Recenze Samsung Galaxy Tab S10+ – Král Android tabletů s novým procesorem

Otestoval jsem tablet Samsung Galaxy Tab S10+, který má cíle nejvyšší. Dokáže se prosadit v záplavě populárních iPadů od Applu? Čím u mě zabodoval?

To nejlepší na poli tabletů

Segment high-end tabletů posledních několik let stagnuje, protože zkrátka mnoho lidí upřednostňuje Apple s jeho iPady, ať už kvůli hardwaru nebo softwaru. Samsung je jedním z mála výrobců, kteří se stále věnují vlajkovým tabletům, konkrétně modelům Galaxy Tab S, které nabízejí to nejlepší, co lze na trhu sehnat. Jinak tomu není ani v případě Samsung Galaxy Tab S10+, který nabízí kvalitní velký OLED displej, zároveň nízkou hmotnost a prémiové zpracování konstrukce.

Obsah balení

Trend odstraňování nabíjecích adaptérů nezasáhl jen smartphony, ale také tablety. Samsung ke svému Galaxy Tabu S10+ nepřibalil nabíječku, ale naštěstí nás neochudil o stylus S-Pen a oboustranný USB-C kabel. Prodejní krabička je díky odstraněnému adaptéru o dost kompaktnější, hlavně pokud jde o její tloušťku, což je jeden z hlavních důvodů, proč u stále více telefonů nebo tabletů nenajdeme adaptéry.

Precizní konstrukce

Galaxy Tab S10+ má rám a zadní stranu vyrobenou z hliníku, a tak je tablet na svou velikost poměrně lehký – váží jen 571 gramů, což je srovnatelné s nejnovějším 13palcovým iPadem Pro, který má hmotnost 582 gramů. Hloubka tabletu je pouhých 5,6 milimetrů (iPad Pro 13 má 5,1 mm), což je také srovnatelné se špičkou segmentu od Applu.

Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb

Horní strana, Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb Spodní strana, Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb



Na dolní straně zařízení nalezneme dvojici reproduktorů a nabíjecí USB-C konektor, na horní straně se nachází další dva reproduktory a zdířka pro mikrofon. Na pravém boku je duo mikrofonů, tlačítko pro ovládání hlasitosti, zapínací tlačítko a slot pro paměťové karty až do kapacity 1 TB. Do stejného slotu lze umístit i SIM kartu, pokud jste zvolili verzi s podporou mobilních sítí. Na zadní straně se nachází proprietární konektor pro pouzdro s klávesnicí.

Na zadní straně tabletu je magnetický pruh, do kterého se umisťuje S-Pen, a dvojice kamerek, které mají příjemný designový prvek ve formě barevných pruhů okolo, známých ze skládacího Galaxy Z Fold 6. U Galaxy Tab S10+ se tento pruh barevně shoduje s provedením tabletu. Testuji stříbrnou variantu, která podle mého názoru vypadá nejlépe. Velkou pochvalu si zaslouží záda tabletu, protože nejsou magnetem na šmouhy nebo otisky prstů. Další věc, která stojí za zmínku, je ta, že kamery mírně vystupují z těla tabletu, ale pokud ho umístíte na stůl, tablet se naštěstí neviklá, jak to bývá u některých telefonů s výrazně vystouplými senzory. Tablet se nemusíte bát vzít s sebou do prašného prostředí nebo deště, protože disponuje certifikací IP68.

Špičkový displej s jednou výraznou změnou

Stejně jako v případě předchozího modelu, i Galaxy Tab S10+ nabízí parádní 12,4palcový AMOLED displej s rozlišením 2800 × 1752 a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Samsung však nijak nespecifikuje ochranné sklo, které využívá. Parametry displeje zůstaly stejné, ale přibyla jedna poměrně důležitá novinka, a tou je speciální antireflexní vrstva, kterou disponuje i Galaxy S24 Ultra. Díky ní se displej méně chová jako zrcadlo a neuvidíte na něm tolik odrazů okolního prostředí, což je zvlášť patrné při používání ve dne v interiéru. Je škoda, že tuto technologii nevyužívá více výrobců, protože rozdíl je na první pohled okamžitě patrný.

Displej u tabletu Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb

Letos se Samsung rozhodl vyškrtnout základní 10palcový Galaxy Tab S10 ze svého portfolia, proto aktuálně nekoupíte vlajkový tablet s menší úhlopříčkou než 12,4 palce v případě Galaxy Tab S10+. Nicméně můžete zvolit ještě větší variantu s obrovským 14,6palcovým displejem, který je stejný, s rozdílem velikosti a s o něco tenčími rámečky okolo displeje.

Každopádně i tento rok podporuje Galaxy Tab S10+ pouze HDR10+ a například Dolby Vision stále chybí. Jinak nemám displeji co vytknout – má skvělé podání barev, dostatečný minimální i maximální jas a antireflexní vrstva výrazně zlepšila zážitek z používání tabletu ve vnitřních prostorech. Čitelnost na slunci je dostatečná, i když nedosahuje hodnot, jaké nabízí největší iPad od Applu.

