Rekapitulujeme vše, co víme o iPhonu SE 4. Zláká nový mobil od Applu i vás?

Dali jsme dohromady vše, co víme o telefonu iPhone SE 4 (2025). Nadchne nejen svým poměrem cena/výkon, ale i designem, fotoaparátem, či další výbavou?

Datum představení

Apple má údajně představit nový iPhone SE 4 již 11. února a nikoliv až během března, jak se původně myslelo. Toto načasování ovšem není náhodné. V Evropské unii musel Apple kvůli regulacím přestat prodávat starší modely s Lightning konektorem, takže v nabídce aktuálně chybí levnější varianta iPhonu.

Design je návratem do současnosti

Pokud jste doufali v kompaktní rozměry, máme pro vás mírně špatnou zprávu. iPhone SE 4 se má designem přiblížit k iPhonu 14, takže bude větší než předchozí modely řady iPhone SE. Nicméně se spekuluje o displeji s úhlopříčkou 6,1 palce, což by znamenalo, že více menších telefonů v nabídce aktuálně rozhodně nenajdete.

Apple také měl v úmyslu zbavit se širokých rámečků i domovského tlačítka a přesedlat na Face ID. Na rozdíl od vlajkových modelů ale nečekejte Dynamic Island. Zůstane klasický výřez v displeji, což je krok k modernímu vzhledu, ale bez oné prémiovosti. Novinkou by mohlo být i akční tlačítko, které se poprvé objevilo na iPhonu 15 Pro.

Neoficiální render telefonu iPhone SE 4 | foto: PhoneArena

OLED displej

Obrovskou změnou u nového iPhonu SE 4 (2025) je přechod na 6,1″ OLED displej. Zapomeňte tedy na staré LCD. OLED technologie nabídne lepší kontrast, sytější barvy a úspornější provoz. Displej by měl být podobný tomu, který používají iPhone 13 a iPhone 14. Telefon má mít iOS 18, což znamená podporu funkcí Apple Intelligence. Tyto AI nástroje ale budou záviset na výkonu čipu, a právě tady Apple asi šetřit nebude.

Výkon jako u vlajkových modelů

Srdcem iPhonu SE 4 má být čip A18. Stejný najdeme i v poslední generaci iPhonů. To znamená nejen bleskový výkon, ale i podporu pokročilých AI funkcí, jak jsem již zmiňoval. K tomu se přidá 8 GB RAM, což je dvojnásobek oproti předchozí generaci. Novinkou bude přechod z Lightning konektoru na USB-C. Baterie má mít 3 200 mAh, tedy o třetinu více než u předchozí generace.

Velkou změnou má být i vlastní 5G modem Applu, který by měl nabídnout nižší spotřebu energie a lepší připojení. Podle posledních spekulací nebude možná první generace tohoto modemu podporovat nejrychlejší mmWave 5G, ale jen sub-6GHz pásma. To by mohlo mírně omezit rychlost v některých regionech, což ovšem většina klasických uživatelů ani nezaregistruje.

Uniklé video odhalilo podobu očekávaného iPhonu SE 4 | foto: Majin Bu/sociální síť X

Ani fotoaparát by neměl být slabinou

Na zadní straně zůstane nejspíš pouze jeden fotoaparát, ale to neznamená, že bude nekvalitní. Apple má použít 48Mpx snímač, podobný tomu, který má iPhone 16.

Očekává se podpora vylepšeného nočního režimu a HDR. Ultraširokoúhlý objektiv ani teleobjektiv zde nejspíš nenajdeme. Modely řady iPhone SE zůstávají u základního, ale vyladěného fotoaparátu. Na přední straně by měl být 12Mpx selfie fotoaparát s lepším HDR a ostřením, což výrazně vylepší kvalitu videohovorů a selfie.

Balení s mobilem iPhone 14 | foto: Luboš Srb

Cena a dostupnost

Jak nedávno psal kolega Luboš Srb na webu Inteligentnisvet.cz, odhadovaná cena je 499 dolarů, což vychází přibližně na 12 000 Kč. Nový iPhone SE 4 (2025) tedy má být cenově nejdostupnější model, který přinese moderní technologie za zlomek ceny vlajkových lodí. Představení má proběhnout již 11. února a prodej by mohl odstartovat před koncem února.

Jsou všechny ty spekulace pravdivé?

Je samozřejmě důležité si uvědomit, že všechny uvedené informace jsou v tuto chvíli jen spekulace založené na různých únicích a insider informacích. Apple sám zatím nic oficiálně nepotvrdil, takže je možné, že některé detaily budou ve finální verzi jiné.

Existuje samozřejmě i varianta, že se model neobjeví. Přesto se zdá, že Apple levnější iPhone v nabídce nutně potřebuje, a pokud bude iPhone SE 4 opravdu tak výkonný a moderní, mohl by oslovit nejen fanoušky značky, ale i uživatele, kteří by jinak sáhli po Androidu.

Co myslíte, dává vám nový iPhone SE 4 (2025) smysl? A těšíte se na něj?