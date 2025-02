Omluva a kompenzace za výpadek PlayStation Network. Ale co možný únik dat?

PlayStation Network postihl rozsáhlý výpadek trvající téměř 24 hodin. Sony mlčí o příčině, což vyvolává spekulace o možném úniku uživatelských dat.

Výpadek PlayStation Network

Jak jsme vás na Mobilizujeme.cz informovali, služba PlayStation Network měla výpadek od pátečního večera. Hráčům po celém světě nešlo se připojit a hrát hry, ať už s ostatními nebo ani sami, protože i pro singleplayer hry je potřeba ověření přes servery PlayStation Network.

Přes webovou službu Down Detector nahlásil nefunkčnost služby PSN téměř 1 milion uživatelů, včetně Čechů. Reálně se výpadek dotknul ještě mnohem více lidí, který dlouho neváhali a okamžitě si stěžovali na sociálních sítích. Je pochopitelné, že se nikomu nelíbí platit za něco, co nefunguje.

Sony se omlouvá a vymyslelo kompenzaci

Ještě před včerejší půlnocí se na webu www.status.playstation.com objevila hláška, na kterou všichni dotčení hráči čekali: „Veškeré služby jsou zapnuté a běží.“ Společně s tím se firma omluvila na síti X: „PSN bylo obnoveno. Nyní byste měli mít bez problémů přístup k online funkcím. Omlouváme se za nepříjemnosti!“

Výpadek tedy trval téměř 24 hodin, což za dlouhou dobu nemá obdoby. S ohledem na to je až s podivem, že se firma pouze takto stroze omluvila a neuvedla žádný důvod, který k výpadku vedl. Hráči požadující kompenzaci se dočkali – všichni předplatitelé PlayStation Plus obdrží automaticky prodloužení o 5 dnů zdarma. Ale možná by vás mělo zajímat něco mnohem důležitějšího.

Odcizili hackeři data uživatelů?

Mě se okamžitě vybavila situace z roku 2011, kdy PlayStation Network také nefungoval a tehdy výpadek trval dokonce asi měsíc. Službu totiž narušili hackeři, kteří odcizili osobní údaje a informace o kreditních kartách ze 77 milionů účtů.

Pokud by nejnovější případ s výpadkem PSN v roce 2025 znamenal jen „selhání“ serverů, jistě by to Sony uvedlo jako důvod. Ale firma mlčí, což podle mě vzbuzuje mnohem větší podezření na to, že mohla být opět ukradena data uživatelů.