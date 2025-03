Našel jsem televizi, která umí něco, co žádná jiná na světě. Jde o sběratelskou raritu

Luxus, technologie a cena jako z jiné galaxie. LG před lety uvedlo rolovatelnou televizi, která vyjíždí z podstavce. Dali byste za ni 2,3 milionu?

Umí tohle váš televizor?

I když se může zdát svět televizorů poměrně nudný a nezajímavý, opak je pravdou a i zde čas od času vznikají velmi zajímavé počiny. Mezi jedny z předních hráčů v tomto segmentu patří jihokorejské LG, které se nebojí přicházet s novými technologiemi a před nedávnem nabídlo světu vůbec první rolovací televizor.

Spadal do modelové řady Signature TV a uměl to, co žádný televizor předním a ani po něm. Jihokorejský výrobce ho představil v roce 2019 a jednalo se o první počin svého druhu s OLED panelem úhlopříčce 65 palců, který byl ve složeném stavu zcela ukryt do podstavce. V případě potřeby z něj v celé své majestátnosti vyjel.

Samotný podstavec měl podobu poměrně vkusného doplňku do domácnosti a obývací pokoj svou podobou rozhodně nehyzdil. Kromě rolovacího panelu obsahoval výkonný zvukový systém Dolby Atmos 4.2. Výhodou tohoto řešení byla v první řadě velká úspora místa, kdy byl televizor při nepoužívání zcela ukrytý.

Doslova milionová televize

I když působí tento rolovací televizor jako koncept a ukázka toho, co by mohlo být v blízké budoucnosti běžné, není tomu tak. LG ho skutečně prodávalo, a to již před šesti lety a asi není překvapením, že cenovka byla astronomická. Jihokorejský výrobce si za tento počin řekl o celých 100 000 dolarů, tedy 2,3 milionu korun bez DPH.

Bylo jasné, že se nebude jednat o hojně prodávaný model, ale realita byla pravděpodobně ještě horší, protože televizor od roku 2021 neobdržel žádnou zásadní aktualizaci, která by ho udržela takzvaně „up to date“. LG ho sice prodávalo, ale od roku 2021 bez zásadnější pozornosti a nechalo ho postupem času umřít, až byl v roce 2024 vyřazen z nabídky.

Postupem času tento originální počin sice zlevnil, ale ani 87 000 dolarů (2 miliony korun bez DPH) nebyla zrovna láce. Nízkým prodejům nepomohla ani skutečnost, že i když konstrukčně se jednalo o nejpokročilejší televizor té doby (a vlastně to platí pořád), po stránce specifikací nikoliv a i LG nabízelo v tomto směru vyspělejší modely.

LG to s originálními počiny nezdává

I když tedy jihokorejský výrobce se svým rolovacím televizorem úplně neuspěl, segment ultra-prémiových televizorů neopouští. Aktuálně má totiž v nabídce nový model Signature OLED T, který se chlubí průhlednou konstrukcí, což je opět zcela unikátní počin. Tento model je oproti svému rolovacímu předchůdci o něco levnější a vyjde na 49 999 euro (1,25 milionu korun).