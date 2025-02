Apple tlačí čas! Představení nového iPhonu se dočkáme dříve, než se myslelo

Apple údajně chystá představení nového modelu iPhone SE 4 (2025) již na úterý 11. února, tvrdí Bloomberg. Cena telefonu má být asi 12 tisíc korun.

Nejlevnější iPhone se blíží

Plnohodnotné iPhony 16 se již pár měsíců vesele prodávají, nicméně fandové telefonů s nakousnutým jablíčkem ve znaku se již brzy dočkají další mobilní novinky. Očekávaná, čtvrtá generace levného modelu SE se blíží a jako nejpravděpodobnější datum premiéry se původně udával měsíc březen. Dle agentury Bloomberg ale bude vše zcela jinak.

Premiéra budgetového iPhonu SE 4 (2025) by se dle tohoto zdroje mohla odehrát již příští týden, konkrétněji 11. února, což je oproti původně odhadovaným plánům pořádná změna. Do prodeje by se pak nový iPhone SE dostal s největší pravděpodobností koncem měsíce. Nějakou velkou premiéru ale čekat nemáme, Apple tento telefon prý představí jen na svém webu.

Tato novinka bude prvním iPhonem z řady SE, která přejde na nový design s výřezem a bez spodní brady. To znamená, že biometrické zabezpečení v podobě snímače otisků prstů zmizí a telefon se bude spoléhat výhradně na Face ID. Touch ID v iPhonech tedy letos nadobro skončí v propadlišti dějin a již se (pravděpodobně) nikdy nevrátí.

Příští rok asi konečně přijde i dlouho očekávaný iPhone SE 4 | foto: YankoDesign

Známý design a solidní hardware

Nový iPhone SE 4 bude postaven na designu iPhonu 14, takže se bude jednat konečně o moderní telefon. Designově bude tato novinka tedy vycházet z modelu z roku 2022, ale procesor dostane aktuální a zájemci o tento kousek se můžou těšit na výkonný čipset Apple A18, která známe ze současných iPhonů 16/16 Plus.

Čipset dostane k ruce operační paměť 8 GB RAM a díky této kombinaci bude iPhone SE 4 (2025) schopný provozovat umělou inteligenci Apple Intelligence. A v jedné věci bude dokonce průkopníkem. Tento model bude prvním iPhonem, který dostane 5G modem přímo od Applu, jenž nahradí aktuálně používaný modem od Qualcommu.

Očekává se, že na tento typ modemu poté přejdou i nadcházející iPhony 17. Jediný prvek, který u tohoto nadcházejícího, levného iPhonu působí lehce zastarale, je fotoaparát. Ten bude jen jeden, pravděpodobně s rozlišením 12 Mpx a to působí na dnešní dobu rozhodně podměrečně. Baterie by měla nabídnout kapacitu 3279 mAh a konstrukce dorazí s krytím IP68.

Cena a dostupnost

Pokud jsou zvěsti o premiéře iPhonu SE 4 (2025) příští týden relevantní, je evidentní, že Apple na uvedení této novinky spěchá. Není se čemu divit, původní iPhone SE (2022) se již neprodává a levný nový iPhone v nabídce Applu schází. Co se ceny týče, tak ta by měla být nepatrně vyšší než u předchůdce a spekuluje se o částce pohybující se okolo 500 dolarů (12 000 korun bez DPH).