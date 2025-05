V Česku nemá konkurenci. Začal se prodávat nejlepší mobil za 6 tisíc

CMF Phone 2 Pro vstupuje do prodeje. Nabízí originální design, výbornou výbavu a startuje na ceně jen 6 299 Kč, což z něj dělá skvělou volbu.

Nejlepší telefon za šest tisíc?

Značka CMF, která spadá pod Nothing, představila svůj první letošní telefon koncem dubna. V té době se telefon dostal i do předprodeje a my jsme vám již na Mobilizujeme.cz přinesli i podrobnou recenzi CMF Phone 2 Pro, která pro něj vyzněla velmi kladně.

A rozhodně jsme nebyli jediní. Drtivá většina redakcí tento telefon pochválila a obecně se jedná o přístroj s aktuálně nejlepším poměrem cena/výkon na trhu. Kromě výborné výbavy pak potěší i velmi osobitým designem a rozhodně se jedná o telefon, který si s jiným nespletete.

CMF Phone 2 je k dispozici ve třech barvách (oranžová, světle zelená a černá), a pokud můžeme nějakou doporučit, určitě sáhněte po oranžové. Tato verze působí velmi svěže, je originální a její záda mají dvě povrchové úpravy. A samozřejmě šrouby a kolečko v pravém spodním rohu, které slouží k připojení externího příslušenství (stojánek, extra objektiv).

CMF Phone 2 Pro | foto: Luboš Srb

Telefon jako žádný jiný

Dalo by se tedy říct, že je CMF Phone 2 Pro něco jako částečně modulární telefon a tak tomu skutečně je. Kromě ojedinělého designu a neoddiskutovatelného stylu potěší i kvalitní konstrukcí a výbornou výbavou v čele s povedeným AMOLED displejem.

Ten nabízí frekvenci 120 Hz, FullHD+ rozlišení a jas až 3000 nitů. Telefon pohání slušně výkonný čipset Dimensity 7300 Pro a v základu nabízí paměť 8 + 128 GB, nicméně k dispozici je také verze s pamětí 8 + 256 GB. Velmi zajímavý je pak rozhodně i fotoaparát.

CMF Phone 2 Pro je aktuálně nejlevnější telefon s teleobjektivem, tedy zoomovací jednotkou. Ten má rozlišení 50 Mpx, umožňuje 2× optický zoom a jedná se o prvek, který v této cenové relaci nikdo jiný nenabízí. U konkurence za něj dáte minimálně 9 tisíc a víc. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx a ultra-širokoúhlý objektiv pak 8 Mpx.

Cena a dostupnost

CMF Phone 2 Pro je v Evropě k dispozici přes oficiální web Nothing a je možné nechat si ho poslat i do Česka. Cena základní varianty (8 + 128 GB) čítá 6 299 korun a verze s pamětí 8 + 256 GB pak stojí 6 999 korun. Telefon ale bude možné zakoupit i u tuzemských prodejů, kteří by ho měli naskladnit za pár dnů, a to za stejné ceny.