Google Mapy přinesou užitečnou novinku, pokud projde kolečkem beta testerů

Aplikace Google Mapy na mobilech bude mnohem přehlednější. Novinku už testuje skupinka beta testerů a pokud vše půjde podle plánu, dočkáte se i vy.

Praktická novinka v Mapách Google

Mapy Google jsou nejpopulárnějšími mapovými podklady na světě a dávno nejsou jen obyčejnou navigací, která vám ukáže cestu z bodu A do bodu B. Jedná se o komplexní nástroj, který oceníte vždy, když něco hledáte a sháníte ke konkrétnímu místu i nějaké doprovodné informace.

Google aktuálně testuje výraznou změnu v uživatelském rozhraní mobilní aplikace a ty se týkají uživatelem uložených míst. Právě možnost ukládání různých míst do map a vytváření například seznamů toho, kam se chystáte vydat, patří mezi esenciální vlastnosti Map Google.

Když máte například v plánu návštěvu cizího města, můžete si do aplikace dopředu uložit místa, která máte v plánu navštívit. Ty se vám poté zobrazují nejenom ve formě seznamu, ale také přímo na mapě, kde vypadají jako malé bubliny. A právě toho se aktuální novinka týká.

Mapy Google | foto: Roman Macháč

Google řeší přehlednost rozhraní

Čím více si takových míst do aplikace uložíte, tím méně budou mapy přehledné, a to hlavně při oddálení. V případě většího počtu míst ve městě se tyto uložené body vyobrazené formou větších teček s příslušnou ikonou (hvězdička, vlajka, srdíčko nebo zavazadlo) shluknou do velké masy.

Při frekventovaném ukládání míst tak můžou být Mapy Google poměrně rychle opravdu velmi nepřehledné a zcela přeplácané značkami. Zlepšení této situace je tedy rozhodně vítanou věcí a o implementaci zajímavé novinky informoval jako první server 9to5google.

Ta spočívá v tom, že jakmile v aplikace oddálíte mapu, tak původní, velké ikony se značkami uložených míst se promění v malé tečky. Nezaberou tedy ani zdaleka tolik místa a na mapě tak zůstanou jen jako připomenutí, že máte něco uloženo. Detaily se dozvíte po přiblížení.

Změna v zobrazení uložených míst Mapy Google | foto: 9to5google

Prozatím pouze ve beta verzi

Google aktuálně testuje tuto praktickou změnu rozhraní v beta verzi 25.06.x, ale je otázka, kdy a jestli vůbec se jí dočkáme i v ostrém nasazení. Původně se o ní totiž mluvilo již v roce 2023 a v tomto roce proběhly také první testy, ale do finální verze se změna ikon uložených míst nikdy nedostala. Tak snad to letos dopadne o něco lépe.