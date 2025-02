PlayStation Network nefunguje. Sony má obří výpadek, hráči jsou bezradní

Pokud vám nejde se připojit k PlayStation Network a hrát hry, nejste sami. Sony má obří výpadek po celém světě. Služba nefunguje už přes 13 hodin.

PlayStation Network má výpadek

Služba PlayStation Network aktuálně nefunguje. Výpadek, který začal už v pátek večer, tedy před více než 13 hodinami, se dotýká milionů uživatelů po celém světě, včetně Česka.

Co problém způsobilo, se v tuto chvíli neví. Každopádně hráči se nemůžou přihlásit na svůj účet, hrát hry, připojit se do online zápasů, či prohlížet nabídku PlayStation Store.

Společnost Sony dle příspěvku na síti X pracuje na vyřešení situace, do té doby lze sledovat aktuální stav nefunkčnosti služby PlayStation Network na webu www.status.playstation.com.

PlayStation Network nefunguje | foto: Luboš Srb

Jde o jeden z největších výpadků služby

„Je to velmi frustrující. Nemohu hrát multiplayer a, co je ještě horší, nemohu hrát žádné své stažené singleplayerové hry, protože PlayStation říká, že nemůže ověřit mé licence,“ napsal do naší redakce Mobilizujeme.cz jeden z uživatelů, kterého se problém také dotýká.

Běžně podobné výpadky trvají jen pár hodin, ale tento výpadek patří mezi nejdelší a trvá už více než 13 hodin. Pro hráče je výpadek PlayStation Network obzvláště frustrující, protože je víkend a právě na něj se mnozí těší, že využijí volný čas pro hraní her.

Za službu si běžně platíte, ale pak prostě nefunguje a vy máte smůlu. Někteří uživatelé už v zahraničních fórech narážejí na to, že by mělo Sony po zprovoznění PSN poskytnout více než omluvu, možná nějakou slevu na službu.

PlayStation | foto: Mobil Pohotovost

Co je PlayStation Network

PlayStation Network (PSN) je online služba společnosti Sony pro konzole PlayStation. Umožňuje hraní multiplayerových her, nákupy digitálních her a obsahu v PlayStation Store, cloudové ukládání a komunikaci mezi hráči. Nabízí také předplatné PlayStation Plus a PlayStation Now pro online hraní a streamování her.