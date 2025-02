Sedíte dostatečně daleko od televize? Máme tabulku, která vám to hned prozradí

Televizor je stále středobodem domácnosti. Jak vybrat ideální úhlopříčku vzhledem k optimální sledovací vzdálenosti? Podívejte se na podrobnou tabulku.

Televizor jako centrum domácnosti

I když by se mohlo zdát, že jsou v dnešní době televizory již pomalu na ústupu a nahrazují je chytré telefony či počítače, úplně tomu tak není. Tento segment je pořád velmi živý, výrobci neustále přicházejí s novinkami a ve spoustě domácností jsou televizory jejím středobodem. Přece jen, na pořádný hollywoodský biják či AAA hru to chce pořádnou úhlopříčku, a ne telefon nebo laptop.

V tomto směru jsou zkrátka televizory nepřekonatelné a jejich přetrvávající popularita je dána i tím, že se přizpůsobily trhu. Již neslouží jen jako obyčejný přijímač anténního signálu, ale jsou to plnohodnotná multimediální centra. Jsou připojeny na internet, mají aplikační obchody a třeba na YouTube přistupuje nejvíc uživatelů právě přes televizor.

Kromě počtu funkcí samozřejmě roste i velikost televizorů a to, co bylo před pár lety standard, je dnes bráno spíše jako menší úhlopříčka. Takovým standardem je dnes úhlopříčka 50 – 55 palců, nicméně uživatelé čím dál častěji volí velikost 65 palců a samozřejmě není problém sáhnout po ještě větším televizoru, které jsou dnes již běžně k dispozici a dostupné.

Jak daleko sedět od televize?

Při nákupu nového televizoru musíte zvážit spoustu parametrů, a kromě rozlišení či podporovaných technologií je to právě také úhlopříčka. Ta by se měla odvíjet od rozměrů vašeho obývacího pokoje či místnosti, kde bude televizor umístěn a tento prvek ovlivňuje vzdálenost, jak daleko od ní budete sedět. To je totiž důležitější než si možná myslíte. Jaké jsou tedy ideální vzdálenosti?

Velikost televizoru Ideální vzdálenost sledování 32″ 1,44 metru 40″ 1,80 metru 48″ 2,16 metru 50″ 2,25 metru 55″ 2,48 metru 58″ 2,61 metru 65″ 2,92 metru 75″ 3,37 metru 85″ 3,82 metru 98″ 4,40 metru 120″ 5,40 metru

Jak můžete vidět, v této otázce platí velmi jednoduchá přímá úměra, která říká, že čím větší máte televizor, dím dál byste od něj měli sedět. Když si pořídíte obří model a sednete si na vzdálenost jednoho metru, nejen, že svým zrakem nepokryjete celou plochu obrazu, ale ještě budete zbytečně zatěžovat svůj zrak. Tento aspekt tedy rozhodně nepodceňujte.