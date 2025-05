Svěží vítr v nejvyšší lize. Mobily Applu a Samsungu dostanou novou konkurenci

Nothing Phone (2a) | foto: Nothing

Nothing letos vstoupí do světa vlajkových telefonů. Phone (3) nabídne prémiové materiály, vyšší výkon a cenu okolo 25 tisíc korun.

Nothing připravuje svou první vlajku

Britská firma Nothing, za kterou stojí Carl Pei, vznikla v roce 2021 a již o rok později představila svůj první telefon, Nothing Phone (1). Od té doby jsem se dočkali několika dalších modelů, nicméně plnotučná vlajka nikdy nebyla na pořadu dne a nejvýše se telefony této značky pohybovaly v rámci vyšší střední třídy.

Tomu bude ale letos konec, Nothing míří víš a připravuje svou první plnotučnou vlajku. Tuto skutečnost již před nedávnem potvrdil Carl Pei, tedy hlavní postava ve firmě a ten se nyní o tomto ještě nepředstaveném telefonu rozpovídal. Stalo se tak v rámci YouTube videa The Android Show.

Aktuálně nejvýše postaveným mobilem značky je model Phone (3a) Pro, který nabízí velmi dobrou výbavu za solidní cenu a na první pohled se jedná o telefon, kterému nic zásadního nechybí. I tak je ale evidentně spousta prostoru ke zlepšení a právě to nabídne nová, plnotučná vlajka.

Nothing Phone (3a) Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Prémiové materiály i nekompromisní výkon

Prozatím není jasné, zda se v rámci vlajkové řady dočkáme dvou specifikací, nebo pouze jedné. Ve hře jsou modely Phone (3) a Phone (3) Pro, nicméně je možné, že firma nakonec zůstane jen u jedné specifikace. K této skutečnosti se Carl Pei prozatím nevyjádřil a mluví o první vlajce firmy jen jako o telefonu Phone (3).

Co ale potvrdil, je konstrukce postavená na prémiových materiálech, což je samozřejmě prvek, bez kterého to v této kategorii nejde. To bude pravděpodobně znamenat hliníkový rámeček v kombinaci se skleněnou úpravou zad, což je podobné, jako u původních modelů Phone (1) a Phone (2).

Nejvyšší představitel Nothingu potvrdil také výrazné posílení v oblasti výkonu, což s největší pravděpodobností znamená přítomnost procesoru Snapdragon 8 Elite. Těšit se máme i na pořádné softwarové novinky, pravděpodobně navázány na všudypřítomnou AI.

V létě a ne zrovna levně

Carl Pei potvrdil, že vlajkový Nothing Phone (3) dorazí v létě a trochu se rozpovídal také o jeho možné ceně. Uvedl, že by tento očekávaný model měl stát okolo 800 liber, což je po přepočtu 23 690 korun bez DPH, takže minimálně 25 tisíc by mohl stát na českém trhu, ne-li více. To rozhodně není málo a jedná se o cenu na podobné úrovni, za jakou prodává své vlajky zaběhlá konkurence. Tak jako tak to vypadá, že se máme na co těšit.