Na předplatném Netflixu šetřím 840 Kč ročně. Vysvětlím vám jak můžete i vy

Netflix nabízí spoustu skvělého obsahu, ale cena se může vyšplhat až na 4548 Kč ročně. Pokud chcete ušetřit, třeba vám přijde vhod můj jednoduchý tip.

Streamovací služby lezou do peněz

Pokud hltáte všechny nové filmy a seriály, které se pravidelně objevují na Netflixu a dalších streamovacích platformách, pak jistě dobře víte, že to není levná zábava. Stačí, že dáváte 379 Kč za Netflix, dále 299 Kč za Disney+ a pak ještě třeba 159 Kč za Voyo – celkem 837 Kč měsíčně. Za rok to může být i po slevě s ročními předplatnými skoro 10 tisíc.

Netflix chce, ať platíte co nejvíc

Netflix má dokonale propracované varianty předplatného. Cílem je, jako u každé firmy, maximalizovat svůj zisk a tedy získat z vás co nejvíce peněz. Pokud se podíváte na aktuální ceník Netflixu, celkem rychle přijdete na to, že nejvýhodnější je vlastně nejvyšší tarif, u kterého máte vše a příplatek oproti nižšímu tarifu není vlastně moc velký.

Při výběru verze předplatného u streamovací služby byste se měli v první řadě podívat na to, co vlastně potřebujete a opravdu využijete, a nezaměňovat to s tím, co jen chcete. Pokud si u Netflixu zvolíte střední tarif (Standard) místo nejvyššího (Premium), pak ušetříte 70 korun měsíčně, což dělá 840 korun ročně. To byl i můj případ.

Ceník

Basic Standard Premium Rozlišení 720p 1080p 4K Počet zařízení 1 2 4 Cena za měsíc 239 Kč 309 Kč 379 Kč Cena za rok 2 868 Kč 3 708 Kč 4 548 Kč

Webové stránky Netflixu | foto: Luboš Srb

Proč už nemám Netflix Premium?

Nějaký ten pátek jsem si předplácel nejvyšší tarif Netflix Premium, protože jsem prostě chtěl nejvyšší kvalitu a zážitek bez kompromisů. Měl jsem různé 4K televize s nejnovějšími technologiemi, ale pak se vrátil k chytré televizi od Samsungu, která má „jen“ 43″ úhlopříčku a 4K rozlišení. Větší do našeho obývacího pokoje nedávala smysl vzhledem k uspořádání místnosti, ale co se ostrosti a kvality obrazu týče, jsem spokojený.

Netflix Premium má coby nejvyšší předplatné u některých filmů a seriálů až 4K rozlišení, takže by si kdekdo řekl, že na 4K televizi to bude prostě potřeba. Jenže není, pokud nemáte obří televizor. Také obsah z Netflixu ve FullHD je pro „menší“ televize maximálně dostatečný. Zásadní je totiž jemnost obrazu, a to je parametr, který v mém případě s 43″ televizí může být i vyšší nebo ne o moc horší, než u někoho jiného v případě velké 4K smart TV.

Netflix na počítači | foto: Unsplash

Úspora 840 korun ročně

Přechodem z Netflix Premium na Netflix Standard šetřím 70 korun měsíčně a tedy 840 korun ročně, ale o peníze tu vlastně ani tak nejde. Spíše o to, že nemám předplacené něco, co nepotřebuji. Ať už jde o rozlišení nebo počet zařízení, na kterých lze Netflix využívat. A také proto nemám každou streamovací službu, protože souběžně je nechci, když na všechny nemám dost času.

Pokud chcete ušetřit na Netflixu nebo jiných streamovacích platformách, určitě doporučuji zvážit i dočasné pozastavení jednotlivých předplatných. Když si dáte Netflix na pár měsíců a pak jej vyměníte za některou z konkurenčních služeb, které bývají mnohdy levnější, je to také možnost. Nebo si klidně přes léto úplně zrušit všechna předplacená.