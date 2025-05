Konzole PlayStation 5 se prodalo už 77,8 milionu kusů, ale meziročně zájem klesá

Prodeje PlayStationu 5 meziročně klesají. Přesto herní segment Sony roste díky digitálním verzím her a službám PlayStation Network.

Prodeje PlayStationu 5 klesají

Sony zveřejnilo novou finanční zprávu a jejím prostřednictvím jsem se dozvěděli několik zajímavých věcí. Například aktuální prodeje konzole PlayStation 5, které se k 31. březnu zastavily na čísle 77,8 milionu kusů. Meziročně prodeje tohoto modelu klesly, a to z 20,8 milionu kusů na 18,5 milionu kusů.

Výsledky jsou to ale pořád velmi dobré a PS5 se v celkových prodejích pomalu, ale jistě dotahuje na Xbox 360 a PlayStation 3, kterých se prodalo přes 85 milionů kusů. Pozice nejprodávanější herní konzole všech dob, kterou okupuje legendární PlayStation 2 s více než 160 miliony prodaných kusů, je samozřejmě mimo ohrožení.

Finanční report Sony odhalil několik dalších zajímavých věcí, jako je například rostoucí čísla v segmentu Game & Network Services (G&NS). Navzdory nižším prodejům konzole, tedy hardwaru, byly prodeje her meziročně vyšší a narostl i počet uživatelů, kteří se připojili do sítě PlayStation Network.

PlayStation 5 Pro | foto: Sony

Hraní na vzestupu

Za fiskální rok 2024 (FY24) bylo prodáno celkově 303,3 milionu her pro PlayStation 4 a 5, což je oproti předchozímu fiskálnímu roku výrazný nárůst (286,4 milionu her). Hraní je tedy evidentně na vzestupu, což potvrzují také příjmy divize Game & Network Services (G&NS) čítající 4,67 bilionu jenů. To je pro Sony nové roční maximum.

Prodeje fyzických kopií her se opět snížily ve prospěch digitálních verzí a ze všech prodaných her v rámci FY24 bylo hned 76 % staženo v digitální formě. Počet aktivních měsíčních uživatelů služby PlayStation Network dosáhl svého vrcholu ve třetím čtvrtletí FY24, kdy jich bylo evidováno 129 milionů.

Příjmy ze síťových služeb, kam patří například předplatné PS Plus, nebo reklamy, čítal 669,9 miliardy jenů a zajímavě vypadají příjmy týkající se doplňkového obsahu. Ty dosáhly na 1,34 bilionu jenů a je evidentní, že tituly postavené na live service politice mají stále velký potenciál, i když se jim nevyhnulo několik průšvihů.

Trend je zcela evidentní

Z výše zmíněných čísel je evidentní, že prodeje PlayStationu 5 budou už jen pomalu klesat, ale to Sony nijak zásadně mrzet nemusí. Po digitální stránce, tedy v oblasti her, doplňkového obsahu a síťových služeb, byznys Sony roste a to tato snižující se čísla bezpečně vyrovná. Faktem je i to, že se PS5 blíží do svého finálního životního cyklu a v roce 2027 nebo 2028 dorazí jeho nástupce, PlayStation 6.