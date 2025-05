Samsung po uvedení S25 Edge zesměšňuje Apple, že prý má tlusté a těžké mobily

Samsung představil Galaxy S25 Edge a vtipnými spoty si rýpnul do Applu. Zaměřil se na tloušťku i hmotnost oproti iPhonu 16 Pro.

Samsung opět popichuje Apple

Samsung představil svůj nejtenčí telefon Galaxy S25 Edge. Ten má v pase pouhých 5,8 mm, což je výrazně méně než jakýkoliv iPhone, a Samsung to Applu dává pořádně sežrat. Zveřejnil totiž dvě propagační videa, ve kterých si utahuje z designu iPhonů. Nejvíce cílí na tloušťku a vzhled, protože právě v tom nová „žiletka“ od Samsungu vyniká.

Na prvním propagačním videu je možné vidět, jak Samsung i iPhone nadnáší 61 balónků, které jsou následně postupně praskány. iPhone 16 Pro začne klesat k zemi už při odstranění 5 balónků, zatímco Galaxy S25 Edge se stále drží ve vzduchu. Spot tím zdůrazňuje, že nový Samsung je zkrátka bezkonkurenčně nejlehčí.

Druhý spot cílí na tloušťku. Oba telefony se v něm pohybují na pásu a projíždějí různě širokými mezerami. Klíčová je mezera o velikosti 8 mm, protože právě tady iPhone svou jízdu končí, zatímco nový Samsung projede až na konec pásu, tedy do otvoru o velikosti 5,8 mm. Pokud jde o utahování si z Applu, Samsung je v tomto ohledu naprostý mistr a téměř každý rok vypustí nějakou zesměšňující reklamu.

Samsung Galaxy S25 Edge | foto: Samsung

Král tenkých telefonů teprve dorazí

Jak už bývá tradicí, Samsung si sice z Applu utahuje, ale později se mu to často vrátí. Tak tomu bylo i v době, kdy si dělal legraci z odstranění 3,5mm audio jacku. Nakonec, o pár let později, udělal to samé. Podobná situace se nejspíš zopakuje i letos. iPhone 17 Air by totiž měl Galaxy S25 Edge překonat v tloušťce.

Nový tenký iPhone má mít údajně jen 5,5 nebo 5,65 mm, takže až bude v září představen, půjde vůbec o nejtenčí telefon na světě. Trend tenkých telefonů se zkrátka vrací. Jenže tenké tělo obvykle znamená menší baterii a právě v tomto parametru je jen málo lidí ochotno dělat kompromisy. Nový Samsung má baterii s kapacitou 3900 mAh, což je na dnešní poměry už podprůměr. Navíc ani nejde o křemík-uhlíkovou baterii s vyšší hustotou energie.

iPhone 17 Air bude mít pravděpodobně nejmenší baterii ze všech telefonů série a snadno se tak můžeme dostat na kapacitu pod 3000 mAh. Situace by byla jiná, kdyby Apple nasadil baterie s vyšší energetickou hustotou, ale podle dosavadních úniků to zatím nevypadá. Kdo ví, třeba nás Apple nakonec ještě překvapí.