 000 hodin provozu. To odpovídá nějakým 5 až 6 letem při běžném používání, přičemž životnost můžete prodloužit, ale i naopak zkrátit, stylem používání.
Je důležité nenechávat běžet televizor zbytečně, jen aby něco v obývacím pokoji hrálo. Takové to oblíbené pouštění televizoru jako „podkres“ ke všemu určitě není ideální. Velkou roli v otázce životnosti televizoru pak hraje její odpadní teplo.
Televizor se, stejně jako každá elektronika, zahřívá a odpadní teplo se musí z útrob konstrukce dostat ven. Je proto důležité umístit televizor tak, aby měl kolem sebe dostatek prostoru k odvodu tepla, což zabrání přehřívání a potenciálnímu zkrácení živnosti.
Důležitou roli hraje i software
Televizor má určitou životnost co se týče hardwaru, ale samozřejmě i softwaru, který hraje neméně důležitou roli. Můžete mít sebelepší a sebevíc moderní televizor, ale když bude mít špatný software, nebo přijde o podporu ze strany výrobce, budete nahraní.
Již do něj nepůjdou nainstalovat žádné aplikace a přestanou chodit aktualizace, takže například na nové funkce, nebo aplikace nových streamovacích služeb, můžete zapomenout. Software je v dnešní době zkrátka minimálně stejně důležitý, jako hardware.
Životnost televizoru můžete prodloužit i tím, že ho budete po vypnutí vytahovat ze sítě. To šetří zdroj a důležité je to hlavně v létě, kdy jsou bouřky. Ty mohou způsobit předpětí v síti, což je problém. K tomuto účelu je ideální používat zásuvkové panely s vypínačem.