Streamovací platforma Max se znovu přejmenuje. Vrací se k názvu HBO Max

Max mění název zpět na HBO Max. Warner Bros. Discovery věří, že značka HBO lépe podpoří růst a upevní vnímanou kvalitu služeb. HBO je opět ziskové.

HBO Max je zpět

Streamovací platforma Max u nás působí již dlouhé roky. Původně byla tato služba známá pod názvem HBO Go. Toto pojmenování bylo ovšem v březnu roku 2022 změněno na HBO Max a zdálo se, že s rebrandingem je společnost spokojená. V květnu loňského roku se nicméně vedení platformy rozhodlo pro další změnu.

Ve zmiňovaném období byl název znovu změněn a do dnešních dnů se služba jmenuje jednoduše Max. Ani s tímto pojmenování nicméně není provozovatel Warner Bros. Discovery spokojen a nyní se rozhoduje pro další změnu, která vejde v platnost v létě letošního roku. Služba se vrací ke značce HBO Max.

Z tiskové zprávě Warner Bros. Discovery se protřednictvím ředitele společnosti Davida Zaslava dozvídáme, proč se tak streamovací gigant rozhodnul. „Silný růst, který jsme v posledním období zaznamenali, pramení z kvality našich programů. Proto vracíme značku HBO, která představuje nejvyšší kvalitu medií a podpoří růst i v následujících letech.“

HBO Max na telefonu | foto: Bloomberg

HBO se konečně dostalo do zisku

Trh se streamovacími platformami je velmi konkurenční a společnosti bojují o každého zákazníka. Největší službou je v současnosti jednoznačně Netflix. Platformě HBO Max se navíc v posledních letech příliš nedařilo a pravidelně končila v minusových číslech.

To se ovšem postupně mění a HBO se nejen podařilo situaci stabilizovat, ale dokonce zlepšit. Na konci roku 2024 se služba mohla pochlubit 120 miliony předplatiteli po celém světě, což znamená růst o 22 milionů zákazníků oproti roku 2023. Služba si však klade ještě větší cíle a do konce roku 2026 by ráda překonala metu 150 milionů platících uživatelů.

Růst platících zákazníků sebou samozřejmě přináší i vyšší výdělky. Zatímco v minulých letech bylo HBO Max ztrátové, tak za poslední dva roky se ziskovost zvýšila o 3 miliardy dolarů. HBO jde tedy jednoznačně dobrou cestou a Warner Bros. Discovery věří, že návrat k názvu HBO Max je tím správným krokem.