Propracovaná nadstavba One UI

Doby, kdy byla grafická nadstavba od Samsungu trhající se neštěstí, jsou navždy pryč. Dnes patří mezi jedny z nejpovedenějších nadstaveb vůbec, a v případě tabletů Galaxy to platí dvojnásob. Podle mě je One UI 6 asi nejpovedenější nadstavba pro Android tablety vůbec. Prostředí je vždy plynulé a multitasking přirozený, nemluvě o praktické spodní liště na rychlé přepínání mezi nedávnými aplikacemi. Zkrátka je vidět, že si Samsung dal s vývojem softwaru záležet.

Systém One UI u tabletu Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb

Aplikace jsou standardně rozmístěny po několika obrazovkách a můžete si je organizovat do složek, u kterých lze nastavit vlastní barvu jejich pozadí. Všechny aplikace naleznete až v šuplíku s aplikacemi, do kterého se dostanete přejetím od dolního rohu nahoru. Pokud vás štvalo neustálé přidávání nových aplikací na plochu, můžete tuto funkci vypnout. Nově stažené aplikace poté budou pouze v šuplíku a ty si pak můžete rozmístit po domovských obrazovkách podle svého.

Pokud chcete zvýšit produktivitu, split-screen vám umožní mít najednou spuštěné až tři aplikace na jedné obrazovce, a systém nijak neomezuje, jaké aplikace to budou. Velkou výhodou je, že po návratu na domácí obrazovku si systém pamatuje, jak jste aplikace měly vedle sebe. Stačí kliknout na spodní mini lištu a na pravé straně na speciální ikonu, a hned se vrátíte do split-screenu tam, kde jste skončili. To mi osobně přišlo jako jedna z nejpraktičtějších funkcí, která ušetří hromadu času.

Nastavení Rozdělená obrazovka



Galaxy AI funkce

Nebyl by to nejnovější produkt Samsungu bez Galaxy AI a funkcí je zde opravdu hodně. Například pomocí S-Penu můžete nakreslit libovolný obrázek a umělá inteligence na základě vaší skici vygeneruje kresbu – nezáleží na tom, jestli je kresba komplexní nebo jednoduchá. Navíc máte plnou kontrolu nad tím, jak vygenerovaný obrázek bude vypadat, zda bude malovaný fixou nebo vodovkami, a při každém pokusu dostanete vždy čtyři různé variace stejného obrázku, které lze generovat opakovaně s rozličným výsledkem. Výsledné obrázky jsou překvapivě kvalitní, a pokud umíte alespoň trochu kreslit, tato funkce vás jistě mile překvapí.

Mezi další AI funkce patří souhrn poznámek a webových stránek, AI tlumočník nebo asistent fotografií, který může mazat, přemisťovat nebo přidávat různé objekty na fotku, případně měnit perspektivu fotky jejím nakloněním. Mnoho z těchto funkcí vyžaduje přístup k internetu, hlavně editační nástroje v galerii. Pokud ale chcete, v nastavení je přepínač, který omezí AI funkce pouze na ty, které lze zpracovávat přímo v zařízení.

Kreslení Kreslení



Dodatečné funkce

K tabletu si můžete dokoupit praktické pouzdro s klávesnicí, touchpadem a stojánkem, které toto zařízení transformují na plnohodnotný notebook. Můžete tak jednodušeji upravovat fotky, videa nebo psát dlouhé texty. Samotné pouzdro je magnetické a má horní řadu funkčních kláves. Nově na něm najdeme speciální tlačítko s logem Gemini pro vyvolání tohoto asistenta. Nesmíme opomenout ani funkci Samsung Dex, s jejíž pomocí můžete bezdrátově přes Wi-Fi nebo drátově zobrazit speciálně upravené rozhraní pro velké obrazovky, které trochu připomíná tradiční Windows s aplikačními okny. Ne každá aplikace však tento režim podporuje.

Nový výrobce čipsetu

Samsung se letos odhodlal k odvážnému kroku a vyměnil čipset od Snapdragonu za ten od Mediateku. Konkrétně Galaxy Tab S10+ obdržel 8jádrový Dimensity 9300+, který se pyšní nízkou spotřebou a v mnoha disciplínách se dokáže vyrovnat konkurenčnímu procesoru Snapdragon 8 Gen 3. Tablet má opravdu dostatek výkonu, nedochází k žádnému zpomalování ani přehřívání, což mě příjemně překvapilo. Tablet nebyl ani při náročných benchmarcích, jako Antutu, nijak horký. Je znát, že Samsung nezanedbal chlazení – u tabletů je zkrátka větší plocha pro něj a teplo se může lépe rozprostřít. V základu disponuje 12 GB RAM a úložištěm s kapacitou 256 GB, které umocňuje celkovou plynulost systému, protože při spouštění aplikací na nic nemusíte čekat.

Hraní her si tak můžete užít bez nepříjemného přehřívání. Všechny hry, které jsem zkoušel, běžely plynule a stabilně bez nechtěných pádů aplikací, a hraní na tomto velkém AMOLED panelu je zkrátka zážitek. Ten ještě zlepšují 4 integrované reproduktory, které se hodí nejen na filmy či hraní, ale i na běžný poslech hudbu, protože produkují vyvážený zvuk.

Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb

Baterie a její nabíjení

U kapacity baterie nedošlo k žádným změnám, najdeme zde akumulátor s kapacitou 10 090 mAh, který lze dobít pomocí 45W adaptéru, ten ale v balení chybí a musíte si ho dokoupit. Pro nejrychlejší možné nabíjení je potřeba využít originální adaptér a kabel od Samsungu. Já jsem používal 80W rychlonabíječku od Viva, s jejíž pomocí jsem tablet nabíjel z 0 na 100 % za přibližně dvě hodiny.

Baterie mi s přehledem vydržela celý den náročného využívání při nastavení 120 Hz snímkové frekvence a jasu v rozmezí 50 % a situačně i 100 %. V případě častého hraní náročnějších her, jako je Call of Duty Mobile, počítejte s horší výdrží. Standardnímu uživateli, který chodí jen na sociální sítě nebo konzumuje obsah v prohlížeči, by tablet mohl vydržet klidně až den a půl.

Fotoaparát není nic extra, ale dostačuje

Fotoaparáty v tabletu nejsou ničím důležitým a většina výrobců k tomu tak přistupuje. Jiný v tom není ani Samsung; ten do Galaxy Tabu S10+ integroval celkem tři fotoaparáty – dva zadní a jeden přední ve formě selfie kamerky. Primární fotoaparát má rozlišení 13 Mpx s clonou f/2.0 a pro ty, kteří rádi fotí široké scenérie, krajiny nebo budovy, si Samsung přichystal 8 Mpx ultra širokoúhlou kamerku. Selfie kamera má rozlišení 13 Mpx s clonou f/2.0 a automatickým ostřením. Navíc se jedná o ultra širokoúhlou kamerku, takže do záběru toho dostanete opravdu mnoho.

Fotoaparát u tabletu Samsung Galaxy Tab S10+ | foto: Luboš Srb

Kvalita fotek z hlavního snímače je dostačující – žádný zázrak, ale na nouzové focení nebo na digitalizaci poznámek plně postačuje. Na fotkách je patrné poměrně agresivní doostřování, hlavně u vzdálenějších objektů a v listech stromů nebo trávě. Barevné podání je mírně výraznější, než bych rád, ale stále dobré a plně odpovídá barevnému profilu Samsung telefonů.

Na ultra širokoúhlé kamerce je vidět, že 8 Mpx je zkrátka málo, a fotky jsou poměrně neostré – a to nejen na krajích scény, ale i uprostřed. Pokud jde o barevné podání, to je o dost saturovanější než v případě hlavního snímače, takže barvy působí poněkud uměle. Kvalita fotek v noci rapidně klesá, dostaví se velké množství šumu a ubyde mnoho detailů, ale i přesto má hlavní snímač částečně použitelné fotky i ve zhoršených světelných podmínkách. Fotit širokoúhle bych v noci nebo při nedostatku světla nedoporučoval, protože fotky nejsou zrovna použitelné.

Jak fotí Samsung Galaxy Tab S10+?











Porovnání ultra širokého a hlavního senzoru v noci

Ultraširokoúhlý senzor Hlavní senzor

Ultraširokoúhlý senzor Hlavní senzor



Závěr recenze Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10+ má vše, co by měl dobrý tablet s Androidem mít. Disponuje nejlepším AMOLED panelem na trhu s praktickou antireflexní vrstvou, kterou má jen jedno další zařízení od Samsungu. Kromě displeje je zde výkonný procesor, který je velmi úsporný a překvapivě tolik netopí.

Nesmíme opomenout stylus S-Pen a propracované uživatelské rozhraní s Galaxy AI funkcemi, které sice nepoužijete každý den, ale je dobré je mít, protože mohou situačně ušetřit mnoho času. Pochválit můžu také slot na microSD karty a prémiové zpracování konstrukce s nízkou hmotností.

Z mého pohledu nemá Galaxy Tab S10+ téměř žádnou slabinu. Snad mě jen napadá, že by Samsung mohl trochu ztenčit rámečky okolo displeje a místo dvou průměrných kamer nasadit jednu lepší s větším rozlišením, jako má například Xiaomi Pad 6S Pro, který nabízí hlavní senzor s rozlišením 50 Mpx.

Mnoho lidí by také mohl zklamat design, který sice vypadá skvěle, ale je několik let téměř neměnný. Každopádně za mě je Galaxy Tab S10+ spolu s větším bratrem Galaxy Tab S10 Ultra nejlepší tablet s operačním systémem Android na našem trhu a tomu také odpovídá jeho cena, která je stanovená na 27 990 korunách v případě mnou testované varianty s 256 GB úložištěm.

Hodnocení

Lehká konstrukce Průměrný fotoaparát Špičkový AMOLED displej Design s minimem změn Výkonný a úsporný čipset Vyšší cena Nadstavba One UI Užitečné Galaxy AI funkce

Samsung Galaxy Tab S10+: specifikace