Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější

Nové Apple Watch Series 11 jsou tenčí a odolnější než kdy dřív. Sledují spánek i tlak, zvládnou vodní sporty a běží na novém watchOS 26.
Elegantní hodinky do nepohody
Apple představil novou generaci chytrých hodinek. Apple Watch Series 11 zaujmou elegantním designem, solidní výbavou a spoustou šikovných funkcí.
Ačkoliv mohou hodinky působit vcelku zranitelně a jsou tenčí než kdy dříve, rozhodně se bát nemusíte. Nejnovější Apple Watch se mohu pochlubit odolností dle certifikace IP6X a voděodolností až do 50 metrů. S Watch Series 11 se tedy zákazník nemusí bát provozovat vodní sporty.
Ostatně pro tyto sporty jsou přítomny i další režimy, kterých je ale mnohem více. Hodinky zvládnou sledovat takřka každý běžný sport a zákazníkům podat podrobná data o jejich fyzické kondici.
Displej na první pohled beze změn
Na první pohled vypadá displej Apple Watch Series 11 stejně jako v loňské generaci. Zákazníkům hodinky tedy nabízejí velký 1,96palcový širokoúhlý OLED LTPO 3 displej s rozlišením 496 x 416 pixelů.
Rámečky kolem zobrazovače jsou velmi malé a displej je až dvojnásobně odolnější proti poškrábání, než je tomu u Apple Watch Series 10. Při pohledu z boku se navíc displej dokáže až o 40 % více rozsvítit oproti předchozí generaci a frekvence panelu umí klesnout až na 1 Hz.
Zdraví na prvním místě
Apple Watch Series 11 samozřejmě disponují řadou moderních senzorů. Z těch základních hodinky zvládají monitorovat srdeční tep, teplotu pokožky nebo hladinu kyslíku v krvi. Novinkou je podrobnější sledování spánku, jež vás bude hodnotit skórem od 1 do 100 a dávat vám tipy pro kvalitnější spánek.
Hodinky dále zvládají monitorovat spánkovou apnoe. Nejde ale kontinuální měření a zařízení vás upozorní pouze v případě, že se hodnoty vymykají normě.
Stejně funguje i zcela nová technologie pro měření hypertenze. Apple dokáže měřit srdeční aktivitu a společně se strojovým učením určit, zda netrpíte na hypertenzi, čili vysoký krevní tlak. Na první výsledky si ale uživatel musí počkat 30 dní.
Nový procesor, moderní připojení a watchOS 26
Pod pokličkou chytrých hodinek Apple Watch Series 11 se nachází výkonný ale zároveň úsporný čip Apple S11. Vnitřní paměť má kapacitu 64 GB. Specifikace baterie Apple sice nezmínil, avšak výdrž stanovil na 24 hodin běžného použití.
Velkou novinkou se dále stává využití 5G modemu od MediaTeku. Hodinky využívají technologii 5G RedCap, která není díky nižšímu datovému toku tak energeticky náročná jako klasické 5G, jenž ale hodinkám absolutně dostačuje.
Po softwarové stránce zde běží nové watchOS 26 s přepracovaným designem po vzoru iOS 26. Design se nese v duchu tekutého skla, který Apple nazývá jako Liquid Glass. Přítomnost hlásí i nové ciferníky následující nový designový jazyk.
Cena a dostupnost
Nové hodinky Apple Watch Series 11 jdou do předprodeje již dnes a k prvním zákazníkům se dostanou 19. září. K dostání jsou hodinky v několika variantách. Na výběr je mezi GPS verzí a dražší GPS + Cellular umožňující využití technologii eSIM.
Zákazník si může zvolit také dvě velikosti pouzdra – 42 a 46 mm. Z barev je na výběr mezi stříbrnou, vesmírně šedou, klavírní černou růžovým zlatem. Připraveny jsou i ale i titanové varianty. Ty jsou stejné jako minulý rok přítomny ve zlaté, břidlicové šedé a v barvě přírodního titanu.