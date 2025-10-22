Logo Mobilizujeme.cz

Jedna aplikace na všechno? ChatGPT Atlas je prohlížeč prorostlý chatbotem

Ondřej Koníček
Prohlížeč ChatGPT Atlas na počítači | Zdroj: Merca20
OpenAI spouští ChatGPT Atlas, první prohlížeč s plnou integrací ChatGPT. Pomáhá rychleji chápat, hledat i nakupovat online.

Nový prohlížeč vstupuje do hry

Na poli internetových prohlížečů aktuálně dominuje Chrome od Googlu, který drží zhruba 60 % trhu. Kromě něj patří mezi populární prohlížeče také Firefox, Edge, nebo Safari od Applu. Prosadit se v této společnosti není snadné a nyní se o to pokusí prohlížeč, který má obrovský potenciál.

Společnost OpenAI, která stvořila a provozuje chatbota ChatGPT, představuje svůj vlastní prohlížeč s označením ChatGPT Atlas, který má na to, aby změnil pravidla hry. Asi není překvapením, že tato novinka ve velkém vsází na umělou inteligenci, která je do něj přímo integrovaná.

Atlas vypadá na první pohled jako tradiční prohlížeč, ale přímo v jeho rozhraní, v pravé části, se nachází postranní panel „Ask ChatGPT“. Přímo v něm můžete komunikovat s chatbotem ChatGPT bez toho, abyste museli opouštět prohlížeč. A to pochopitelně není vše.

ChatGPT Atlas a jeho prostředí | Zdroj: OpenAI
ChatGPT jako nejlepší rádce

Vestavěný ChatGPT umí pracovat s aktuálním obsahem na zobrazené stránce a to je samozřejmě jedna z jeho hlavních předností. V rychlosti vám například shrne obsah na stránce a udělá jeho souhrn, nebo zvládne podrobné srovnání produktů na stránce.

Prohlížeč se bude učit tomu, jak ho uživatel používá, přizpůsobovat se jeho stylu a tímto tréninkem nabídne postupem času relevantnější a přesnější informace. Díky vestavěnému ChatGPT bude práce s obsahem pro uživatele rychlejší, plynulejší a samozřejmě efektivnější.

Co se týče uživatelského rozhraní hlavního panelu, tak ten působí poměrně čistě a vypadá jako u jiných prohlížečů. ChatGPT Atlas obsahuje tradiční vyhledávací okno, jedním kliknutím je možné otevírat nové záložky a nabízí klasické funkce, které známe z jiných prohlížečů.

Agent vám naplánuje dovolenou nebo večeři

Specialitou tohoto nového prohlížeče je AI Agent, který umí provádět určitý typ úkonů sám od sebe, bez zásahu uživatele. Zvládne udělat například rezervaci v restauraci, kterou si zvolíte k večeři, vytvoří vám nákupní seznam, nebo dokončí nákup v e-shopu.

Tato vymoženost je ale prozatím k dispozici jen těm uživatelům, kteří si předplácí ChatGPT Plus a Pro. A omezená je dostupnost i samotného prohlížeče Atlas. Ten je aktuálně k dispozici jen pro systém macOS, tedy na počítače Mac. Později ale dorazí také na Android, iOS a Windows.

Má ChatGPT Atlas na to změnit svět prohlížečů? Potenciál na to určitě má a minimálně přinutí tradiční provozovatele prohlížečů k ještě hlubší integraci AI. Prohlížeč s umělou inteligencí má také Perplexity a je evidentní, že do tohoto segmentu přichází nová AI éra.

