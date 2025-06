WhatsApp zavádí reklamy. Zatím je uvidíte na místě, kde to tolik nenaštve

WhatsApp přidává nové funkce, které mají pomoci firmám růst. Do záložky Aktuality míří reklamy, předplatné kanálů i jejich propagace.

Meta chce vydělávat ještě více

Jak jistě víte, reklamy tvoří velkou část příjmů společnosti Meta, a to jak v rámci Facebooku, tak Instagramu a také sítě Threads. Nyní se reklamy dostávají i na další platformu tohoto sociálního giganta, a to do populárního WhatsAppu. Konkrétněji míří do kanálů a stavu.

Reklamy se budou zobrazovat v záložce Aktuality, která se nachází ve spodní části aplikace, vedle hlavní záložky Chaty. Tato záložka obsahuje kanály a stav a vývojáři v posledních letech pracovali na tom, aby se stala místem, kde můžete na WhatsAppu objevovat každý den něco nového.

Dnes používá tuto záložku 1,5 miliardy uživatelů denně a v jejím rámci dorazily velmi zajímavé funkce. Mimo reklam ve stavu jsou to také předplatné kanálů a propagované kanály, což jsou novinky, kterými chce Meta pomoct správcům, organizacím a firmám ve WhatsAppu růst.

Nové funkce WhatsAppu | foto: Meta

Novinky v rámci záložky Aktuality

Předplatné kanálů – svůj oblíbený kanál budete moct podpořit přihlášením odběru novinek za předplatné na měsíční bázi

Propagované kanály – při procházení adresáře vám WhatsApp pomůže objevovat nové kanály, které by vás mohly zajímat. Správci mají poprvé k dispozici způsob, jak zvýšit viditelnost svého kanálu

Reklamy ve stavu – budete moct najít novou firmu a snadno s ní zahájit konverzaci o produktu nebo službě inzerované ve stavu

Tyto funkce byly vytvořeny s maximálním možným důrazem na soukromí a vše (osobní zprávy, hovory i stavy) podléhá koncovému šifrování. To znamená, že k těmto informacím nemá nikdo přístup, a to samozřejmě ani společnost Meta.

Bezpečnost na prvním místě

Meta využije k lepšímu zacílení reklamy jen velmi omezené množství dat, jako je například vaše země nebo město, jazyk, či kanály, které sledujete. Telefonní číslo, zprávy, hovory, ani skupiny, ve kterých jste, nebudou použity k určování toho, jaké reklamy se mají zobrazovat.

Mějte na paměti také to, že tyto nové funkce se budou zobrazovat jen a pouze v záložce Aktuality. Pokud ji tedy nepoužíváte a WhatsApp využíváte výhradně k chatování s přáteli a blízkými, vůbec nic se pro vás nemění a vše zůstane tak, jak je.

Zdroj: WhatsApp Blog