iPhone 18 zmenší klíčový prvek, celoskleněný design bude zase o kus blíže

Ondřej Koníček
Dynamic Island u iPhonu | foto: Apple
iPhone 18 má dorazit v roce 2026 a přinést menší dynamický výřez. Apple se tak opět posune blíže k vysněnému celistvému displeji bez rušivých prvků.

Jak bude vypadat další generace iPhonů?

Aktuální iPhony 17 jsou již takřka týden „na světě“, a to znamená jednu věc – do řečí se začíná dostávat nová generace, tedy iPhony 18. Ty dorazí za zhruba rok a Apple by se s nimi měl o kousek více přiblížit svému dlouhodobému cíli, tedy telefonu s celistvým displejem bez výřezu.

Drtivá většina telefonů má displej doplněný o nějaký výřez či průstřel se selfie kamerkou, která narušuje jeho plochu. Sony sice nabízí celistvý displej bez tohoto prvku, ale jeho telefony kvůli tomu mají výrazně větší rámeček v horní části, aby se do něj vešly nezbytné komponenty.

iPhony mají jedny z největších výřezů, protože Apple používá pokročilou technologii rozpoznání obličeje (Face ID) a její komponenty zkrátka potřebují dostatek místa. S nadcházejícími iPhony 18 by se ale právě tento prvek mohl výrazně zmenšit, což je určitě dobrá zpráva.

Detail obrazovky s Dynamic Islandem | foto: Luboš Srb
iPhone 18 s menším dynamickým výřezem?

O menším dynamickém výřezu se spekulovalo i v rámci aktuální řady iPhone 17, nicméně to se nepotvrdilo a tento prvek nakonec zůstal víceméně beze změn. Nyní se o zmenšení dynamického výřezu začíná mluvit v souvislosti s nadcházející generací, která dorazí v roce 2026.

Apple se chce samozřejmě dopracovat k tomu, aby byly všechny prvky nezbytné pro technologii Face ID integrovány do displeje, ale tam prozatím ještě není. V rámci řady iPhone 18 se předpokládá zmenšení nezbytných komponent a zúžení dynamického výřezu.

Na iPhone s celistvým displejem bez tohoto nepříjemného rušivého elementu si tedy ještě počkáme, ale každá redukce výřezu je rozhodně vítaná. Dynamický výřez se od svého uvedení v roce 2022 víceméně nijak nezměnil, takže jakékoliv zmenšení je vyhlíženo.

Příští iPhone bude výjimečný

Aktuální řada iPhone 17 představuje 19. generaci slavných jablečných telefonů, takže nadcházející iterace v podobě série iPhone 18 bude jubilejní, 20. generací. Apple pro ni určitě připravuje pořádnou porci novinek a snad se dočkáme podobně přelomového telefonu, jakým byl iPhone X.

Zdroj: 9to5mac

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

