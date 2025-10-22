Budeme tohle nosit na hlavě? Nový Galaxy XR stojí polovinu ceny Apple Vision Pro

Samsung vstupuje do světa smíšené reality. Galaxy XR nabízí AI Gemini, lehkou konstrukci a poloviční cenu oproti Apple Vision Pro.
Apple Vision Pro získává konkurenta
Když Apple začal pracovat na své náhlavní soupravě Vision Pro, začalo se mluvit také o přímé konkurenci od Samsungu. Ta je konečně oficiálně na světě a headset od populárního jihokorejského výrobce dostal označení Samsung Galaxy XR. Bude úspěšnější než prvotina od Applu?
Na tomto headsetu pracoval se Samsungem také Qualcomm, který mu dodal pohon v podobě procesoru Snapdragon XR2+ Gen 2, a Google. Novinka běží na jím vyvinuté platformě Android XR a dostala do vínku také AI asistenta Gemini, což se bude určitě hodit.
Design je velmi podobný Applu Vision Pro, ačkoliv headset z dílen kalifornského gigant je více zaoblený a uhlazený. Popruh, který drží náhlavní soupravu na hlavě, se utahuje a povoluje kolečkem v zadní částí (Vision Pro ho má na boku) a baterie je externí, stejně jako u Applu.
Díky tomu je Galaxy XR poměrně lehké zařízení a váží 545 gramů, což platí pro headset bez baterie a světelného štítu, ale s popruhem pro uchycení za hlavu. Externí baterie váží 302 gramů a celkově je tato novinka od Samsungu výrazně lehčí než konkurenční model od Applu.
Displej, výkon a hardware
O pohon náhlavní soupravy Galaxy XR se stará již zmíněný procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 od Qualcommu, který doplňuje operační paměť 16 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti 256 GB. Výkonu by tedy měl být dostatek i na náročné hry a aplikace.
Čelní stranu zabírá Micro-OLED displej s úhlopříčkou 6,3 palce, který se pyšní vysokým rozlišením 3840 × 3552 pixelů a obnovovací frekvencí až 90 Hz. Panel nabízí 95% pokrytí spektra DCI‑P3 a pozorovací úhly 109 stupňů horizontálně a 100 stupňů vertikálně.
Ve výbavě se dále nachází dvě kamery sloužící k přenosu videa či pořizování 3D fotografií. Tyto kamery mají rozlišení 6,5 Mpx a dalším prvkem je šestice doplňkových kamer pro sledování okolí, které sledují také ruce uživatele, jenž jsou hlavním ovládací metodou headsetu.
Uvnitř se pak nachází čtyři kamery sledující oči, které umí rozpoznat duhovku a právě tato technologie je hlavním biometrickým zabezpečením novinky. Další výbava zahrnuje pět inerciálních měřicích jednotek (IMU), jeden hloubkový senzor a jeden snímač mihotání.
Android XR a výdrž na baterii
Náhlavní souprava Galaxy XR běží na Androidu XR, což je platforma podporující aplikace z Androidu a obsahu pro tuto novinku by tedy mělo být více než dost. K tvorbě nového obsahu a dalších funkcí mohou vývojáři použít platformy OpenXR, WebXR a Unity.
Vestavěný AI asistent Gemini vidí a slyší to, co uživatel a lze ho tedy používat prakticky pro vše. Klidně se s ním můžete pobavit o tom, co právě přes náhlavní soupravu vidíte, lze s jeho pomocí vyhledávat videa na YouTube, nebo plánovat výlety přes Mapy Google.
Neschází ani funkce Circle to Search, kdy můžete prstem nakreslit kruh kolem toho, co vidíte a headset okamžitě zahájí vyhledávání. Brýle umí také převést 2D obrázky do 3D podoby a vypadá to, že se bude jednat o vcelku užitečný a praktický nástroj.
Výdrž na baterii je prakticky stejná, jako u Apple Vision Pro, což bohužel znamená stejně špatná. Při běžném používání by se výdrž měla pohybovat okolo 2 hodin a při sledování 2D videí pak 2,5 hodiny. Konektivita zahrnuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.
Cena a dostupnost
Hlavní výhoda nového Galaxy XR proti Applu Vision Pro je výrazně nižší cena. Zatímco headset z Cupertina stojí minimálně 3499 dolarů (88 tisíc korun), novinka od Samsungu vychází na 1800 dolarů, tedy zhruba 45 tisíc korun. Dostupnost je ale prozatím omezená jen na USA a Jižní Koreu.