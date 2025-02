10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (162. díl)

Nový týden, nová šance! Stáhněte si 10 placených aplikací pro Android a iOS, které jsou teď na krátkou dobu zcela zdarma.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi. Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Shadow of Death: Dark Knight

Shadow of Death: Dark Knight je akční dynamická bojovka, kde bojujete s hordami démonů a přitom si vylepšujete vaši postavu. Na výběr jsou 4 rytíři a každý má své unikátní schopnosti, které jdou vylepšovat stejně jako zbraně a zbroje, jelikož se jedná o RPG titul.

Shadow of Death Dark Knight

Empire Warrior: Tower Defense

V této hře si vyzkoušíte, jaké by bylo bránit království před nekončícími hordami nepřátel, jako jsou Orkové či temní elfové. K dispozici budete mít 4 typy obranných věží a 11 hrdinů s ráznými magickými schopnostmi. Postupem levelů jdou hrdinové a věže vylepšovat, takže likvidace nepřátel bude ke konci levelu hračka. Ve hře je celkem 120 úrovní.

Empire Warriors Tower Defense

QR/Barcode Scanner PRO

Pokud nemáte v rámci fotoaparátu zabudovaný skener QR kódu, bude se vám hodit tato appka. Jedná se o multifunkční čtečku QR kódů, která podporuje všechny typy těchto kódů a i některé čárové kódy. Aplikace je velmi intuitivní, a dokonce v ní můžete QR kódy i vytvářet.

QRBarcode Scanner PRO

Voice Calculator Pro

Nových aplikací kalkulaček není nikdy dost a tato je unikátní v tom, že lze plně ovládat hlasem, a samozřejmostí je i podpora češtiny. Pomocí této appky můžete ušetřit hromadu času, protože dlouhé matematické příklady nemusíte pracně psát, ale stačí je jen nadiktovat.

Voice Calculator Pro

Neo Monsters

Neo Monsters se velmi inspiruje populární franšízou Pokémonů, takže zde najdete podobná stvoření, která po herním světě chytáte a následně s nimi bojujete proti počítači nebo hráčům v tahových soubojích. Nasbírat můžete přes 1000 monster a lze vytvářet velké týmy do online soubojů.

Neo Monsters

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

PhotoX Pro Top Live Wallpapers

Pravidelně měníte tapety, ale nevíte, odkud je pořád stahovat? To dokáže vyřešit tato šikovná aplikace, jelikož v ní máte statisíce unikátních tapet seřazených do kategorií a každý den přibývají další. Všechny obrázky jsou ve vysoké kvalitě, a dokonce tu najdete i pohyblivé tapety.

PhotoX Pro Top Live Wallpapers

Nuke Simulator

Chcete vidět, jakou sílu mají dnešní atomové bomby, nebo jste jen zvědaví, jak by takový výbuch vypadal ve vašem okolí? To můžete nasimulovat pomocí této aplikace. Stačí si vybrat jeden z mnoha druhů atomových bomb, zadat místo dopadu a aplikace vám následně ukáže, jaké by měl výbuch následky, kolik by vypustil radiace, a dokonce i předpokládaný počet obětí.

Nuke simulator

Clear: To Dos & Reminders

Organizace náročného dne dokáže být velká výzva, naštěstí s tím mohou pomoci praktické aplikace, díky kterým máte jistotu, že skutečně na nic nezapomenete. Clear: To Dos & Reminders je plánovací aplikace, ve které si můžete nastavit jakékoliv připomínky s velkým předstihem a na chvíli si trochu oddechnout. Aplikace je velmi přehledná a funguje i na iPadu.

Clear To Dos & Reminders

Stellar Tour – AR Stargazer

Noční nebe je plné hvězd, a pokud chcete vědět, o jaké konkrétní hvězdy jde, můžete si pomoci tímto hvězdným průvodcem, který má ve své paměti každé viditelné vesmírné těleso. Stačí namířit kamerou telefonu na noční oblohu a na obrazovce se zobrazí v AR konkrétní planety a souhvězdí s názvy.

Stellar Tour - AR Stargazer

Sid Meier’s Railroads!

Sid Meier’s Railroads! ocení především nadšenci do vlaků a strategií, protože si zde můžete vybudovat vlastní obrovskou železnici, kterou nebudujete jen tak pro nic za nic, protože musí spojovat důležitá místa, jako jsou naleziště s minerály nebo města. Tato hra dokáže zabavit na dlouhé hodiny, protože je v ní velký herní svět a jedná se o mobilní port oblíbené PC verze hry.

Sid Meier’s Railroads!

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.