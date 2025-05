Koncesionářské poplatky 2025 – vše, co musíte vědět

Od května 2025 platí nové koncesionářské poplatky pro domácnosti a firmy. Zjistěte, koho se týkají, kolik zaplatíte a jak se přihlásit.

Velké změny ohledně koncesionářských poplatků v roce 2025

Ohledně televizních poplatků se vedou diskuse již několik let a mnoho senátorů či politiků volalo buď po jejich zvýšení, nebo po úplném zrušení. Nakonec jsme se dočkali první možnosti a změna výše poplatku není to jediné, co se změnilo.

Od 1. května totiž vešla v platnost novela, která radikálně mění to, na koho televizní poplatek dopadá a mění se i jeho měsíční výše. Nejzásadnější změnou je ta, že poplatek budou muset platit téměř všichni, jelikož jako televizní přijímač už je klasifikován i smartphone nebo tablet. Dříve tomu tak bylo pouze pro televize.

Jaká je výše televizního poplatku?

Od začátku května narostla výše televizního poplatku o 15 korun, takže nově musí každý platit 150 korun měsíčně za televizi a 45 korun měsíčně za rádio. Jelikož novela klasifikuje jako televizní přijímač i smartphone, tablet nebo počítač, tak musíte tento poplatek platit, i když nevlastníte žádnou televizi.

Naštěstí není třeba platit za každé zařízení zvlášť, což by se pořádně prodražilo, protože každý může mít doma několik zařízení schopných přijímat televizní vysílání. Poplatek za rádio i televizi se platí vždy za celou domácnost, nehledě na to, kolik zařízení vlastníte. Nevyhnete se ani platbě poplatku za rádio, jelikož ten, kdo má televizní přijímač, má automaticky přístup i k rádiu. Celkem je tedy potřeba platit měsíčně 195 korun.

Žena sledující televizi

Kdo má povinnost platit koncesionářské poplatky?

S novou úpravou zákona musí v praxi platit téměř každý, kdo má v domácnosti alespoň jeden telefon nebo televizi. Poplatek je vždy za celou domácnost, nehledě na to, kolik máte doma zařízení nebo kolik osob má na adrese nahlášený trvalý pobyt. Platit musíte, i když máte v domácnosti starší zařízení pro příjem analogového vysílání nebo starší přijímač standardu DVB-T.

Povinnost platit televizní a rádiový poplatek mají i firmy a u těch je systém trochu komplikovanější. Platí se totiž dle počtu zaměstnanců. Firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s maximálně 24 zaměstnanci jsou od obou poplatků osvobozeny. Firmy s 25 až 49 zaměstnanci musí platit pětinásobek poplatku a firmy do 99 zaměstnanců rovnou desetinásobek.

Společnosti s 500 a více zaměstnanci musí platit rovnou 100násobek koncesionářských poplatků. Tím pádem firmy s 500 zaměstnanci za rok zaplatí koncesionářské poplatky ve výši 234 000 korun. Navíc firmy, které pronajímají auta, musí platit rozhlasový poplatek za každé vozidlo zvlášť.

Logo České televize | foto: Česká televize

Kdo koncesionářské poplatky platit nemusí?

Od koncesionářských poplatků jsou osvobozeni neslyšící a nevidomí. Platit nemusí ani domácnosti s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima, ale to je třeba každý půlrok dokázat. Platit nemusíte ani za rádio a televizi na chalupě.

Ve zkratce, kdo má povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky

Domácnosti s minimálně jedním přijímačem televizního vysílání (včetně telefonu)

Firmy a OSVČ s minimálně 25 zaměstnanci

Jak se přihlásit k placení koncesionářských poplatků?

Nejjednodušší způsob, jak se ke koncesionářským poplatkům přihlásit, je skrze web České televize. Zde si stačí jen založit účet prostřednictvím vaší e-mailové adresy. Přihlásit se můžete také skrze e-mail poplatky@ceskatelevize.cz nebo posláním přihlášky do datové schránky s ID: y7rjeuf.

Potřebný formulář pro přihlášení ke koncesionářským poplatkům si můžete stáhnout na www.poplatky.ceskatelevize.cz/formulare. Vyplněný ho můžete zaslat i fyzicky Českou poštou na adresu: Česká televize, Televizní poplatky, Na Hřebenech II. 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 – Podolí.

Web pro přihlášení k televizním poplatkům

Pokuta za neplacení

Pokud se rozhodnete poplatky za televizní a rozhlasové vysílání neplatit, můžete dostat pokutu 10 000 korun od České televize a 5 000 korun od Českého rozhlasu. Celkem tedy dostanete pokutu ve výši 15 000 korun, což už je poměrně nepříjemné. Pokutu navíc můžete dostat i opakovaně.

Dlouhodobé neplacení může později eskalovat až k soudu a exekuci, což je nejhorší scénář. K celému dluhu se navíc připočítávají i úroky z prodlení a případné náklady na soudní řízení.

Jak lze odhalit neplátce?

Nemusíte se bát, že k vám domů přijde kontrola od České televize a zkontroluje, jestli doma skutečně máte alespoň jeden přijímač televizního vysílání. Úřad na neplatiče bude moci přijít skrze databázi plátců energií, jelikož každý, kdo odebírá elektřinu, je potenciální poplatník koncesionářských poplatků.