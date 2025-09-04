Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi 16 Ultra by mohlo mít unikátní prvek. Spolupráce s Leicou se prohlubuje

Ondřej Koníček
Focení s telefonem Xiaomi 15 Ultra | foto: Xiaomi
Focení s telefonem Xiaomi 15 Ultra | foto: Xiaomi

Největší hvězda řady Xiaomi 16 přijde později. Model Ultra nabídne legendární fotoaparát Leica, obří displej a čip Snapdragon 8 Elite 2.

Číňané chystají novou řadu Xiaomi 16

Xiaomi se již připravuje na premiéru řady Xiaomi 16, která dostane, jako vůbec první, nový procesor Snapdragon 8 Elite 2 (který se ale možná bude jmenovat Snapdragon 8 Gen 5). Bude se tedy jednat o vlajky nové generace, ale ten nejvýše postavený model dorazí až později.

Kromě základního modelu a verze Pro připravuje populární čínský výrobce také tradiční variantu Ultra, který bude nejlepším telefonem značky pro tuto mobilní sezónu. Ta ale bude představena až jako poslední, pravděpodobně v první čtvrtině příštího roku.

Jako pokaždé se ale vyplatí počkat a vypadá to, že s touto generací možná ještě o chlup víc. Xiaomi 16 Ultra ponese, stejně jako ostatní modely v rámci této řadě, označení Leica, nicméně tentokrát se prý, jako jeden z mála telefonů, dočká původního červeného loga.

Xiaomi 15 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb
Xiaomi 15 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Partnerství Leica a Xiaomi se prohlubuje

Čínské Xiaomi spolupracuje se světoznámou fotografickou společností Leica již od roku 2022, kdy byl představen model Xiaomi 12S Ultra. Skutečnost, že nový model Xiaomi 16 Ultra by měl nést ikonické „Red Dot Logo“, znamená, že je spolupráce obou značek opravdu silná.

Toto logo se v minulosti objevilo několikrát na prodejních baleních přístrojů Xiaomi, ale nikdy ne přímo na telefonu samotném. Ty většinou obsahovaly jen jednoduchý, bílý nápis Leica, což platilo v minulosti také pro přístroje Huawei, který s Leicou spolupracoval před Xiaomi.

Nová Ultra bude opravdu vrcholnou vlajkou, která se bude opírat o nekompromisní fotoaparát, vlajkový procesor od Qualcommu a očekává se displej s nejtenčími rámečky na trhu. Měl by mít úhlopříčku 6,85 palce, LTPO technologii a 2K+ rozlišení.

Kdy Xiaomi 16 Ultra dorazí?

Přesné datum premiéry je prozatím ve hvězdách, nicméně nejvýše postavený mobil od Xiaomi pro nadcházející sezónu je stále ještě relativně daleko. Očekává se premiéra v únoru nebo březnu příštího roku a telefon by měl být opět dostupný i na globálních trzích.

Zdroj: GSMArena

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

