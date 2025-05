Přestanou se krást telefony? Užitečné vylepšení z iPhonů míří i na Android

Google zlepšuje ochranu Androidu před zloději. Nový FRP systém ztíží použití ukradeného telefonu bez ověření účtu. Změny přijdou s Androidem 16.

Google vylepšuje ochranu před zloději

Jak známo, mobilní telefony jsou velmi častým terčem zlodějů. Jednak obsahují citlivé, soukromé informace a samozřejmě je to také kvůli tomu, že jsou vcelku hodnotné. Jakmile zloděj telefon zcizí, tak se v případě, kdy ho chce prodat, pokusí o jeho tovární restart, tedy uvedení do původního stavu kompletním vymazáním dat.

Google nyní ohlásil vylepšení ochrany továrního nastavení (Factory Reset Protection – FRP), a to prostřednictvím videa The Android Show: I/O Edition. Zlepšením tohoto ochranného prvku bude obtížnější používat ukradené telefony a může dojít až k celkovému zablokování telefonu, dokud nebude ověřeno předchozí vlastnictví pomocí Google účtu, nebo zámku obrazovky.

Posílení ochrany FRP se dočkal již Android 15 a další rozšíření by pak mělo dorazit v rámci další iterace, tedy s Androidem 16. Tato ochranná funkce existuje v Androidu již od verze 5.1 a FRP ukládá klíč, který se vygeneruje při prvním přidání Google účtu do telefonu, do chráněné oblasti, mimo hlavní uživatelská data. Proto přežije i obnovení do továrního nastavení.

Ochrana továrního nastavení | foto: Google

Telefony s Androidem zase o chlup bezpečnější

Ochrana FRP se automaticky aktivuje pouze při vyvolání továrního resetu z Recovery Menu, nebo prostřednictvím aplikace Najdi moje zařízení. Je to z toho důvodu, že tyto metody uvedení do továrního nastavení obcházejí standardní ověření v podobě zámku obrazovky, který je pro vyvolání přes klasické nastavení telefonu potřeba.

Tato funkce má samozřejmě v první řadě za účel odradit potenciální zloděje, protože telefony při nesprávném vymazání znehodnotí. FRP ale není zcela spolehlivé a již bylo nalezeno několik možností, jak tuto funkci obejít a Google se na tyto aspekty zaměřil již v rámci Androidu 15. V něm umí FRP zcela zablokovat přidání nového účtu, nebo instalaci aplikací.

Dříve mohlo funkci FRP deaktivovat například spuštění vývojářského režimu, ale to už neplatí a nově bude resistentní i proti přeskočení prvotního průvodce nastavení, což v minulosti také fungovalo. S další modernizací by mělo FRP při detekci neautorizovaného obnovení továrního nastavení umět zcela omezit funkce telefonu do doby, dokud majitel neprokáže vlastnictví.

Neautorizovaný restart vyvolá další restart

Jak je z přiloženého screenu patrné, FRP se bude snažit po zjištění neautorizovaného uvedení do továrního nastavení vynutit další restartování. Telefon tedy zpřístupní až v okamžiku, kdy bude zadán zámek obrazovky, nebo přihlašovací údaje k původnímu Google účtu. Posílení FRP ochrany by mělo dorazit později v tomto roce, nicméně přesné datum vydání prozatím není známé.