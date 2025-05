TikTok dostal praktickou AI funkci. Dokáže rozpohybovat jakoukoliv fotku

TikTok zavádí AI Alive, funkci, která z fotky vytvoří animaci. Obsah kontrolují bezpečnostní systémy a nese označení AI a digitální otisk C2PA.

TikTok zavádí novou AI funkci

Společnost ByteDance oznámila novou funkci poháněnou umělou inteligencí, AI Alive, která umožňuje z jakéhokoliv obrázku vytvořit krátké pohyblivé video. Funguje podobně jako tradiční generátor obrázků umělé inteligence, takže stačí pouze napsat jednoduchý pokyn k rozpohybování zachycených věcí.

Do AI Alive se dostanete skrze rozhraní pro nahrávání Stories a následně stačí vybrat fotku, kterou chcete upravit, a kliknout na ikonu v pravém sloupečku s názvem AI Alive. Poté se dostanete do rozhraní, kde můžete zadat svůj pokyn na rozpohybování dané fotografie.

Po vytvoření animace ji můžete sdílet do svých příběhů a zobrazí se i vašim přátelům na For You Page a i na profilu, takže váš upravený výtvor zachováte déle, než to umožňují Stories. Funkce se nejspíše nezobrazí ihned všem, jelikož ji TikTok bude vypouštět po vlnách.

AI Live funkce na TikToku | foto: ByteDance

Bezpečnostní systém určený proti zneužití

Aby se zabránilo zneužití a nekontrolovatelnému šíření závadného AI obsahu, společnost implementovala bezpečnostní systém, který v několika fázích kontroluje veškerý vytvořený obsah, aby nová funkce nebyla využívána k nekalým účelům. Navíc je veškerý takto vytvořený obsah označen jako AI obsah.

Každá AI animace obsahuje digitální otisk díky metadatům C2PA a skrze ten by teoreticky mělo jít vysledovat obsah k tomu, kdo jej vytvořil. Jedná se proto o funkci na ověření autenticity obsahu a může dobře posloužit i jako jeho ochrana. C2PA využívá většina velkých společností, mezi které patří Google, Microsoft nebo Amazon.

Funkce AI Alive se nejspíše bude časem stále vylepšovat a s pomocí rozvoje AI může časem vytvářet velmi realistické animace. Již několik let existují weby nebo mobilní aplikace pro vytvoření animací z fotek, jenže ty obvykle bývají plné reklam a mnoho zásadních funkcí mají placených.

TikTok může být problematický

V minulosti vyšlo na povrch několik kauz, kdy TikTok odesílal citlivá uživatelská data na čínské servery, což je v rozporu s legislativou GDPR. Navíc čínská vláda pohlíží na uživatelská data trochu jinak než my v Evropě a všechny nasbírané údaje by proto mohly být poskytnuty dalším společnostem, nebo by mohly být použity pro efektivnější vytváření kampaní na ovlivňování veřejného mínění.