macOS 26 Tahoe vypadá jako Windows Vista, ale osud má snad mnohem lepší

Nový macOS 26 Tahoe od Applu přináší výrazný redesign s průhlednými prvky a efektem Liquid Glass. Zásadních změn se dočká i Safari, Finder a Spotlight.

Nový macOS 26 přináší velký redesign

Apple na vývojářské konferenci WWDC 2025 představil nové operační systémy a mezi nimi je i macOS 26 Tahoe. Ten prošel, podobně jako ostatní systémy, velkým redesignem a jablečné počítače také obdrží skleněný design Liquid Glass. Ten situačně může připomínat nepovedený operační systém od Microsoftu – Windows Vista z roku 2007.

Většina prvků uživatelského rozhraní bude průhledná nebo průsvitná, a to včetně widgetů a ikon. Právě tato změna trochu připomíná Windows Vista, který také často vsázel na průhlednost. Výrazně se změní i prohlížeč Safari – ten bude mít skleněná tlačítka a i adresní řádek, takže v pozadí bude vidět rozostřená část webové stránky.

Zcela průhledný bude i řádek nabídek neboli menubar, takže už nebude vypadat jako lišta v horním okraji obrazovky, a díky tomu bude obrazovka působit o něco větší. Novinkou je i možnost přebarvit veškeré ikony do jednoho odstínu. Větší personalizaci dostane i Finder, jelikož jednotlivé složky půjde obarvit a nastavit u nich obrázek.

macOS 26 | foto: Apple

Nová aplikace Hry a vylepšený Spotlight

Spotlight byl dosud spíše pasivním prvkem a sloužil jako systémový vyhledávač. To se změní, protože Apple ze Spotlightu udělá multifunkční nástroj, přes který půjde napsat poznámky, uskutečnit hovor, přidat událost do kalendáře, spustit hudbu a dokonce v něm bude uložená i historie schránky, takže nepřijdete o dříve kopírovaný text nebo obrázky.

Podobně jako na iOS 26 dorazí i na Mac nová aplikace Hry (Games). Ta bude sloužit jako herní launcher a najdete v ní veškeré herní achievementy i všechny hry z App Storu a předplatného Apple Arcade. Aplikace bude sloužit i jako sociální hub, kde si budete moci zobrazit skóre přátel u určitých her nebo s nimi komunikovat.

Do systému dorazí ještě jedna nová aplikace, a to Deník (Journal), která byla do iPhonů přidána v rámci aktualizace iOS 17.2. Do systému bylo integrováno i grafické rozhraní Metal 4, které na čipech M3 a M4 přidává možnost MetalFX Frame Interpolation či Denoising. To jsou funkce, které fungují podobně jako DLSS upscaler od Nvidie, a nově půjde pomocí AI zvýšit FPS ve hrách.

Nová aplikace Hry v MacOS 26

Podobnost s Windows Vista

Na první pohled se může zdát, že design Liquid Glass je vylepšenou a moderní verzí grafického prostředí Aero použitého ve Windows Vista. Problémem Visty ale nebyl designový jazyk, nýbrž uspěchané vydání.

Systém byl plný chyb, podpora ovladačů pro hardware byla žalostná a systém jako takový byl příliš náročný na paměť RAM, takže běžel špatně na většině počítačů. Oproti Vistě byl předchozí Windows XP velmi nenáročný. Apple určitě neudělá stejnou chybu, jakou tehdy udělal Microsoft, a nevydá pro všechny rozbitý operační systém.

macOS 26 Tahoe – kompatibilita

MacBook Air 2020 (M1) a novější

MacBook Pro 16 2019 (Intel)

MacBook Pro 2020 13″ (Intel se 4 Thunderbolt porty)

MacBook Pro 2020 (M1) a novější

iMac 2020 (Intel)

iMac 2020 (M1) a novější

Mac mini 2020 (M1) a novější

Mac Studio 2022 (M1) a novější

Mac Pro 2019 (Intel)

Mac Pro 2023 (M2)

Datum vydání

Nový macOS 26 je už nyní dostupný pro vývojáře v programu Apple Developer. Pokud vše půjde podle plánu a v systému nebudou nalezeny žádné závažné chyby, dojde k jeho vydání společně s ostatními systémy po představení nových iPhonů 17. K tomu by mělo dojít maximálně do poloviny září.

Zdroje: