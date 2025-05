Apple Watch Series 11 – Cena, kdy vyjdou, novinky a zkrátka vše, co víme

Apple Watch Series 11 je očekávaná nová generace chytrých hodinek. Kdy vyjde? Jaká bude cena? A na co se těšit na poli specifikací? Zde je shrnutí.

Apple vsadí na jistotu

Kalifornský gigant opět sáhne po jistotě a Apple Watch Series 11 nenabídnou po stránce designu téměř žádné změny. Minulý rok jsme se dočkali poměrně zásadního nárůstu displeje, a letos by všechny změny měly proběhnout spíše uvnitř hodinek.

Nové Apple Watch si opět budete moci koupit buď ve 42mm nebo 46mm variantě a základní verze bude spoléhat na hliníkový rám. Dražší varianta nabídne rám titanový, a to v několika barvách a za příplatek i kovové pásky, jako je oblíbený milánský tah.

Vylepšený displej

Apple má již několik let v plánu u svých chytrých hodinek přejít na nový MicroLED displej. Toho bychom se mohli dočkat už letos. Oproti současně využívanému OLED panelu nabídne nový displej vyšší jas a teoreticky i vyšší rozlišení. Zatím ale není jasné, zda k této změně Apple nakonec přistoupí, jelikož existují zprávy o tom, že společnost raději zůstane u osvědčených OLED panelů.

Přesto by měla být nová MicroLED obrazovka už hotová. Dřívější plány hovořily o tom, že tyto obrazovky budou použity téměř ve všech zařízeních, ale to se mohlo změnit s příchodem iPadu s OLED obrazovkou.

Apple Watch Series 10 | foto: Roman Macháč

Snímač krevního tlaku

Společnost pracuje rovnou na dvou nových senzorech, a to na snímači krevního tlaku a cukru v krvi. Se snímačem krevního tlaku je to složitější, jelikož Apple prohrál patentový spor se společností Masimo, a tak musel tuto funkci ze svých hodinek odstranit.

Přesto je možné, že si Apple vyvinul vlastní senzor a snímače krevního tlaku se přece jen dočkáme. Jen k tomu bude muset být přizpůsoben i pásek, který by musel obsahovat nafukovací polštářek, aby naměřená data byla maximálně přesná.

Snímač cukru v krvi je nejspíše ještě několik let vzdálený a v nových Apple Watch se ho nedočkáme. S novými zdravotními funkcemi to zatím vypadá velmi nejistě, ale kdo ví, třeba nás Apple mile překvapí.

Apple Watch Series 10 | foto: Roman Macháč

Modernější procesor a nový modem

Apple Watch Series 11 bude pohánět čipset S11, který by měl být o něco rychlejší, úspornější a menší. Uvnitř hodinek by tak mohlo být více místa například pro větší baterii, což by určitě každý uživatel Apple Watch uvítal.

Nejzásadnější změnou by měl být nový síťový modem. Ten umožní poprvé v historii příjem 5G signálu na chytrých hodinkách od Applu. Mělo by jít o modem od společnosti MediaTek, který bude výrazně efektivnější než současný modem od Intelu. Navíc bychom se teoreticky mohli dočkat podpory pro satelitní komunikaci.

WatchOS 12 a AI funkce

Nové operační systémy se představí už příští měsíc a bude mezi nimi i watchOS 12 a mohl teoreticky přinést výraznější redesign a hlavně nové AI funkce. Téměř s jistotou dorazí AI trenér, což bude funkce pro efektivní interpretaci naměřených dat. AI tak bude moci poskytnout rady při tréninku nebo upozornit na neobvyklé odchylky v naměřených hodnotách.

Kromě fitnessového poradce nejspíše na hodinky dorazí i Apple Intelligence, ale zatím není jasné, jaké všechny nové funkce přinese. Jak bývá zvykem při vydání nového systému, přibude sada několika nových ciferníků. K představení watchOS 12 dojde už 9. června na vývojářské konferenci WWDC25. Tam se dozvíme, na jaké všechny funkce se můžeme těšit.

Aplikace Apple Health na iPhone a Apple Watch | foto: 9to5Mac

Cena a datum vydání

Apple Watch Series 11 se představí spolu s iPhony 17 přibližně v polovině září. Spolu s novými základními hodinkami se představí i nové Apple Watch Ultra. Na pulty obchodů novinky zamíří dva týdny po představení.

S cenou je to trochu komplikovanější, jelikož ji mohou ovlivnit americká cla uvalená na Čínu, takže se můžeme dočkat zásadního zdražení. Pokud se situace se cly do té doby uklidní, Apple Watch Series 11 budou opět startovat na stejné ceně jako minulý rok. 42mm verze bude stát 11 490 korun a větší 46mm 12 290 korun.