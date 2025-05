Aktualizace na One UI 8 nebude pro každého. Které Samsungy nejsou na seznamu?

Samsung si chce napravit reputaci rychlou aktualizací na One UI 8. Některé modely ale zůstanou u One UI 7, včetně Galaxy S21 a Z Fold 3.

Samsung napravuje pošramocenou pověst

Jihokorejský výrobce platí dlouhodobě za značku se špičkovou softwarovou podporou, jenže jeho pověst s novým systémem One UI 7 utrpěla. Samsung nebyl dlouho schopný poslat na své telefony aktualizaci, a to ani na loňskou vlajkovou řadu Galaxy S24. Co se týče přechodu na Android 15 ho předběhli takřka všichni výrobci.

Aby Samsung trochu napravil svou pověst, začal již před nedávnem pracovat na novém systému One UI 8, který bude postavený na Androidu 16. Ten vydá Google s předstihem a s předstihem by chtěl svůj systém poslat mezi uživatele právě i jihokorejský gigant.

Situace okolo aktualizací na One UI 7 se již pomalu uklidnila a všechny kompatibilní telefony by měly dostat update do konce příštího měsíce. Samsung se tak může pomalu začít naplno soustředit na další verzi a vypadá to, že jeho beta verze je dokonce již za rohem.

Samsung Galaxy S25, systém One UI 7 | foto: Luboš Srb

Beta One UI 8 se blíží

Dle informací serveru Gizmochina by mohla být testovací beta verze One UI 8 spuštěna ještě tento měsíc, což by znamenalo i poměrně brzký příchod finálního sestavení. Ne všechny telefony ale samozřejmě tento systém dostanou a níže naleznete seznam těch, které budou mít bohužel smůlu.

Telefony Samsung, které nedostanou One UI 8:

Řada Galaxy S

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Řada Galaxy Z

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Tablety Galaxy Tab

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Řada Galaxy A

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Řada Galaxy M

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Řada Galaxy F

Galaxy F14 5G

Mějte na paměti, že se nejedná o oficiální seznam, ale o telefony, kterým, dle aktuální aktualizační politiky výrobce, končí s One UI 7 jejich podpora. To znamená, že skončí právě na této verzi a další již nedostanou. Klidně se ale může stát, že se Samsung na některým z těch populárních ustrne a dopřeje mu ještě jeden update systému.

Kdy One UI 8 vyjde?

To je prozatím ve hvězdách, ale je velmi pravděpodobné, že svou premiéru si nový systém odkroutí v rámci skládaček Galaxy Z Fold 7 a Flip 7. To by znamenalo někdy v průběhu letních prázdnin, v červenci nebo v srpnu a aktualizace na starší modely by mohly začít záhy poté. Samsung má rozhodně co napravovat, takže očekáváme hladký průběh bez větších zádrhelů.