8 absolutně nejlepších novinek na Netflixu (57. díl)

Na co nového kouknout na Netflixu v tomto týdnu? Mrkněte na animovaného Zaklínače, napínavý film Gran Turismo, či sedmou řadu seriálu Mladý Sheldon.

Netflix nezpomaluje ani tentokrát

Streamovací služba Netflix každý týden přidává na svou platformu několik zajímavých novinek. Zpomalovat nehodlá ani tentokrát a divákům posílá hvězdně obsazené filmy, napínavé seriály a zajímavé dokumenty. Aktuálně jsem pro vás vybral ty nejzajímavější novinky, které si rozhodně nenechte ujít.

Černý jestřáb sestřelen: Bitva v Magadišu (2025)

Příběh vojenského vrtulníku jménem Černý jestřáb je ve světě známý a natočeno bylo spoustu dokumentů ale i filmů. Tentokrát Netflix přináší dokumentární seriál Černý jestřáb sestřelen: Bitva u Mogadišu. Diváci se mohou těšit na tři epizody, které nabídnou i český dabing. V jednotlivých dílech budou američtí a somálští bojovníci vzpomínat na slavnou bitvu o Mogadišo v roce 1993, při které byl sestřelen onen vrtulník.

Datum premiéry: 10.2. 2025

Zaklínač: Sirény z hlubin (2025)

Fantasy série Zaklínač nabízí svým fanouškům skvělou knižní ságu, povedené hry ale i seriálové zpracování. Aktuálně se fanoušci drsného bojovníka mohou těšit na anime snímek Zaklínač: Sirény z hlubin. V novém příběhu opět vystupuje Geralt z Rivie, jenž se nechá vtáhnout do starého konfliktu mezi zemí a mořem. Jen obávaný Zaklínač totiž může zabránit schylující se válce.

Datum premiéry: 11.2. 2025

Gran Turismo (2023)

Závodní film Gran Turismo čerpá z příběhu, jenž je založen na skutečných událostech. Hlavním hrdinou tohoto snímku je vášnivý hráč videoher Jann Mardenborough, jemuž se naskytne jedinečná příležitost. Cílevědomému teenegarovi se otevřou vrátka do světa profesionálního závodníka a tuto šanci se rozhodně chytit za pačesy.

Datum premiéry: 11.2. 2025

Krakenteena Ruby (2024)

Studio DreamWorks posílá na Netflix animovaný film Krakenteena Ruby, jenž se hodí pro celou rodinu. Hlavní hrdinkou příběhu je Ruby Gillmanová, která žije se svou bláznivou rodinou v poklidném přímořském městečku. Asi jako každý teenegar má Ruby pocit, že nikam nezapadá. Do jisté míry za to může modrá barva její kůže, přičemž rodiče to zdůvodňují svým kanadským původem. V celé rodině následně platí jedno zvláštní pravidlo – nepřijít do styku ze slanou vodou.

Poněkud zvláštní pravidlo, že ano? Když ale životní láska Ruby díky ní spadne do moře, musí se za ním přece vrhnout. Jakmile ale skočí do vody, její tělo se začne měnit. Zvětšuje se, začnou jí růst chapadla a podobá se mořské obludě. Ve vodě navíc narazí na další obludu, která jí vysvětlí, že patří mezi starobylou generaci krakenů.

Datum premiéry: 11.2. 2025

Výjimečný stav (2024)

Výjimečný stav je česká komedie Jana Hřebejka, ve které se objevují herecké hvězdy jako Ondřej Vetchý nebo Tatiana Dyková. Příběh komedie se odehrává okolo Karla Berana, jenž je rozhlasovým zpravodajem na Blízkém východě. Na základě obdrženého anonymu se ovšem na otočku vrací do Prahy. K jeho smůle se nicméně v Kamburgu rozběhne revoluce, kterou by jako profesionál měl samozřejmě sledovat a informovat širokou veřejnost.

Zkušený profesionál ale musí z osobních důvodů zůstat v Praze a rozhodne se záběry z revoluce zfalšovat ve svém vinohradském bytě. Na základě vysoké sledovanosti se Český rozhlas rozhodne za Karlem vyslat podpůrný tým. Jenže co teď? Zůstávají jen dvě možnosti. Buď se přiznat k mediálnímu podvodu, nebo předstírat vlastní smrt.

Datum premiéry: 12.2. 2025

La Dolce Villa (2025)

Pro diváky si Netflix připravil i romantickou komedii s českým dabingem, která nese název La Dolce Villa. V tomto příběhu se úspěšný podnikatel Eric vydá do Itálie, kde se pokusí své dceři Olivii zabránit v útratě celoživotních úspor. Olivie totiž koupila polorozpadlou vilu za 1 euro, kterou hodlá zrekonstruovat. Jak se ale ukáže, Itálie má s Ericem jiné plány a ukáže mu své kouzla, svou krásu ale i romantiku.

Datum premiéry: 13.2. 2025

Láska je slepá (2025)

Americká reality show Láska je slepá se na Netflix vrací se svou osmou sérií. Podobně jako v předchozích případech, i tentokrát by měla show nabídnout 13 epizod. Skupina nezadaných mladých a atraktivních osob zavítá do této show, kde je čeká ten nejpromyšlenější seznamovací experiment. Najdou díky tomu své protějšky?

Datum premiéry: 14.2. 2025

Mladý Sheldon (2024)

Seriál Teorie velkého třesku snad netřeba představovat a nejen jeho fanoušci vědí, že Mladý Sheldon je prequel s oblíbenou postavou Sheldona. Génia, jenž svou výjimečnost projevoval již v mládí. Na Netflix nyní míří poslední, tedy sedmá, série tohoto seriálu, která obsahuje 14 epizod. Sheldon studuje na prestižní univerzitě v Německu, kde se mu naskýtá životní šance. V jeho rodném městečku v Texasu se mezitím u Cooperových stane nešťastná tragédie, která semkne celou rodinu.